EE.UU. dice que despliega fuerzas militares en la región y Maduro responde con su propia movilización de milicianos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio…

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, asegurando que “ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela”, y minimizó las “amenazas a la paz” del país, luego de que Estados Unidos duplicara la recompensa por información que facilite el arresto del mandatario y aumentara las tropas que navegan en América Latina y el Caribe.

El lunes, la agencia Reuters reportó que tres destructores de la Marina estadounidense y unos 4.000 militares llegarían al límite del mar territorial de Venezuela en las próximas 36 horas. CNN había informado anteriormente del movimiento naval de EE.UU. en la región y un funcionario del Departamento de Defensa respondió este martes que actualmente no hay naves estadounidenses en el lugar y que los buques no han recibido órdenes de dirigirse hacia la zona. El territorio venezolano cuenta con unos 4.000 kilómetros de costa.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas”, dijo Maduro durante una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país.

El mandatario calificó como “refrito podrido” las “amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” estadounidenses, sin especificar a qué se refería.

“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos. Nosotros las liberamos. Nosotros las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica”, enfatizó en su discurso.

La Milicia, que fue creada en 2005 por el fallecido presidente Hugo Chávez y establecida formalmente en 2010, es parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tiene como visión la “incorporación del pueblo organizado” para garantizar la “defensa integral de la Nación”.

Maduro señaló que avanzará en un plan de activación de milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas y centros de trabajo del país”.

“Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, remarcó.

El Ministerio de Defensa informa en su página web que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “está integrada por alrededor de 95.000 a 150.000 de combatientes activos”, y “una creciente Milicia Nacional formada por cientos de miles de personas en capacidad de prestar servicios como reservistas”.

El sitio Global Fire Power, especializado en análisis militar y que usa estadísticas oficiales o hace un estimado cuando no están disponibles, ubica a Venezuela en el puesto 50 de poder militar en el ranking de 2025, entre 145 países. Estados Unidos ocupa el puesto número 1, Rusia el 2 y China el 3.

Hace unas semanas, el Gobierno del presidente Donald Trump duplicó a US$ 50 millones la recompensa a cambio de información que facilite el arresto de Maduro, a quien señaló como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”, jefe del Cartel de los Soles y amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

El gobierno venezolano y otras instituciones del país rechazaron el anuncio y varias figuras del chavismo han desestimado los señalamientos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha dicho que el Cartel de los Soles es un “invento” de EE.UU., y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha rechazado “categóricamente” las “bufonescas” acusaciones de Washington.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.