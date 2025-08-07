El arrepentimiento por votar por Trump podría estar invadiendo el país, poco a poco

A principios del segundo mandato del presidente Donald Trump, se habló mucho sobre si sus votantes de 2024 se arrepentían…

A principios del segundo mandato del presidente Donald Trump, se habló mucho sobre si sus votantes de 2024 se arrepentían de sus votos. El veredicto, incluido el mío, fue, en general, que esta teoría era exagerada.

Hubo anécdotas, sí, pero no parecía ser un fenómeno especialmente medible.

Después de más de seis meses, eso podría estar cambiando, al menos un poco.

Probablemente todavía sea demasiado simple decir que muchos simpatizantes de Trump se arrepienten de sus votos. Pero, parafraseando una frase que quizás hayas escuchado de tus padres alguna vez: muchos votantes de Trump no están enojados (ni completamente arrepentidos); simplemente están decepcionados.

Una nueva encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst es uno de los mejores indicadores de esto hasta la fecha.

Se encontró que solo el 69 % de los votantes de Trump en 2024 estuvieron de acuerdo en que están “muy seguros de que tomé la decisión correcta”.

Eso es menos que el 78 % de los votantes de Kamala Harris que dijeron lo mismo de ella. También es ligeramente menor que el 74 % de los votantes de Trump que dijeron tener mucha confianza en su voto en abril.

Eso no significa que el otro 31 % de los votantes de Trump esté arrepentido. De hecho, la mayoría (el 19 % del total) afirmó tener confianza en sus votos, pero tener algunas preocupaciones.

Pero aproximadamente 1 de cada 10 votantes de Trump dijo que se arrepentía en cierta medida de su voto, tenía sentimientos encontrados o deseaba no haber votado. Ese grupo ha crecido ligeramente desde abril.

En total, el 14 % de los votantes de Trump afirmó que, si pudieran repetir sus votos de 2024, votarían por Harris (6 %), por un tercer partido (5 %) o no votarían (3 %). Esto supera al 8 % de los votantes de Harris que habrían elegido una opción diferente a la de su candidato.

Es solo una encuesta, pero las cifras tienen sentido en contexto. Y otros datos también apuntan en esta dirección.

Dado que muchas de esas historias se escribieron a principios de este año, la popularidad de Trump ha seguido disminuyendo, hasta el punto de que ahora posee los peores índices de aprobación al comienzo de su primer y segundo mandato en la historia moderna, según Gallup.

Y recientemente, Trump y su administración han tomado una serie de medidas que parecen poner a prueba la tolerancia incluso de sus partidarios más devotos.

Eso incluye sus ataques militares contra Irán (a los que inicialmente se opusieron muchos influyentes partidarios de MAGA), su creciente apoyo para armar a Ucrania (a lo que las encuestas sugieren que los republicanos se han opuesto casi 2 a 1) y la aprobación de un proyecto de ley históricamente impopular que incluye recortes a Medicaid (una legislación que, según las encuestas de CNN, solo el 30 % de los republicanos apoyaban firmemente).

Muchos conservadores también han cuestionado las políticas arancelarias de Trump y han dicho que no se centra lo suficiente en la inflación.

Pero quizás el episodio más problemático de Trump con su base es el actual fiasco de los archivos Epstein en su administración.

La encuesta de UMass muestra que solo el 38 % de los votantes de Trump afirmó que la administración ha gestionado bien la situación, y el 33 % afirma que está ocultando información. Esto significa que 1 de cada 3 votantes de Trump cree que hay algún grado de encubrimiento. Estas cifras coinciden con otros datos que sugieren que este es, por mucho, el mayor problema de Trump con su base.

Todo esto ha combinado para llevar a algunas personas influyentes prominentes que habían apoyado a Trump a distanciarse de él.

En otras palabras, cada vez hay más cosas que desagradan a sus partidarios, dependiendo de lo que les importe. Sus índices de aprobación en una serie de temas incluyen pequeñas pero significativas deserciones del Partido Republicano. El mes pasado lo llamé un “malestar inminente”.

Y la idea de que un pequeño pero significativo número de votantes de Trump al menos están reconsiderando sus votos coincide con otros datos.

Varias encuestas, por ejemplo, han mostrado una caída especialmente pronunciada en la aprobación de Trump entre los adultos jóvenes. Una encuesta reciente de CBS News-YouGov mostró que los adultos menores de 30 años pasaron del 55 % de aprobación de Trump en febrero al 28 % el mes pasado.

Los datos de julio de CBS también mostraron que el 16 % de los republicanos dijeron que Trump está haciendo cosas diferentes a las que prometió durante la campaña, lo que ciertamente podría significar descontento.

Y finalmente, una encuesta de Yahoo News-YouGov del mes pasado. En lugar de preguntar sobre el arrepentimiento personal de los votantes, indagó si los participantes conocían a otras personas que se arrepintieran de su voto. El resultado fue que el 17 % de los votantes de Trump afirmó conocer a alguien que también se arrepintiera de su decisión electoral. (Esta cifra duplica el 8 % de los votantes de Harris que afirmaron conocer a alguien que también se arrepintiera de su voto).

¿Por qué es significativo? Bueno, para empezar, sugiere que hay suficientes votantes de Trump que se arrepienten públicamente, por lo que casi uno de cada cinco votantes de Trump se ha topado con al menos uno.

Pero más que eso, podría ser una mejor medida del arrepentimiento del votante que preguntarle directamente a la gente sobre sus propias opiniones.

Al fin y al cabo, a la gente no le gusta la idea de admitir que cometió un error personal. Algunos politólogos creen que preguntas como esta son más eficaces para descubrir tendencias ocultas, ya que permiten a las personas insinuar sus propias opiniones, manteniendo el sentimiento a distancia. “No me arrepiento de mi voto, pero conozco gente que sí”, podría sugerir que la persona en cuestión tiene sus propias dudas.

Sea como sea, sin duda es algo que vale la pena observar ahora mismo. Hay muchas razones para creer que los votantes de Trump podrían estar algo más desilusionados con sus votos que hace unos meses. Y los datos sugieren que, efectivamente, podría ser así.

