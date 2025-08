De asustar a paseadores de perros a ganar el Mundial de Cargar a la Esposa: estos son los primeros estadounidenses campeones

El 5 de julio, Caleb Roesler cargó a su esposa, Justine, sobre sus hombros y corrió 250 metros a través…

El 5 de julio, Caleb Roesler cargó a su esposa, Justine, sobre sus hombros y corrió 250 metros a través del agua y saltando vallas hasta la meta, haciendo historia y ganando el peso de Justine en cerveza en el proceso.

Es justo decir que cargar a la esposa es un deporte que a veces genera miradas confusas cuando los Roesler explican por qué estarán fuera de la ciudad el fin de semana.

“Solo hay dos reacciones: las extremas”, dice Caleb en una entrevista con CNN Sports. “Si le dices a alguien que corriste esta carrera, algunos dicen: ‘¡Qué genial! ¡Me alegro por ti! Parece divertido’”.

“Y luego otros dicen: ‘¿Por qué? ¿Por qué harías eso?’”

Es una pregunta válida. El origen de la respuesta se encuentra al otro lado del mundo: en Sonkajärvi, Finlandia.

Nadie sabe con certeza cómo comenzó esta tradición, pero la mayoría cree que tiene algo que ver con la leyenda del siglo XIX de Herkko Rosvo-Ronkainen, líder de una banda de ladrones.

“Ronkainen el Ladrón”, como era más conocido, entrenaba a sus cómplices haciéndoles cargar pesados sacos de centeno, según el campeonato que continuó su legado.

Muchos creen que él y sus hombres incluso robaban mujeres de pueblos cercanos, cargándolas sobre sus hombros y llevándolas de vuelta a su campamento.

Hoy en día, cargar a la esposa es mucho más inocente y también mucho más inclusivo. El Campeonato Mundial de Carga de Esposas comenzó en Sonkajärvi en 1992 y, a pesar del nombre, cualquier persona es libre de cargar a quien sea, sin importar su género o estado civil. La competición también cuenta con una división para mayores de 40 años, así como una categoría solo femenina que debutó este año.

La historia de los Roesler con este deporte comenzó en su ciudad natal, Waukesha, Wisconsin, y es un poco menos dramática que la de los bandidos del siglo XIX.

Caleb se enteró del deporte por ESPN.

“Siempre he sido corredor. Me gustan las carreras, sobre todo los triatlones”, dice. “Y recuerdo haber visto ese video, como ‘Las 10 carreras más salvajes del mundo’. Y, sinceramente, la mitad de ellas me parecieron geniales… Pero esta me pareció la más realista. Pensé: ‘Oye, apuesto a que podríamos hacerlo, parece relativamente seguro’.

“Como que lo olvidamos, y luego, en 2021, vimos un anuncio, casualmente, de que había uno en Wisconsin. Algo así como: ‘Oye, está a solo una hora, tenemos que intentarlo’”.

La pareja descubrió rápidamente su talento natural: la victoria en su estado natal fue seguida por un triplete en el campeonato norteamericano entre 2022 y 2024. Pero ¿qué los ha convertido en un equipo tan bueno?

“Creo que son dos cosas”, dice Justine en una entrevista con CNN Sports.

“El hombre tiene que ser fuerte, rápido y algo ágil. Si estás superando obstáculos y demás, tienes que ser capaz de hacerlo y aterrizar bien”.

“Y, luego, la mujer tiene que poder agarrarse”.

Para lograrlo, los Roesler utilizan el método más popular del deporte: el llamado “estilo estonio”, en el que Justine es llevada boca abajo como una mochila, con las caderas sobre los hombros de Caleb y los brazos extendidos bajo sus axilas.

“Significa que me agarro las piernas yo misma, para que Caleb tenga los brazos libres”, explica. “Siento que ese es definitivamente el método más rápido para hacerlo”. Un poco de valentía también ayuda, según Caleb.

“Justine es el arma secreta”, dice. “Solo un cierto porcentaje de mujeres están dispuestas a saltar boca abajo al agua así sin entrar en pánico y dejarse llevar. Así que me impresionó mucho que lo hiciera. Ella es el secreto”.

Pero los Roesler no aprendieron esto de la noche a la mañana. Han tenido que practicar para llegar a donde están hoy.

Y, aunque parezca increíble, correr por el parque local con tu esposa boca abajo sobre los hombros a veces llama la atención.

“Al menos una vez al año, nos adelantamos a alguien que pasea a su perro”, dice Caleb.

“Siempre intentamos asegurarnos de que nadie en el sendero nos vea. Y entonces corremos y, de repente, alguien dobla la esquina y nos adelanta”.

“Una vez que nos detenemos, les decimos: ‘Oye, seguro que lo que viste se veía muy raro’. Simplemente les explicamos que es una carrera de obstáculos rara llamada cargar a la esposa, para la que entrenamos. Y, normalmente, a la gente le parece bastante divertida”.

Aunque no todos.

“Un paseador de perros nos gritó, como diciendo: ‘Eso no es normal, eso es malo’”, dice riendo.

No es fácil compaginar la carga de la esposa con el cuidado de los cuatro hijos, pero 2025 finalmente les ofreció a los Roesler su primera oportunidad de aspirar al título mundial.

Sin embargo, volar hasta Finlandia aumentó las expectativas para la pareja.

“Siempre te pones un poco nervioso antes de una carrera, simplemente porque intentas dar lo mejor de ti. Pero esa fue sin duda la que más presión sentí. No quería decepcionar a mi familia y amigos en casa”, explica Caleb.

Esa presión no fue el único nuevo reto que Caleb y Justine tuvieron que superar.

“En esta carrera, lo principal era el salto en el agua. En las otras carreras simplemente corrías por el agua, pero nunca habíamos saltado así. Así que estábamos un poco nerviosos”, reflexiona Caleb.

Los Roesler pronto se dieron cuenta de que Caleb tenía buenas razones para estar nervioso.

“Pensé que era lo suficientemente alto… No esperaba sumergirme completamente. Y aterricé, y sin darte cuenta, el impulso te sumerge. Así que recuerdo estar un poco sorprendido, casi en pánico, sumergiéndome, tragando un montón de agua”, continúa.

“Pero luego recuerdo que me alegré de que ella no entrara en pánico ni se cayera. Y luego, como que me recuperé, intenté escupir agua. Y cuando volvimos a tierra, simplemente dije: ‘Bueno, corre. ¡Vamos!’”.

Desde la perspectiva de Justine, el salto de agua fue aún más complicado.

“Cuando terminamos la carrera, pensé: ‘¡Ojalá hubiera podido ver cómo era!’. Porque simplemente no se ve nada, ¡estoy boca abajo!”, se ríe.

“Echaba un vistazo por encima de él, intentando observar, porque sabía que el terreno iba a cambiar, sabiendo que nos íbamos a meter al agua”, añade. “‘Cierra los ojos, aguanta la respiración, nos vamos a hundir’”.

Los Roesler terminaron con un tiempo récord de 1:01.17. Sabían que era bueno, pero, como eran la primera pareja en correr, tendrían que esperar para ver si era suficiente.

“Cuando corre el último, el anunciador se acerca con un micrófono, y quizás te ponen un par de cámaras en la cara”, dice Caleb. “De repente, alguien te pone un micrófono en la cara y piensas: ‘¡Supongo que ganamos!’”.

Caleb y Justine habían terminado en primer lugar, más de tres segundos por delante de los tres veces campeones mundiales Vytautas Kirkliauskas y Neringa Kirkliauskiene.

Para la pareja, una victoria justificada fue todo lo que les había costado llegar finalmente a Finlandia.

“¡Nos costó mucho tiempo y dinero venir, así que fue un placer haber ganado!”, ríe Justine.

Pero también sintieron satisfacción por haber logrado lo que tantos excampeones norteamericanos no lograron. Hasta este año, solo corredores de Finlandia, Estonia, Rusia y Lituania se habían alzado con el título mundial. Pero, esta vez, de las 18 naciones representadas, Estados Unidos se sumó a la lista.

“Por fin conseguimos que ganara un estadounidense”, dice Caleb. “Así que es genial compartir la pequeña historia de este deporte”.

Puede que no sean los Juegos Olímpicos, pero ¿quién sabe? Quizás el próximo paseador de perros en el parque local de los Roesler no se sienta tan confundido la próxima vez que vea a Caleb cargando a Justine sobre sus hombros.

