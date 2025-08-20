En lo que podría ser su primer viaje internacional, el papa León XIV planea visitar Líbano a fin de año

El cardenal Becharai Rai, líder de la Iglesia católica maronita del Líbano, declaró al canal de noticias Al-Arabiya que el…

El cardenal Becharai Rai, líder de la Iglesia católica maronita del Líbano, declaró al canal de noticias Al-Arabiya que el papa León XIV visitaría el país “en diciembre” y que los preparativos ya están en marcha.

Rai es el líder de la Iglesia maronita, una Iglesia católica oriental en comunión con el papa, y en la entrevista no especificó la fecha del viaje de León.

León XIV ha declarado previamente que se está preparando un viaje a Turquía para conmemorar los 1.700 años del importante concilio de la iglesia primitiva en Nicea, ahora llamada Iznik. El patriarca ecuménico Bartolomé ha declarado que la visita de León XIV podría tener lugar el 30 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Andrés.

El Vaticano no ha anunciado ningún viaje que León XIV, elegido el 8 de mayo, tenga previsto realizar fuera de Italia. Sin embargo, se estaba considerando una visita del papa Francisco al Líbano antes de su muerte, y el difunto pontífice también se había comprometido a viajar a Turquía.

A principios de este mes, el papa León XIV envió un mensaje al Líbano para conmemorar los cinco años de la explosión en el puerto de Beirut, que causó la muerte de 218 personas y heridas a más de 7.000. El mensaje decía que León XIV deseaba mostrar su “compasión a todos aquellos cuyos corazones están heridos o a quienes han perdido todo debido a esta catástrofe”.

CNN se ha puesto en contacto con el Vaticano para obtener comentarios sobre las declaraciones del cardenal Rai, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.