El papa León pide el fin de la “pandemia de las armas” tras tiroteo en escuela de Minneapolis

El papa León XIV pidió poner fin a la “pandemia de las armas” al hacer sus primeros comentarios públicos sobre el control de armas, mientras ofrecía oraciones por las víctimas del tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis.

El primer papa estadounidense hizo sus declaraciones tras el tiroteo del 27 de agosto, en el que murieron dos niños y otras 18 personas resultaron heridas cuando estudiantes y personal se reunían para una misa escolar.

“Pidamos a Dios que detenga la pandemia de las armas grandes y pequeñas que infecta nuestro mundo”, dijo el pontífice, nacido en Chicago, a la multitud en la plaza de San Pedro tras el rezo dominical del Ángelus.

León, que habló en su inglés natal, dijo que ofrecía “oraciones por las víctimas del trágico tiroteo durante una misa escolar en el estado de Minnesota” y por los “innumerables niños” que mueren y resultan heridos cada día.

El predecesor de León, el papa Francisco, condenó con frecuencia la industria armamentista y advirtió que el uso de armas por civiles para defenderse se había convertido en un “hábito”. León, quien fue elegido en mayo, ha continuado condenando la “lógica de las armas” y el comercio armamentista, aunque en un telegrama enviado inmediatamente después del tiroteo en Minneapolis se abstuvo de hacer comentarios sobre el control de armas.

En el pasado, sin embargo, una cuenta de X ahora eliminada y que aparentemente pertenecía a Robert Prevost —antes de ser elegido papa— republicó declaraciones del cardenal Blase Cupich de Chicago en las que pedía “mayor acceso a la atención de salud mental y leyes de control de armas más firmes y sensatas” tras los tiroteos de 2017 en Las Vegas.

También compartió una declaración del senador demócrata Chris Murphy, quien escribió sobre el mismo incidente: “A mis colegas: su cobardía para actuar no puede blanquearse con pensamientos y oraciones. Nada de esto termina a menos que hagamos algo para detenerlo”.

Tras el tiroteo de Minneapolis, Cupich —cercano a León— emitió su propia declaración en la que dijo: “Los hechos son claros. Las armas son abundantes y los intentos de sentido común para limitar su disponibilidad han sido en gran medida rechazados en nombre de una libertad que no se encuentra en nuestra Constitución”.

