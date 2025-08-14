El Gobierno de Trump afirma que ha incautado más de US$ 700 millones en activos a Maduro

El Gobierno del presidente Donald Trump ha confiscado más de US$ 700 millones en activos al mandatario de Venezuela, Nicolás…

El Gobierno del presidente Donald Trump ha confiscado más de US$ 700 millones en activos al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi.

“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia. Los activos vinculados a Maduro superan los US$ 700 millones en total, que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, dijo Bondi en entrevista con Fox News.

La funcionaria afirmó que los activos incluyen dos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo, aunque no aclaró si los bienes confiscados estaban a nombre de Maduro o de otras personas vinculadas al líder venezolano. CNN contactó al Departamento de Justicia estadounidense para solicitar más información y espera respuesta.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó el reporte de Bondi. “Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes, casas y aviones a Nicolás en EE.UU. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas. ¿Qué cuentas? Cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de YouTube me la bloquearon, es verdad”, ironizó el líder chavista en su programa semanal, transmitido el miércoles por el canal estatal Venezolana de Televisión.

“Pam Bondi exhibe sin vergüenza un ‘render’ de cartón para persistir en su ridículo y barato show contra el presidente Nicolás Maduro”, dijo a su vez la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje en Telegram.

La semana pasada, El Gobierno de Trump duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a US$ 50 millones, y Bondi lo acusó de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”. El gobierno venezolano y varias instituciones del país rechazaron el anuncio.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado saludó la iniciativa estadounidense. “Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido. El mensaje no solo ha llegado a Maduro, sino también a los líderes cercanos a él”, declaró en una entrevista con Fox News difundida el domingo.

Washington también ha designado a Maduro como líder del Cartel de los Soles, un presunto grupo criminal que el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó como organización terrorista internacional. Al respecto, Cabello ha señalado que el Cartel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos y “una gran mentira para manipular”.

EE.UU. y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas bilaterales desde 2019, pero eso no ha impedido algunos acercamientos (tanto en el Gobierno de Biden como en el de Trump) para permitir la operación limitada de la petrolera Chevron en la explotación y exportación del crudo venezolano y más recientemente, el intercambio de detenidos en este país por migrantes deportados de Estados Unidos.

