El Gobierno de Trump podría deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda

El Gobierno de Donald Trump podría intentar deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda en los próximos días, según una notificación enviada por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a sus abogados el viernes.

La notificación, hecha pública en una presentación judicial en el caso penal de tráfico de personas de Ábrego García en Tennessee, llegó minutos después de que fuera liberado de la custodia penal mientras espera su juicio por cargos federales.

“Permita que este correo electrónico sirva como notificación de que el DHS puede expulsar a su cliente, Kilmar Armando Ábrego García, a Uganda no antes de 72 horas a partir de ahora (exceptuando fines de semana)”, dice la nota.

Funcionarios del Gobierno de Trump han insinuado en el pasado la posibilidad de que Ábrego García, quien fue deportado ilegalmente a El Salvador anteriormente este año antes de ser devuelto a EE.UU. en junio para enfrentar cargos en su contra, pueda ser deportado a un tercer país. Pero hasta el viernes, no estaba claro si permitirían que su juicio concluyera antes de iniciar cualquier procedimiento de expulsión.

Según una decisión emitida el mes pasado por Paula Xinis, jueza de distrito de EE.UU., quien había ordenado al gobierno “facilitar” el regreso de Ábrego García desde una megaprisión en El Salvador, los funcionarios están obligados a darle a él y a sus abogados un aviso previo de los planes de expulsión con al menos 72 horas hábiles antes de que tengan la intención de llevar a cabo la deportación a un tercer país.

Ese requisito está destinado a darle tiempo para plantear un reclamo de que podría enfrentar tortura o persecución en el tercer país identificado por el gobierno.

La presentación entregada por los abogados de Ábrego García este sábado por la mañana al juez federal que supervisa su caso penal también dice que antes esta semana el gobierno intentó llegar a un acuerdo con él en el que se declarara culpable de dos cargos federales y, después de cumplir cualquier condena impuesta por el tribunal, sería deportado a Costa Rica.

El país centroamericano lo recibiría como refugiado o le otorgaría alguna forma de estatus legal, de acuerdo con una carta enviada por su gobierno a un funcionario del Departamento de Estado en la embajada de EE.UU. en Costa Rica.

Esa oferta fue renovada la tarde del viernes, dijeron los abogados de Ábrego García en documentos judiciales. Le dijeron al juez que su cliente ahora tiene hasta la mañana del lunes “para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de la deportación a Costa Rica, o de lo contrario esa oferta desaparecerá para siempre”.

Las ofertas, argumentaron los abogados de Ábrego García, son evidencia de lo que describieron como un intento del gobierno de castigar a Ábrego García por impugnar su deportación errónea en marzo de este año. Dijeron al juez, Waverly Crenshaw, que los acontecimientos refuerzan su petición de que desestime el caso bajo el argumento de que Ábrego García es objeto de una “acusación vengativa y selectiva”.

“Solo puede haber una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, el DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas están usando sus poderes colectivos para forzar al Sr. Ábrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de relativa seguridad, o la entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían bajo amenaza”, escribieron los abogados.

“Es difícil imaginar un camino que el gobierno podría haber tomado que enfatizara mejor su actitud vengativa”, continuaron. “Este caso debe ser desestimado”.

