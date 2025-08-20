El premio mayor de Powerball asciende a un estimado de US$ 643 millones

El premio mayor de Powerball ascendió a un estimado de US$ 643 millones después de que no hubo ningún ganador…

El premio mayor de Powerball ascendió a un estimado de US$ 643 millones después de que no hubo ningún ganador en el sorteo de este lunes por la noche.

La nueva cifra, que supera el premio mayor de US$ 605 millones del lunes, ya es el decimotercer premio más jugoso en la historia del Powerball. El último premio mayor ya era el más grande de 2025, ya que la lotería no ha tenido un ganador desde el 31 de mayo.

Los datos preliminares de la Asociación de Lotería Multiestatal, que ayuda a facilitar la lotería Powerball, muestran que las ventas de Powerball son un 40 % más altas que en este momento el año pasado.

“A medida que aumenta el premio mayor, esperamos que las ventas de boletos suban”, dijo la asociación.

Si bien el tamaño del premio mayor y la venta de boletos han aumentado, las probabilidades de ganar siguen siendo las mismas. La probabilidad de acertar es de aproximadamente 1 en 292 millones.

Si alguien gana en el próximo sorteo, podrá elegir entre el monto del premio mayor, que se paga en 30 pagos anuales, o una opción de efectivo única de aproximadamente US$ 290 millones.

El próximo sorteo está previsto para las 22:59 horas de este miércoles.

