Departamento de Justicia dice que quiere publicar las pruebas del jurado investigador de Epstein, además de transcripciones

El Departamento de Justicia informó este viernes a dos jueces federales que desea publicar las pruebas del jurado investigador en…

El Departamento de Justicia informó este viernes a dos jueces federales que desea publicar las pruebas del jurado investigador en los casos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, además de las transcripciones, con la “revisión apropiada de la información relacionada con las víctimas y otra información de identificación personal”.

La presentación, firmada por la secretaria de Justicia, Pam Bondi, el vicesecretario de Justicia Todd Blanche y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York Jay Clayton, es el más reciente esfuerzo del Gobierno de Trump para publicar el material del jurado investigador en estos casos, mientras enfrenta una creciente presión para publicar los llamados Archivos Epstein.

Sin embargo, no está claro cuánta información de las transcripciones y pruebas del jurado investigador aún no es pública.

El presidente Donald Trump ha enfrentado constantes críticas de su propio partido, los demócratas y el público en general por la falta de transparencia en la divulgación de los archivos. El Departamento de Justicia publicó un memorando sin firmar el 7 de julio sobre los archivos, en el que afirmaba que no planeaban divulgar más información y que no existía una “lista de clientes”. CNN informó recientemente que Bondi había informado a Trump sobre los archivos en mayo y que su nombre apareció en varias ocasiones.

Si bien muchas de las víctimas declararon ante los tribunales esta semana que no se oponían directamente a la divulgación de los materiales, muchas solicitaron censuras rigurosas para proteger su identidad. Las víctimas también afirmaron que estaban siendo utilizadas en una “guerra política” por el Gobierno de Trump.

Los abogados de Maxwell se opusieron a la divulgación de los materiales del jurado investigador en una presentación a principios de esta semana. Argumentaron que sus intereses legales en su propio caso debían prevalecer sobre los intereses del público en los archivos de Epstein.

La presentación de este viernes se produce después de que dos jueces federales de Nueva York, Richard Berman y Paul Engelmayer, solicitaran aclaraciones al Departamento de Justicia sobre si desea revelar las pruebas documentales, además de las transcripciones.

El Departamento de Justicia indicó que ha comenzado a contactar a las víctimas de las investigaciones cuyos nombres aparecen en las pruebas documentales del jurado investigador, pero no en las transcripciones. También está notificando a las partes sobre la medida en que sus nombres aparecen en los materiales del jurado investigador que no se hicieron públicos durante el juicio de Maxwell.

El Departamento de Justicia también solicitó a ambos jueces que se abstuvieran de tomar decisiones sobre la publicación de las pruebas y transcripciones solicitadas por el jurado investigador hasta recibir noticias de las partes relacionadas con las víctimas la próxima semana.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.