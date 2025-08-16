De la policía al Kennedy Center, Trump intenta transformar Washington

Un presidente Donald Trump envalentonado está utilizando cada vez más su púlpito de poder para dejar su marca en Washington,…

Un presidente Donald Trump envalentonado está utilizando cada vez más su púlpito de poder para dejar su marca en Washington, empujando los límites del poder ejecutivo para remodelar una ciudad que una vez lo despreció.

En sus primeros siete meses, Trump ha buscado un control extraordinario sobre instituciones culturales clave, tomando el liderazgo del Kennedy Center y exigiendo cambios en los museos Smithsonian que se alineen con sus creencias políticas. Ha recortado el tamaño de la fuerza laboral federal, comenzó a vender edificios gubernamentales y emprendió una costosa renovación de la Casa Blanca que hará que la dirección más famosa del mundo se parezca más a uno de sus clubes privados.

Y, en un movimiento sin precedentes provocado por sus propias quejas con el Gobierno de Washington, Trump ha tomado control de la fuerza policial de la ciudad y enviado agentes federales a las calles.

Los movimientos reflejan el deseo largamente sostenido del presidente de dejar su marca en la capital de la nación y solidificar su legado de manera monumental antes de pasar la antorcha MAGA a un sucesor.

Funcionarios de la Casa Blanca y aliados cercanos del presidente dijeron a CNN que la decisión de Trump de priorizar estas acciones se reduce a un punto subyacente: él cree que ganar las elecciones de 2024 le dio un mandato para imponer su influencia en una ciudad que durante mucho tiempo ha considerado capturada por demócratas y élites liberales.

“Él está mucho más confiado en este mandato que cuando llegó por primera vez a Washington. Está seguro de sus decisiones y está mucho más dispuesto a asumir riesgos”, dijo a CNN una persona cercana a Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca lo expresó así: “Después de 2021, todos lo daban por muerto”, agregando que Trump ganó una serie de casos legales y luchó para volver a la cima. Ahora se siente liberado.

“Gran parte de lo que está impulsando su agenda proviene del hecho de que cree que se le dio un mandato en el año 2024”, agregó el funcionario. “Ahora está actuando”.

Una diferencia clave en el enfoque de Trump en su segundo mandato respecto a la ciudad de Washington proviene de quién lo rodea.

Durante su primer mandato, Trump dejó varias decisiones en manos de los asistentes que colocó en el Ala Oeste, muchos de los cuales trabajaron incansablemente para contrarrestar lo que consideraban que él siguiera sus peores impulsos. Luchando por gestionar las facciones rivales dentro de la Casa Blanca y el partido republicano en general, evitó notablemente interactuar con una ciudad cuyos residentes lo rechazaron de plano. (Trump obtuvo solo el 4 % de los votos en la capital en 2016, seguido por 5 % en 2020 y 7 % en 2024).

Trump declinó participar en los eventos tradicionales representativos de la Washington oficial, como los Kennedy Center Honors y la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Rara vez salía de los terrenos de la Casa Blanca durante la semana —aparte de algunas visitas a su hotel Trump local— y pasaba tantos fines de semana como podía en la compañía más amigable de sus clubes en Florida y Nueva Jersey.

Esta vez, Trump ha mantenido su aversión a visitar los establecimientos de la ciudad, salvo algunos viajes al Kennedy Center para discutir los cambios planeados en el edificio y sus homenajeados. Pero desde el Despacho Oval, ha dedicado más energía a dejar su huella en los pocos kilómetros cuadrados a su alrededor, impulsado por un nuevo grupo de asesores que, en lugar de actuar como filtro, lo han animado a afirmar su influencia en Washington.

“Ahora tiene gente leal a su alrededor”, dijo un asesor de Trump. “Y se da cuenta del poder que tiene y de las cosas que puede hacer”.

La decisión de Trump de declarar una emergencia por criminalidad y federalizar la fuerza policial de la ciudad de Washington es un ejemplo claro. El presidente previamente consideró invocar la Ley de Autogobierno de 1973 durante las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd, pero había sido convencido de no hacerlo, según dijo una fuente familiarizada con su decisión.

Sin embargo, cuando Trump volvió a considerar la idea en las últimas semanas, sus asesores más cercanos, como su subsecretario de política Stephen Miller, argumentaron que hacerlo era su prerrogativa. El anuncio del presidente del lunes, durante el cual prometió “restaurar la ciudad y devolverle el brillo de la capital que todos quieren que sea”, fue el resultado de una creencia largamente mantenida de que el gobierno federal debía intervenir y limpiar Washington.

Dos funcionarios de la Casa Blanca dijeron a CNN que gran parte de esa creencia surge del descontento de Trump al viajar en su caravana y ver tiendas de campaña de personas sin hogar y grafitis esparcidos por la ciudad. Un día antes de anunciar la ofensiva, Trump publicó una serie de fotos de campamentos de personas sin hogar y basura al costado de la carretera en Truth Social, que parecían haber sido tomadas desde su caravana mientras pasaba rápidamente.

El intento de robo de auto al miembro de la administración Edward Coristine a principios de este mes proporcionó justificación adicional, con Trump publicando una foto de Coristine ensangrentado como prueba de que el crimen se había descontrolado.

Pero el presidente —cuyos amigos comentan que ganó notoriedad en Nueva York durante el auge de la delincuencia en los años 80 y 90— también se había quejado de estos problemas mucho antes de regresar a la presidencia.

“Nos haremos cargo de la capital de nuestra nación, mal administrada en Washington; la limpiaremos y la renovaremos. Reconstruiremos nuestra ciudad capital, para que ya no sea una pesadilla de asesinatos y crímenes”, dijo el entonces candidato Trump durante un mitin de campaña en Atlanta en agosto de 2024.

El despliegue de agentes federales en la ciudad provocó una reacción inmediata, con demócratas denunciándolo como una toma de poder sin precedentes destinada a distraer de los desafíos que enfrenta la Casa Blanca en otros frentes. También hay señales tempranas de que las medidas duras de Trump en todo el país ya están cansando a algunos votantes. Una encuesta del Pew Research Center publicada el jueves mostró marcadas caídas en su índice de aprobación entre los estadounidenses más jóvenes y las minorías.

Sin embargo, Trump y sus asesores han apostado por la controversia, convencidos de que los beneficiará entre una base amplia de votantes que priorizan la seguridad pública, y sienten que la delincuencia está aumentando en ciudades como Washington, aunque los datos no lo reflejen.

“Puedo ver una situación donde la federalización de la policía termine siendo permanente”, dijo una persona cercana a la Casa Blanca, señalando las dificultades iniciales de los demócratas para unirse tras una respuesta efectiva. “Hay mucho más por hacer”.

El presidente dijo el miércoles que quiere que los republicanos del Congreso trabajen en un proyecto de ley contra el crimen que podría extender su control federal sobre Washington más allá de los 30 días que le permite la Ley de Autonomía de la ciudad. (Tal medida sería poco probable que avanzara en el Senado, donde necesitaría 60 votos para prosperar).

Trump y sus aliados han hecho un esfuerzo similar para tomar el control y rehacer las instituciones culturales e históricas de la ciudad, enfocando su atención en el Centro Kennedy y los museos Smithsonian como parte de un proyecto más amplio para librarlos del sesgo liberal y la “ideología woke”.

Mientras que durante su primer mandato Trump abordó ocasionalmente los temas de guerra cultural que durante mucho tiempo han animado a la base MAGA, ahora los ha hecho centrales en su agenda, convencido de que podrá sacar provecho político presentándose como un muro de “sentido común” contra los progresistas que, según él, han tomado el control de instituciones clave.

“Creo que ha intuido la importancia de la guerra cultural”, dijo Mike Gonzalez, investigador principal de la Heritage Foundation que ha escrito extensamente a favor de renovar las instituciones culturales. “Washington está lleno de lugares que necesitan ser rescatados de las garras de la izquierda”.

Al anunciar el miércoles a los homenajeados del Centro Kennedy para 2025, Trump dejó claro que controló el proceso de selección.

“Diría que estuve involucrado en un 98 %. Todos pasaron por mí”, dijo Trump sobre los seleccionados, entre los que se incluyeron el astro de la música country George Strait; los actores Michael Crawford y Sylvester Stallone; la cantante Gloria Gaynor; y la banda de rock KISS.

Él añadió que durante todo el proceso, “rechacé a muchos. Eran demasiado progresistas, tuve un par de progresistas… El Kennedy Center lo tiene todo. Mira los premios de la Academia, ahora tienen malas audiencias, es todo progresismo. Todo lo que hacen es hablar de cuánto odian a Trump. Pero a nadie le gusta eso. Ya no lo miran”.

También anunció que será el anfitrión de la ceremonia de premios en diciembre, disfrutando la oportunidad de volver a comandar un evento televisado casi una década después de que su reality show, “The Apprentice”, saliera del aire.

Fue la más reciente afirmación de autoridad sobre una institución anteriormente bipartidista que desde entonces se ha convertido en un punto de conflicto. En los últimos meses, legisladores republicanos han propuesto cambiar el nombre del Kennedy Center por el de Trump, y su sala de ópera por el de la primera dama Melania Trump.

Trump también está ansioso por supervisar una serie de eventos históricos durante su segundo mandato.

“Vamos a hacer algo que va a ser increíble. Vamos a usar el Kennedy Center como un gran foco de atención, y esa es la celebración del 250° aniversario que vamos a tener”, dijo Trump, haciendo referencia al cumpleaños de Estados Unidos en 2026, un evento que la administración Trump lleva meses preparando.

También mencionó la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Estados Unidos en 2026 y 2028, respectivamente, ambos logros importantes para el legado presidencial de Trump.

De hecho, Trump se ha obsesionado cada vez más con estos eventos históricos como oportunidades clave para cimentar su legado y mostrar Estados Unidos al resto del mundo, según personas que han hablado con él.

El presidente, en conversaciones privadas, ha expresado repetidamente su asombro por su suerte, comentando que no habría presidido el 250° aniversario de Estados Unidos si hubiera ganado la reelección en 2020 —aunque insiste, sin pruebas, en que la elección fue amañada en su contra. Y ha enfatizado la necesidad de que Washington sea un lugar acogedor para los turistas durante la celebración de 2026, sugiriendo en ocasiones que el esfuerzo por reducir la delincuencia y “embellecer” la ciudad está vinculado al evento.

“El presidente está loco con el 250° aniversario, está realmente concentrado en esto”, dijo una persona cercana a la Casa Blanca, caracterizando la opinión de Trump sobre la ciudad de Washington como “deteriorada, lo que hace que sea una decepción visitarla. Y si te van a asaltar mientras estás allí, ¿para qué vendrías?”

La Casa Blanca también mencionó el evento del aniversario en su carta al secretario del Smithsonian Institution, presionando para que los museos aseguren que “reflejan la unidad, el progreso y los valores perdurables que definen la historia estadounidense”.

Esa revisión interna —liderada por un trío de altos funcionarios de la Casa Blanca— examinará exhibiciones y materiales en ocho museos del Smithsonian para determinar lo que se debe y no se debe mostrar.

Esto surge después de que Trump firmara un decreto a principios de este año acusando a los museos de haber “caído bajo la influencia de una ideología divisiva centrada en la raza” que “ha promovido narrativas que retratan los valores estadounidenses y occidentales como inherentemente dañinos y opresivos”.

El vicepresidente J.D. Vance, líder del movimiento conservador para recuperar las instituciones culturales de la izquierda, fue puesto a cargo de detener el gasto del gobierno en “exhibiciones o programas que degraden los valores estadounidenses compartidos”.

“Queremos que los museos traten a nuestro país con justicia”, dijo Trump el jueves, rechazando las acusaciones de que la administración está reescribiendo la historia para adaptarla a su narrativa política.

Más allá de los museos, Trump también espera transformar el paisaje real de la ciudad. Dijo el miércoles que quería “renovar el césped con los mejores pastos”, un tema que conoce bien por ser dueño de campos de golf.

“También vamos a arreglar un lugar llamado Washington”, dijo. “Vamos a hacer que vuelva a ser muy hermoso”.

