Deportan de EE.UU. al boxeador Julio César Chávez Jr. y lo detienen en México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado el lunes de Estados Unidos a México y fue detenido en el norte del país, según registros oficiales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que recibieron información de la deportación de Chávez Jr.

En tanto, según el Registro Nacional de Detenciones, el boxeador fue detenido el lunes en los separos de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora.

Noticia en desarrollo*

