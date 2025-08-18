Copa Libertadores: así se cierran las llaves de octavos de final

La Copa Libertadores, la competencia de fútbol más importante de Sudamérica, ya entró en terreno de definiciones, y esta semana…

La primera serie que tendrá ganador será la que disputan Vélez Sarsfield (Argentina) y Fortaleza (Brasil). La ida fue empate sin goles en tierras brasileñas y ahora llega la hora de la revancha en Argentina. El equipo local es el favorito, teniendo en cuenta que Fortaleza ganó apenas uno de sus últimos 16 partidos entre todas las competencias.

Sao Paulo (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) protagonizan una de las series más atractivas de los octavos de final. Los colombianos tuvieron todo para ponerse en ventaja en el primer duelo, incluso dos penales, pero el 0-0 lo obliga a viajar a Brasil sin ninguna ventaja en el bolsillo. El San Pablo mejoró notablemente desde la llegada de Hernán Crespo al banquillo, pero ahora jugará con la presión de no defraudar a su afición.

El último turno del martes tendrá a uno de los candidatos al título: Racing Club (Argentina) recibe en Avellaneda a Peñarol (Uruguay) con la obligación de ganar para revertir el 0-1 del primer partido. El último campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana tendrá el apoyo de su público ante un rival que, si algo demostró en los últimos años, es que da pelea hasta el final, aunque restará ver si puede contar con su figura, Leo Fernández.

El miércoles tendrá en primer turno a Estudiantes de La Plata (Argentina) recibiendo a Cerro Porteño (Paraguay). El equipo platense fue uno de los únicos dos equipos que ganaron de visitante la semana pasada y ahora deberán terminar el trabajo en casa. Del otro lado tendrá al puntero del torneo Clausura de Paraguay, que deberá remontar la serie.

Internacional y Flamengo (ambos de Brasil) no defraudaron en el primer cruce. Los de rojo y negro, candidatos al título, ganaron en casa 1-0 y ahora tendrán que sostener el resultado en el estadio del Internacional. Lo curioso es que el último domingo ya jugaron en ese estadio, por el Brasileirao, con triunfo del “Fla” por 3-1.

En la jornada del jueves, la Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) recibe al último campeón, Botafogo (Brasil). La ida fue 1-0 para el conjunto brasileño, pero los 2.700 metros de altura de Quito pueden jugarle una mala pasada. La LDU ganó dos partidos y empató uno jugando como local en la actual edición del torneo, y no recibió recibió ningún gol.

Los partidos de ida no dejaron mayores sorpresas, pero sí la confirmación de que Palmeiras (Brasil) es el gran candidato al título. El conjunto verde goleó 4-0 a Universitario (Perú) como visitante en la ida, por lo que incluso podría cuidar a algunos jugadores para el Brasileirao, su otro gran anhelo.

La última llave es la que protagonizan River Plate (Argentina) y Libertad (Paraguay). El conjunto “Millonario” mostró dos caras en la ida en Paraguay, que terminó 0-0, por lo que ahora resta ver qué lado muestra en la revancha en Buenos Aires: ¿será el equipo impreciso e inofensivo del primer tiempo? ¿O replicará el dominio del juego que tuvo en la segunda parte?

