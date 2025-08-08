El Departamento de Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York que ganó un caso de fraude contra Trump

El Departamento de Justicia citó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación criminal…

El Departamento de Justicia citó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación criminal contra la adversaria de larga data del presidente Donald Trump, según múltiples fuentes, en lo que constituye el ejemplo más reciente de cómo la actual administración se enfrenta a las figuras percibidas como enemigos del mandatario.

La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Nueva York emitió dos citaciones del jurado investigador solicitando información sobre las pesquisas de James sobre la Organización Trump y la Asociación Nacional del Rifle, según las fuentes.

Según una fuente cercana, también se ha hecho referencia a una investigación de ese jurado sobre James en Albany, Nueva York.

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre las citaciones y el trabajo del jurado investigador.

Abbe Lowell, abogado de James, declaró: “Investigar el caso de fraude que la fiscal general James ganó contra el presidente Trump y sus empresas es el ejemplo más flagrante y desesperado de la campaña de represalia política de este Gobierno”.

Lowell añadió: “Utilizar al Departamento de Justicia como arma para intentar castigar a una funcionaria electa por hacer su trabajo es un ataque al Estado de derecho y una peligrosa escalada por parte de este Gobierno. Si los fiscales llevan a cabo esta táctica indebida y están realmente interesados en la verdad, estamos listos y a la espera con los hechos y la ley”.

La Fiscalía General de Nueva York demandó a Trump, a sus hijos adultos y a la Organización Trump, alegando que inflaron el valor de sus propiedades para engañar a prestamistas y aseguradoras. Un juez declaró a Trump responsable y le ordenó pagar más de US$ 450 millones. Trump apeló la medida.

La hostilidad de Trump hacia James fue evidente durante el juicio. Arremetió contra ella desde el estrado y en los pasillos de la sala. James contraatacó con su propia declaración en las afueras del juzgado en el bajo Manhattan y a través de videos en redes sociales.

La Fiscalía General también se enfrentó a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y obtuvo sentencias que obligaron a la organización a reformar su estructura.

“Cualquier instrumentalización del sistema judicial debería perturbar a todos los estadounidenses”, declaró un portavoz de la oficina de James. “Respaldamos firmemente nuestro exitoso litigio contra la Organización Trump y la NRA, y seguiremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos”.

