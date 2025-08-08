El nuevo ChatGPT 5 es más inteligente y menos propenso a engañarte

OpenAI lanzó el jueves GPT-5, una versión mejorada del modelo de IA de ChatGPT, que, según la compañía, es significativamente…

OpenAI lanzó el jueves GPT-5, una versión mejorada del modelo de IA de ChatGPT, que, según la compañía, es significativamente más rápido y capaz que su predecesor. El lanzamiento se produce en un momento en que el gigante de la IA se enfrenta a una mayor competencia y a la creciente preocupación por el impacto de la IA en la salud mental y los empleos del futuro.

GPT-5, que se lanza esta semana en los planes gratuitos y de pago de OpenAI, mejorará ChatGPT en tareas como escribir, programar y responder preguntas relacionadas con la salud, de acuerdo con OpenAI. También promete evitar que el popular chatbot alucine con tanta frecuencia y engañe a los usuarios cuando no puede responder una pregunta, según la compañía.

Nuevos modelos como GPT-5 son importantes porque determinan el funcionamiento de servicios como ChatGPT y las nuevas capacidades que admitirán, lo que los convierte en una parte esencial de su futuro. El CEO de OpenAI, Sam Altman, declaró el miércoles en una rueda de prensa que GPT-5 es un “paso significativo” en el camino hacia la inteligencia artificial general, un punto hipotético en el que la IA pueda igualar el pensamiento humano.

Altman dijo: “GPT-4 se sentía como si estuvieras hablando con un estudiante universitario. GPT-5 es la primera vez que realmente se siente como hablar con un experto en cualquier tema, como un experto con doctorado”.

Además de llegar a ChatGPT, el nuevo modelo también estará disponible para desarrolladores que creen herramientas y servicios basados en la tecnología de OpenAI.

El desarrollo de software es un área clave de enfoque para GPT-5. Altman afirma que el modelo puede generar “una pieza completa de software” para el usuario, una práctica conocida coloquialmente como vibe coding. En una demostración, OpenAI mostró cómo ChatGPT fue capaz de crear un sitio web para aprender francés después de introducir un simple comando pidiéndoselo. Altman afirmó que casos como este serán una “parte definitoria de la nueva era GPT-5”.

GPT-5 llega en un momento en que los programadores usan cada vez más la IA para manejar ciertas partes de su trabajo. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo previamente que espera que aproximadamente la mitad del código de la compañía sea escrito por IA el próximo año. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, afirmó que entre el 20 % y el 30 % del código de la empresa ya es generado por IA. En mayo, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, generó temores sobre el impacto laboral de la IA al decir que cree que la tecnología podría provocar un aumento en el desempleo.

El nuevo modelo de OpenAI también aborda otra preocupación sobre el uso de la IA: que pueda ser engañosa —como han mostrado investigaciones de Anthropic y Apollo Research— o proporcionar información incorrecta.

Ha habido casos anteriores en los que el sistema indicaba que podía realizar una tarea que no pudo completar, o se refería a una imagen que no existía, explicó Alex Beutel, director de investigación de seguridad de OpenAI, durante la sesión informativa. Con GPT-5, la compañía afirma haber entrenado el modelo para ser honesto en este tipo de situaciones.

GPT-5 también será más cuidadoso al responder a preguntas que podrían ser perjudiciales. Si bien la compañía no proporcionó un ejemplo específico de cómo se vería esto en la práctica, afirmó que el modelo buscará dar una respuesta útil “dentro de los límites de la seguridad”, de acuerdo con Beutel, lo que podría implicar respuestas de alto nivel que no sean demasiado específicas.

La actualización llega tras la preocupación generada por la excesiva dependencia de las personas hacia los asistentes de IA, especialmente a nivel emocional, lo que plantea interrogantes sobre el impacto de la tecnología en el bienestar mental. Un hombre de Idaho, por ejemplo, declaró a CNN que ChatGPT le provocó un despertar espiritual tras empezar a hablar de temas como religión con el chatbot. Su esposa comentó que esto supuso una gran presión para su familia.

OpenAI es ampliamente considerado como pionero en IA gracias a ChatGPT, que se encamina a alcanzar los 700 millones de usuarios activos semanales.

No obstante, la competencia sigue creciendo, especialmente entre los usuarios más jóvenes. Un estudio de la empresa de análisis web SimilarWeb sugiere que las aplicaciones de búsqueda de IA Perplexity, DeepSeek, Claude de Anthropic y Grok de xAI tienen un mayor uso entre los jóvenes de 18 a 34 años. Zuckerberg intenta captar talento de IA de primer nivel con salarios multimillonarios para liderar la carrera de la IA.

El lanzamiento también se produce en un período de crecimiento y expansión de la IA. El gigante tecnológico ahora desempeña un papel más importante en la educación y el Gobierno, tras haber establecido recientemente una alianza con el proveedor de software para aulas Instructure y haber lanzado un modo de estudio para ChatGPT. OpenAI también ha colaborado con el Gobierno de Trump en proyectos, como el proyecto de infraestructura de IA de US$ 500.000 millones conocido como Stargate. Altman ha comparecido en Washington en varias ocasiones y OpenAI confirmó recientemente sus planes de abrir su primera oficina en la capital estadounidense.

