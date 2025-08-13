El líder de Israel Bejamín Netanyahu ha perdido el rumbo, afirma el líder de Nueva Zelandia Christopher Luxon

El primer ministro de Nueva Zelandia, Christopher Luxon, dijo este miércoles que su homólogo de Israel, Benjamin Netanyahu, ha “perdido…

El primer ministro de Nueva Zelandia, Christopher Luxon, dijo este miércoles que su homólogo de Israel, Benjamin Netanyahu, ha “perdido el rumbo” y que la ocupación planeada por Israel de la Ciudad de Gaza es “totalmente inaceptable”.

Los comentarios de Luxon llegan mientras su gobierno de coalición conservadora evalúa si unirse a otros miembros de la alianza de seguridad Cinco Ojos, Australia, Gran Bretaña y Canadá, para avanzar hacia el reconocimiento de un estado palestino; y mientras crecen la condena y la ira internacionales por la reciente decisión de Israel de expandir su guerra para tomar el control de la Ciudad de Gaza, la restricción de la ayuda y la hambruna masiva en el enclave.

Luxon, quien lidera el Partido Nacional de tendencia derechista, dijo que Netanyahu “no está escuchando” las demandas de la comunidad internacional de que se entregue ayuda humanitaria “sin restricciones” a Gaza.

“Creo que Netanyahu ha ido demasiado lejos. Creo que ha perdido el control. Y creo que lo que estamos presenciando anoche con el ataque a la Ciudad de Gaza es absolutamente inaceptable”, dijo Luxon, en uno de sus comentarios más enérgicos contra las acciones de Israel en Gaza hasta la fecha.

La oficina de Netanhayu aún no ha respondido al comentario de Luxon.

Israel ha continuado sus intensos ataques aéreos sobre Gaza esta semana y la toma militar de la Ciudad de Gaza planeada por Netanyahu, que se espera que obligue a hasta un millón de personas a abandonar la ciudad, ha sido ampliamente condenada.

“Hemos dicho que un desplazamiento forzoso de personas y una anexión de Gaza constituirían una violación del derecho internacional”, afirmó Luxon.

Continúan surgiendo escenas caóticas desde Gaza, con la violencia y la hambruna agravándose en medio del férreo control israelí sobre la ayuda al territorio. Al menos 227 personas, incluidos 103 niños, han muerto por desnutrición desde el comienzo de la guerra, según el Ministerio de Salud palestino.

Los ministros de Asuntos Exteriores de decenas de países dijeron este martes conjuntamente que el sufrimiento ha alcanzado “niveles inimaginables” y que “la hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos”, al tiempo que exigieron que Israel permita que entre más ayuda a Gaza y que las organizaciones humanitarias operen allí.

Luxon no es el único líder occidental que ha criticado abiertamente al primer ministro de Israel en los últimos días. Este martes, el líder de Australia, Anthony Albanese, afirmó haber hablado con Netanyahu, pero lo encontró en estado de negación sobre el costo humano de la guerra en Gaza.

“Él (Netanyahu) me reiteró nuevamente lo que también ha dicho públicamente, que es negar las consecuencias que están ocurriendo para personas inocentes”, dijo Albanese a la emisora pública australiana ABC.

A principios de esta semana, Australia anunció que procedería a reconocer el Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre, dejando a Nueva Zelandia como el único miembro de la alianza de seguridad Cinco Ojos, excepto Estados Unidos, que no se ha comprometido a hacerlo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también anunció que Francia reconocerá un Estado palestino en un anuncio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

“La necesidad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y rescatar a la población civil”, dijo Macron en una declaración de julio, reiterando los llamados a un alto el fuego inmediato, acceso a la ayuda humanitaria para la población de Gaza, la liberación de todos los rehenes y la desmilitarización de Hamas.

Washington se ha encontrado cada vez más enfrentado a aliados occidentales clave en relación con Israel y la forma en que se está llevando a cabo la guerra en Gaza. Tanto Israel como Estados Unidos han condenado las iniciativas para reconocer un Estado palestino.

Luxon anunció este lunes que Nueva Zelandia considerará su posición sobre el reconocimiento de un estado palestino durante el próximo mes, lo que provocó fuertes críticas en el país por lo que algunos consideran una falta de acción respecto de Israel.

La ex primera ministra de Nueva Zelandia Helen Clark, quien luego de dejar la política nacional pasó a dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, criticó este martes al gobierno de coalición de Luxon por no actuar con la suficiente rapidez.

“Ahora parece que no defendemos nada, salvo, bueno, querer salvar el pellejo en una guerra arancelaria”, declaró el martes a la emisora pública neozelandesa RNZ. “Creo que es una situación realmente humillante para Nueva Zelandia”.

Este miércoles, la colíder del Partido Verde, Chlöe Swarbrick, fue expulsada del Parlamento por negarse a disculparse por unos comentarios que hizo sugiriendo que los legisladores de la coalición se armaran de valor y apoyaran un proyecto de ley para sancionar a Israel.

“Si encontramos a seis de los 68 parlamentarios gubernamentales (miembros del Parlamento) con carácter, podremos situarnos en el lado correcto de la historia”, dijo Swarbrick este martes.

