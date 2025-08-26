“Es definitivamente terrible”: el rapado de Carlos Alcaraz sorprende en el US Open

Solo ha jugado un partido en el US Open de este año, pero Carlos Alcaraz ya ha causado sensación. El…

Solo ha jugado un partido en el US Open de este año, pero Carlos Alcaraz ya ha causado sensación.

El español, segundo cabeza de serie, llegó a la pista para su partido de primera ronda contra el estadounidense Reilly Opelka luciendo un nuevo y bastante radical corte de pelo.

Quedó claro que Alcaraz, recién rapado, no saca la fuerza de su pelo, ya que superó a Opelka en tres sets (6-4, 7-5, 6-4) para llegar a la segunda ronda.

“Sentía que ya tenía el pelo larguísimo y, antes del torneo, tenía muchísimas ganas de cortarme el pelo”, declaró a la prensa. “De repente, mi hermano… no entendió lo de la máquina. Simplemente lo cortó. Y la única manera de arreglarlo era raparme”.

Nueva York, añadió Alcaraz, estaba demasiado lejos para que su peluquero habitual, Víctor Martínez, pudiera viajar, y bromeó diciendo que el inesperado corte rapado lo hacía sentir más rápido y aerodinámico en la cancha.

“A algunos les gusta. A otros no”, dijo. “Para ser honesto, me río de la reacción de la gente. Es lo que hay. No puedo hacer nada más ahora mismo, así que me río de todo lo que dicen de mi corte de pelo”.

Entre quienes se opusieron al nuevo look se encontraba el estadounidense Frances Tiafoe.

“Para alguien que se corta el pelo semana tras semana y que se enorgullece de tener buenos cortes como yo, es horrible”, dijo Tiafoe tras su victoria en la primera ronda contra Yoshihito Nishioka.

En redes sociales, ha circulado un vídeo de Tiafoe viendo por primera vez el rapado de Alcaraz y reaccionando con una mirada de asombro.

“Es definitivamente terrible”, dijo el 17º cabeza de serie. “Pero es mi chico. Es curioso. Lo miré y pensé: ‘Supongo que eres aerodinámico’… No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible”.

Sin embargo, el golfista Rory McIlroy, quien conoció a Alcaraz ese mismo día en una sesión de práctica y le preguntó por el peinado, se mostró admirado. “Me gusta”, dijo. “Está bien. Se ve bien”.

¿Y qué opinó Martínez, el peluquero de Alcaraz? “Puedes hacer lo que quieras, tienes permiso”, fue su respuesta en Instagram.

En la pista, Alcaraz parecía imperturbable ante la atención adicional que le causaba su corte de pelo. Necesitó poco más de dos horas para vencer al imponente y potente saque de Opelka en el Estadio Arthur Ashe para comenzar su búsqueda de un sexto título de Grand Slam y el segundo en el US Open.

Ahora se enfrentará al italiano Mattia Bellucci en segunda ronda el jueves.

“Hoy me costó mucho encontrar el ritmo adecuado”, dijo Alcaraz. “Opelka es un rival muy duro con un gran saque. No te deja ir en los peloteos. Me costó encontrar el ritmo adecuado y las buenas sensaciones desde la línea de fondo”.

“Simplemente intenté devolver bien, jugando un punto lo más largo posible e intentando encontrar el ritmo adecuado y las buenas sensaciones. Así que fue una primera ronda difícil, pero en general estoy muy contento con la forma en que manejé todo lo que jugué hoy”, cerró el español.

