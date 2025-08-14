Demócratas de Texas dicen estar listos para poner fin al enfrentamiento por la redistribución de distritos y volver al estado

Los legisladores demócratas de Texas señalaron este jueves su intención de poner fin al enfrentamiento por la redistribución de distritos…

Los legisladores demócratas de Texas señalaron este jueves su intención de poner fin al enfrentamiento por la redistribución de distritos y regresar a Austin, lo que permitiría a los republicanos aprobar un nuevo mapa electoral respaldado por el presidente Donald Trump.

En un comunicado, los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas establecieron condiciones para su regreso que ya están en marcha. Solicitaron que los republicanos levanten la sesión especial legislativa en curso, algo que se espera ocurra el viernes, y que los demócratas de California presenten su propio mapa electoral para contrarrestar los cinco escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que los republicanos buscan ganar en Texas. Se espera que la legislatura de California regrese la próxima semana para considerar un nuevo mapa.

Aún no está claro cuándo los demócratas —actualmente repartidos entre Illinois, Massachusetts y Nueva York— regresarán a Texas. Sin embargo, en los últimos días, el grupo demócrata de Texas ha mostrado que reconoce las limitaciones de su influencia.

Varios legisladores dijeron a CNN que han pasado las últimas 48 horas reunidos y debatiendo sus próximos pasos, sin revelar si han llegado a un consenso. Las discusiones han sido tensas, con algunos instando a regresar a Texas, aunque públicamente y en privado los demócratas insisten en actuar en unidad.

En declaraciones públicas, han preparado el terreno para presentar el esfuerzo como un éxito, incluso mientras señalan que es momento de que otros continúen la lucha.

“El hecho de que hayamos podido hacer esto ha inspirado e iniciado una conversación a nivel nacional”, dijo la representante estatal Ann Johnson a CNN este jueves. “Si los republicanos de Texas están decididos a quedarse con cinco escaños, espero que el resto del país actúe”.

Los demócratas abandonaron el estado el 3 de agosto, paralizando la legislatura estatal y evitando que la Cámara de Representantes de Texas alcanzara el quórum necesario para aprobar un nuevo mapa electoral que podría dar a los republicanos cinco escaños adicionales en las elecciones intermedias de 2026. La legislatura opera actualmente bajo una sesión especial que solo puede durar 30 días y los demócratas dijeron que su primer objetivo era agotar el tiempo.

“Los demócratas de la Cámara de Texas rompieron el quórum y movilizaron con éxito al país contra el ataque de Trump a los derechos de voto de las minorías”, dijo el presidente del grupo demócrata Gene Wu. “Enfrentando amenazas de arresto, demandas, sanciones económicas, acoso y amenazas de bomba, nos hemos mantenido firmes en nuestra lucha contra un mapa electoral discriminatorio. Ahora, mientras demócratas de todo el país se unen a nuestra lucha para que estos mapas fracasen en su propósito político, estamos preparados para llevar esta batalla de regreso a Texas bajo las condiciones adecuadas y llevarla a los tribunales”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y líderes demócratas han prometido aprobar nuevos mapas para las elecciones intermedias del próximo año y someterlos a referendo en noviembre. Líderes demócratas en otros estados también han mostrado disposición para actuar.

El expresidente Barack Obama agradeció a los demócratas de Texas por su lucha durante una llamada virtual con el grupo este jueves, de acuerdo con fuentes consultadas por CNN.

No obstante, salvo que permanezcan fuera del estado durante los próximos 15 meses —y enfrenten multas de US$ 500 diarios—, los demócratas de Texas no tienen los números para evitar que los republicanos los obliguen a regresar a Austin una y otra vez hasta lograr una victoria para Trump.

El viernes, los republicanos ejercerán ese poder. Planean levantar la sesión especial si no se alcanza el quórum cuando la Cámara se reúna a las 10 a.m., hora local (11 a.m., hora de Miami). El gobernador Greg Abbott convocará inmediatamente a una nueva sesión especial ese mismo día.

La medida de Abbott reinicia el reloj, estableciendo otra sesión de 30 días para impulsar la redistribución de distritos y otros temas. La sesión especial inicial fue convocada para considerar los mapas propuestos, ayuda por inundaciones tras las tormentas del 4 de julio en Texas Hill Country y otras prioridades conservadoras.

Abbott ha dicho que la segunda sesión especial mantendrá la misma agenda.

Al regresar, los demócratas de la Cámara de Texas se centrarán en el pleno, donde deberán debatir y votar el proyecto de ley. En un comunicado, el grupo dijo que “desafiará el ataque de Trump y Abbott a los derechos de voto de las minorías” en el pleno y también presentará impugnaciones legales contra los mapas propuestos por los republicanos.

“Cuando la legislatura levante la sesión y California presente sus mapas, regresaremos al pleno y a los tribunales con un mensaje claro: la lucha por proteger los derechos de voto apenas comienza”, dijo Wu.

Una vez que se convoque la segunda sesión especial, el proceso legislativo se reiniciará, de acuerdo con asesores republicanos. El proyecto de ley de redistribución deberá presentarse de nuevo y remitirse a comisión. Se requerirá quórum para remitir el proyecto a comisión.

El representante estatal Cody Vasut, presidente de la comisión de redistribución en la Cámara de Texas, aún no ha dicho si planea realizar nuevas audiencias. Pero el proyecto debe pasar por comisión antes de regresar al pleno. El Senado de Texas, que ya aprobó los mapas legislativos el martes, seguiría un proceso similar.

El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, pidió a los legisladores prepararse para trabajar durante el fin de semana.

