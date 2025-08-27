Condenan a siete años en un centro especializado de atención al adolescente acusado de disparar contra Miguel Uribe Turbay

Un juez en Colombia condenó a un joven de 15 años acusado de disparar contra el senador y precandidato presidencial…

Un juez en Colombia condenó a un joven de 15 años acusado de disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un mitin político el 7 de junio.

La Fiscalía de Colombia informó este miércoles que el menor deberá cumplir siete años en un centro especializado de atención.

El 4 de agosto, el joven se declaró culpable de intento de homicidio y de cargos relacionados con armas de fuego, según la Fiscalía.

Los investigadores determinaron que el menor de 15 años fue contactado y convencido para llevar a cabo el ataque.

De acuerdo con la Fiscalía, abordó un automóvil donde uno de los presuntos autores intelectuales le entregó un arma de fuego.

Luego, dejaron al adolescente cerca del lugar del mitin en Bogotá y caminó hasta el parque El Golfito, donde disparó contra Uribe Turbay, según la Fiscalía.

El menor huyó del lugar, pero fue capturado por miembros del equipo de seguridad de Uribe Turbay y entregado a las autoridades.

Uribe Turbay fue hospitalizado y falleció el 10 de agosto a los 39 años.

