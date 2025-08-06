Drones rusos atacan a civiles mientras Putin intensifica la ofensiva sobre Jersón, Ucrania

Rusia lanzó un nuevo intento de controlar la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, amenazando las principales…

Rusia lanzó un nuevo intento de controlar la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, amenazando las principales vías de acceso con drones y tratando de dividirla en dos al atacar un puente clave.

El domingo, una serie de ataques aéreos dañó un puente vital entre la isla Korabel, en Jersón, y la ciudad principal, provocando un esfuerzo masivo para evacuar a los aproximadamente 1.800 civiles ucranianos que aún viven allí. Según residentes y rescatistas, las fuerzas rusas no han atacado la operación de evacuación en los últimos tres días, un respiro poco común tras meses de ataques diarios con drones contra civiles en la ciudad. Más tarde el miércoles, videos publicados en línea mostraron que los ataques rusos cerca del puente y en la isla se habían reanudado, donde también se cree que hay presencia militar ucraniana.

Blogueros militares rusos advirtieron a los habitantes de Jersón que la principal carretera de acceso a la ciudad, desde el norte, sería ahora objetivo de drones de mayor alcance. No estaba claro el impacto de estas amenazas este miércoles, cuando CNN observó un tráfico significativo de carga y civil en la carretera, incluidos ciclistas protegidos en ocasiones por redes sobre el asfalto para bloquear los drones.

La captura de la ciudad y la región de Jersón —tomadas en los primeros días de la guerra y luego liberadas por una rápida contraofensiva ucraniana en noviembre de 2022— sigue siendo uno de los principales objetivos del presidente de Rusia, Vladimir Putin. La renovada presión para separar Korabel del resto de la ciudad ha generado preocupación de que las fuerzas rusas busquen bombardear y luego desembarcar en el terreno llano en las próximas semanas.

Las evacuaciones desde Korabel continuaron este miércoles. Rescatistas dijeron a CNN que la situación era tranquila cuando recogieron a algunos de los 925 evacuados de la isla al final del día. De acuerdo con residentes, los bombardeos continuaban en la península, pero los drones parecían no atacar los convoyes de evacuación. Los habitantes, exhaustos, lloraban de alivio y ansiedad por su futuro al llegar a los puntos de ayuda.

Nadiya, sentada en la parte trasera de un vehículo blindado que la sacó del lugar, dijo: “Están atacando muy fuerte desde la mañana. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Ya nos volvimos locos con todo esto. ¿Cuándo van a entrar en razón? Causan tanto horror, matan a todos por la ‘paz’”. Contó que los drones habían estado sobrevolando ese día, pero no habían llegado a su zona. “Ya estamos hartos de esto. Cuando venga Trump, o alguien… No merecemos una vejez así como la que tenemos aquí”. Dijo haber escuchado sobre el plazo fijado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para un acuerdo de paz con Rusia, pero que eso no cambió nada para ella.

La mayoría de los evacuados de edad avanzada recibieron alojamiento en otras partes de la ciudad, pero tenían pocas opciones. Nina, de 85 años, estaba exhausta bajo los 35°C, apoyada en su muleta y separada de sus pertenencias por los rescatistas. “No hay plan, viviré donde me pongan”, dijo. “Estoy con una sola pierna. Estoy tan cansada de los disparos que mis nervios ya no aguantan”.

Funcionarios ucranianos locales subrayaron que cualquier pausa rusa en los ataques con drones a los convoyes de evacuación es insignificante tras meses de ataques repetidos contra objetivos civiles.

“A ellos no les importa en absoluto cuáles sean los objetivos”, dijo Yaroslav Shanko, jefe de la administración militar de la ciudad de Jersón. “Hablar de humanidad por parte de los rusos es absolutamente inútil. Los ataques contra la comunidad y la ciudad son constantes”.

Los civiles son atacados regularmente por drones rusos, cuyos operadores exhiben sus acciones en publicaciones en línea. El hospital principal de Jersón tenía 25 pacientes por heridas de bombardeos o drones, tres nuevos esa mañana y otros dos esa tarde, de acuerdo con el personal de salud.

Oleh, de 62 años, fue alcanzado por disparos a las 4 a.m., hora local, de este miércoles cuando salió a ayudar tras un ataque con dron que incendió la casa de sus vecinos. Luego, otro dron realizó un ataque consecutivo. Cayó hacia atrás sobre una cerca, pero sus piernas quedaron colgando, protegiendo su torso. Vendas en los tobillos ocultaban las heridas de metralla en sus pies.

“Es peligroso allí, hay que escuchar con atención”, dijo Oleh sobre cómo detectar drones. “Un ataque doble. Así operan. Destruyen una casa, se incendia. Un minuto después, llega otro, revisando si la casa sigue ardiendo o si alguien intenta apagar el fuego. Y luego matan y destruyen aún más”.

Oleh es uno de los muchos pacientes que viven solos y no pueden ser dados de alta rápidamente porque no pueden caminar, lo que aumenta la ocupación en la sala. De acuerdo con funcionarios locales, tres drones sobrevolaron el hospital durante la visita de CNN. El crepitar de los disparos y el zumbido de los motores se escuchaban a través de las mallas de las ventanas del hospital.

