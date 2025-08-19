El Mayo Zambada se declarará culpable en audiencia ante la Corte Federal de Brooklyn

Ismael “El Mayo” Zambada, presunto fundador del Cártel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos, se declarará culpable en una audiencia…

Ismael “El Mayo” Zambada, presunto fundador del Cártel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos, se declarará culpable en una audiencia que se llevará a cabo el 25 de agosto, según consta en documentos judiciales.

CNN pidió comentarios a su abogado y al Departamento de Estado de EE.UU. y espera respuesta.

En septiembre del año pasado, el presunto narcotraficante se había declarado inocente de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

A inicios de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó a la Corte que no pedirá la pena de muerte contra Zambada ni contra Rafael Caro Quintero, según documentos judiciales.

