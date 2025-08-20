Con o sin Jannik Sinner: ¿por qué Carlos Alcaraz es el favorito para ganar el US Open 2025?

Como es costumbre y el calendario dicta, el US Open, último torneo de Grand Slam de tenis del año, se…

A la orden del día, el ramillete de favoritos del top 10 en la rama masculina divide las opiniones de los seguidores sobre quién es el favorito para coronarse campeón.

La final del Masters 1000 de Cincinnati entre los dos primeros del ranking de la ATP Jannik Sinner (1) y Carlos Alcaraz (2), se antojaba como un adelanto a una hipotética final en Nueva York, pero Sinner tuvo que abandonar por problemas físicos.

Alcaraz aumentó su historial ganador frente al italiano y ese impulso en el ranking, sin haber sudado de más, ahora añade a la rivalidad una pizca más de emoción y expectativa de cara al US Open, porque el número uno del mundo también estará en juego.

Sí, podría ser la respuesta automática, obedeciendo el patrón de desempeño del español en este 2025, y pensando en que el hipotético rival en la final sería Sinner, rival ante el cual el español mantiene una paternidad histórica.

El murciano casi dobla su ventaja en los duelos frente a frente ante el italiano, con nueve triunfos y cinco derrotas, pero sus números en esta temporada también alimentan ese favoritismo.

6 títulos en 8 finales disputadas.

2 títulos de ATP 500 (Londres y Rotterdam).

3 títulos de ATP Masters 1000 (Cincinnati, Roma y Monte Carlo).

1 título de Grand Slam (Roland Garros).

54 victorias y 6 derrotas.

Sinner sumó dos títulos en este año en cinco torneos que disputó y, aunque parezca corto o poco, fueron dos torneos grandes: Australia y Wimbledon.

Un revés lo alejó de la competencia, tras haber sido suspendido entre febrero y mayo por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Aún así, su nivel no cayó. Ganó 31 de los 35 partidos que ha disputado y ha mantenido el número uno del ranking mundial.

Después de Roma, también fue finalista en el Roland Garros, ganó en Wimbledon y perdió en el Masters 1000 de Cincinnati.

Una marca que comparten Sinner y Alcaraz es que en los últimos dos años se han repartido los siete torneos ‘major’ entre ambos y podrían cumplir el dominio bienal con el US Open 2025, si uno de los dos alza el título.

Siguiendo el ranking actual de los 10 mejores de la ATP, el frente a frente de Alcaraz ante sus rivales es imponente y la rivalidad frente a Sinner es la que más destaca, pero solo una leyenda como Novak Djokovic le supera.

Alcaraz ha sido el tenista más consistente del año en cuanto a partidos disputados y triunfos se refiere. Ha disputado 60 duelos, sumado 54 victorias y 6 derrotas, seguido por Alexander Zverev (43-16) y Ben Shelton (35-17).

Es una excelente racha, pero, como en cualquier deporte, eso no le garantiza ganar y podría ser sorprendido tan pronto como en la primera ronda del US Open, algo que no le ha sucedido en un torneo de Grand Slam desde que comenzó a disputarlos en 2021.

En este 2025, el peor resultado que ha tenido fue el haber caído en cuartos de final frente a Novak Djokovic en el siempre esquivo para el español Abierto de Australia, y en la misma instancia en el ATP 500 de Doha ante el checo Jiří Lehečka.

Otra derrota que registró Alcaraz en este 2025 fue ante Jack Draper en las semifinales de Indian Wells, y en Barcelona perdió la final ante el danés Holger Rune.

En 2022, cuando Alcaraz ganó el US Open por primera vez, también tomó por asalto el primer puesto del ranking mundial de la ATP, con el récord de ser el más joven de la historia en conseguirlo, con 19 años.

Ahora la oportunidad se asoma de nuevo a la ventana y el llegar a la final podría asegurarle el número uno del mundo al español, siempre y cuando Sinner no la dispute.

Si la final es entre los dos, a Alcaraz solo le alcanza con ser campeón para reclamar de nuevo el trono de número uno del mundo.

