El gobernador de Minnesota dice que ocurrió un “horrendo acto de violencia” en una escuela católica del Estado

La policía de Minnesota respondió a los llamados por un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, según informó el gobernador Tim Walz.

“He recibido información sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y les informaré a medida que obtengamos más información”, declaró Walz en una publicación en X, en la que añadió que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y la Patrulla Estatal ya se encuentran en el lugar.

El alcalde de Minneapolis, Jacob, afirmó que está “monitoreando los informes de la violencia horrenda en el sur de Minneapolis” y que “se ha activado el equipo de respuesta a emergencias”.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

