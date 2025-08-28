Estas son las víctimas del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Antes de que Endre Gunter fuera llevado a cirugía de emergencia para tratar una herida de bala en el estómago,…

Antes de que Endre Gunter fuera llevado a cirugía de emergencia para tratar una herida de bala en el estómago, el niño de 13 años le pidió a un cirujano que se detuviera un momento.

“¿Puede rezar conmigo?”, dijo, según su tía, Natalie Davis, quien escribió sobre la conversación en una página de GoFundMe para ayudar con las facturas médicas del niño.

“El cirujano nos dijo más tarde que Endre no solo sobrevivió a la cirugía, sino que luchó a través de un evento aterrador con una valentía que inspiró a todo el equipo médico”, afirmó. “Ese momento de oración y la resiliencia de Endre permanecerán con nuestra familia para siempre”.

El menor es una de las 18 personas, la mayoría de ellas niños, que resultaron heridas el miércoles después de que una persona abriera fuego a través de las ventanas de una iglesia de Minneapolis, donde estudiantes como Endre y personal docente de la Escuela Católica Anunciación celebraban la primera semana de clases.

Dos niños, de 8 y 10 años, murieron. Horas después del tiroteo del miércoles fueron recordados en varias vigilias en Minneapolis por miembros de la comunidad que llevaban velas en sus manos.

“Lo que es particularmente atroz y cobarde de esto es que estos niños fueron masacrados por un atacante armado que no podía verlos”, dijo el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, durante una rueda de prensa el jueves.

La persona “estaba parada afuera del edificio disparando a través de ventanas de iglesia muy estrechas al nivel donde se alinearían con los bancos”, añadió O’Hara.

Mientras varios de los heridos permanecen hospitalizados, incluido uno en estado crítico, esto es lo que sabemos sobre las víctimas.

De pie frente a la iglesia donde su hijo fue asesinado el día anterior, el padre de Fletcher Merkel, de 8 años, reflexionó sobre los momentos que la familia nunca podrá compartir con su hijo.

“Ayer, un cobarde decidió arrebatarnos a nuestro hijo de ocho años, Fletcher”, dijo el padre del niño, Jesse Merkel. “Nunca se nos permitirá abrazarlo, hablar con él, jugar con él y verlo crecer hasta convertirse en el maravilloso joven en el que se estaba convirtiendo”.

“A Fletcher le encantaba su familia, sus amigos, la pesca, la cocina y cualquier deporte que se le permitiera practicar”, añadió Merkel. “Espero que, con el tiempo, nuestra familia pueda encontrar sanación”.

El padre pidió a la comunidad que “recordara a Fletcher por la persona que fue, y no por el acto que puso fin a su vida”.

Cerca de allí, un memorial de flores, animales de peluche y letreros se encontraba fuera de la iglesia.

Un homenaje personalizado en honor a Merkel presenta dibujos coloreados a mano, globos, animales de peluche y libros infantiles. También incluye un letrero con su nombre y una nota firmada “mamá” que dice “Te amo por siempre y para siempre”.

La niña asesinada en el tiroteo del miércoles ha sido identificada como Harper Moyski, de 10 años, según un comunicado compartido el jueves en nombre de sus padres.

“Harper era una niña de 10 años brillante, alegre y profundamente amada, cuya risa, amabilidad y espíritu conmovieron a todos los que la conocieron”, dice el comunicado de Michael Moyski y Jackie Flavin.

“Nuestros corazones están rotos no solo como padres, sino también por la hermana de Harper, quien adoraba a su hermana mayor y lamenta una pérdida inimaginable”, decía el comunicado. “Como familia, estamos destrozados y las palabras no pueden capturar la profundidad de nuestro dolor”.

La familia de Harper expresó gratitud por la efusión de apoyo y pidió un cambio.

“Ninguna familia debería tener que soportar este tipo de dolor. Instamos a nuestros líderes y comunidades a tomar medidas significativas para abordar la violencia armada y la crisis de salud mental en este país”, añadió la familia. “El cambio es posible y es necesario, para que la historia de Harper no se convierta en otra más en una larga lista de tragedias”.

Cuando recibió dos disparos el miércoles por la mañana, Endre estaba orando junto a sus compañeros de clase en los bancos de la Iglesia de la Anunciación, donde asistían a misa para celebrar el nuevo año escolar.

A pesar de sus heridas, “frente a un miedo y un dolor inimaginables, Endre mostró una fuerza y una fe que superan su edad”, dijo su tía.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, un agente de policía “realmente ayudó” a Endre prestándole ayuda, abrazándolo, tranquilizándolo, e incluso oró con él antes de que el niño subiera a la ambulancia, compartió su madre, Danielle Gunter, en un comunicado en línea.

“Sentimos el dolor, la ira, la confusión y la cruda realidad de que nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas”, escribió. “Sin embargo, todavía tenemos a nuestro hijo. A diferencia de otros, tenemos la bendición de aferrarnos a él. Le ayudaremos a reconstruir su vida, su confianza y su seguridad”.

Endre se recupera de la cirugía, rodeado de sus seres queridos, quienes se dedican a ayudarlo a sanar emocional y físicamente, dijo Davis.

La familia de Sophia Forchas se vio afectada por la tragedia de más de una manera.

Sophia, de 12 años, y su hermano menor asistían a la Escuela Católica de la Anunciación cuando ocurrió el tiroteo, según una campaña de GoFundMe organizada para la familia.

Y su madre, una enfermera de cuidados intensivos pediátricos, llegó a su turno en el Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fueron trasladados varios de los heridos, antes incluso de saber que la escuela de sus hijos estaba involucrada en el incidente.

Sophia se encontraba en estado crítico tras ser sometida a una cirugía de emergencia el miércoles, escribieron los organizadores de la recaudación de fondos. Su hermano menor también estaba en la escuela, pero resultó ileso, según la página.

“Aunque resultó ileso físicamente, el trauma de presenciar un evento tan aterrador —y saber que su hermana resultó gravemente herida— es algo que ningún niño debería experimentar jamás”, dijo la campaña de GoFundMe.

El padre Timothy Sas, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Griega de Santa María en Minneapolis, escribió en la página de Facebook de la parroquia que “pasó una buena parte del día con la familia de Sophia” en el Centro Médico del Condado de Hennepin.

Los miembros de la familia de la niña han sido feligreses de su iglesia durante generaciones, escribió el sacerdote. Algunos otros niños de su parroquia también asisten a la Escuela Católica de la Anunciación, añadió.

