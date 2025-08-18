El príncipe y la princesa de Gales se mudarán a una nueva residencia en Windsor a finales de este año.…

El príncipe y la princesa de Gales se mudarán a una nueva residencia en Windsor a finales de este año.

William y Kate se trasladarán al Forest Lodge, una casa de ocho habitaciones ubicada en el frondoso Windsor Great Park, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, según informó la agencia de noticias británica PA Media.

“La familia Gales se mudará de casa a finales de este año”, confirmó un portavoz del Palacio de Kensington a CNN este domingo.

La residencia principal actual de la familia, Adelaide Cottage, también se encuentra en Windsor y está muy cerca de la nueva propiedad.

A principios de este mes, se otorgó permiso para realizar modificaciones menores internas y externas en la propiedad, según informó PA, citando solicitudes de planificación redactadas presentadas ante el Municipio Real de Windsor y Maidenhead.

El aviso de decisión del consejo local hace referencia a la eliminación de una ventana y trabajos en una chimenea, añadió PA. Además, señaló que el Forest Lodge fue sometido a trabajos de restauración valorados en £1.5 millones (alrededor de US$ 2 millones) en 2001.

Fotografías tomadas dentro de la propiedad en ese entonces muestran la piedra original de la construcción, cornisas de yeso elaboradas y decoración en los techos, según PA.

No es la primera vez que la familia se muda a una nueva casa.

En agosto de 2022, se anunció que la pareja —entonces con los títulos de duque y duquesa de Cambridge— planeaba mudarse fuera de Londres durante el periodo escolar, con el objetivo de ofrecer a sus hijos una vida familiar más “normal”, según una fuente real citada por CNN.

Esta nueva mudanza se da después de un periodo difícil para la familia, tras el anuncio de Kate sobre su diagnóstico de cáncer y que había comenzado quimioterapia en marzo pasado.

Durante el tratamiento, ella se alejó de la vida pública y solo hizo algunas apariciones el verano pasado. En septiembre, anunció que había finalizado la quimioterapia y que estaba “haciendo todo lo posible para mantenerse libre de cáncer.”

