Cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas que alcanza su punto máximo este martes

Por fin ha llegado el momento de observar una de las mejores lluvias de meteoros del año: el brillante espectáculo conocido como las Perseidas.

La lluvia de meteoros de las Perseidas, famosa por producir decenas de meteoros brillantes que dejan largas estelas a su paso, alcanzará su punto máximo a las 4 p.m. (hora de Miami) este martes.

En años anteriores, producía entre 40 a 50 meteoros visibles por hora, pero los observadores del cielo probablemente no verán tantos este año, dijo Bill Cooke, jefe de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la NASA. Esto se debe a que la lluvia de las Perseidas ocurre poco después de la luna llena de agosto.

La Luna estará en fase gibosa menguante y con aproximadamente un 85 % de iluminación, lo que significa que la luz de la luna dificultará la observación de meteoros.

Según expertos, podrías ver alrededor de 10 a 20 meteoros por hora.

Si bien el máximo esplendor de las Perseidas ocurrirá mucho antes del atardecer en Estados Unidos, hay dos ventanas de tiempo entre la noche del martes y la mañana del miércoles durante las cuales los aficionados a la astronomía deberían estar al aire libre para tener la mejor oportunidad de ver un meteoro.

“Entre el anochecer y la salida de la Luna en la noche de este 12 de agosto, habrá una ventana de una hora antes de que salga la Luna”, cuando se puede observar actividad de las Perseidas, dijo Robert Lunsford, coordinador de reportes de bólidos de la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

Estos meteoros surgen en todas direcciones desde la constelación de Perseo, que se encuentra en el cielo del norte. Sin embargo, Lunsford señaló que, debido a que Perseo aparece bajo en el horizonte en ese momento, gran parte de la actividad de meteoros estará bloqueada a la vista.

“Cualquier meteoro que logres ver en ese momento se llamará ‘rozador de la Tierra’ porque apenas tocan la atmósfera superior”, explicó. Aunque la mayoría de los meteoros Perseidas son visibles solo por milisegundos, los pocos rozadores de la Tierra que puedas ver “serán muy largos y durarán dos o tres segundos”, añadió.

Las últimas horas antes del amanecer del miércoles son la otra ventana en la que Lunsford recomienda intentar ver la lluvia. “Habrá una Luna brillante en el cielo del sur, pero si miras hacia el norte y hacia la constelación de Perseo, aún podrás ver los meteoros más brillantes”.

El punto máximo de las Perseidas ocurre justo después de la conjunción de Venus y Júpiter, y ambos planetas todavía estarán cerca y brillando intensamente. Las mejores vistas estarán en el cielo del este antes del amanecer.

“Estos son los dos planetas más brillantes”, dijo Lunsford. “Esta (conjunción) ocurre aproximadamente una vez al año, pero sigue siendo espectacular cuando los dos planetas más brillantes están realmente cerca uno del otro”.

Saturno también se unirá al espectáculo celeste de la noche en las últimas horas del martes. Aparecerá cerca de la Luna y saldrá antes de la medianoche, según EarthSky.

Estas son las fechas de otras lluvias de meteoros previstas para 2025, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros y EarthSky.

Dracónidas: 8-9 de octubre

Oriónidas: 22-23 de octubre

Táuridas del sur: 3-4 de noviembre

Táuridas del norte: 8-9 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Geminidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

Quedan cuatro lunas llenas este año, con superlunas en octubre, noviembre y diciembre.

Sus fechas son:

7 de septiembre

6 de octubre

5 de noviembre

4 de diciembre

Habrá dos eclipses a medida que termine el verano.

Un eclipse lunar total será visible en Europa, Asia, Australia, África, partes del este de Sudamérica, Alaska y la Antártida el 7 y 8 de septiembre, según Time and Date.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna pasa directamente a la sombra de la Tierra mientras el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. Esto provoca que la Luna se vea más oscura o atenuada.

Cuando la Luna se encuentra en la parte más oscura de la sombra de la Tierra, los rayos del Sol se asoman por detrás de la Tierra y la luz se refracta, dando a la Luna un tono rojizo, según el Museo de Historia Natural de Londres. Algunas personas llaman al resultado una “luna de sangre”.

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

En el caso de un eclipse solar parcial, la Luna no bloquea completamente al Sol.

Se crea una media luna, como si la Luna hubiera mordido al Sol.

Dos semanas después, el 21 de septiembre, un eclipse solar parcial será visible en partes de Australia, el Atlántico, el Pacífico y la Antártida.

