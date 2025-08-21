Compró el barco de pasajeros más antiguo del mundo y gastó US$ 18 millones transformándolo en un hotel

En 1914, dos años después de que el Titanic emprendiera su desafortunado viaje inaugural, el barco de vapor SS Medina…

En 1914, dos años después de que el Titanic emprendiera su desafortunado viaje inaugural, el barco de vapor SS Medina salió del astillero en Newport News, Virginia.

La embarcación ha tenido muchas vidas —y muchos nombres— desde entonces, en una trayectoria que eventualmente la convirtió en el barco de pasajeros activo más antiguo de los océanos. Pero la última misión del barco de 111 años es, quizás, la más improbable de todas.

Originalmente utilizado para transportar cebollas y otros bienes, el Medina fue reclutado para ayudar en los esfuerzos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue convertido en un barco de pasajeros, el SS Roma, y equipado con un motor diésel antes de servir como crucero bajo el nombre MS Franca C. En 1977, fue adquirido por una organización cristiana y renombrado MV Doulos, un barco misionero y biblioteca flotante.

Durante las siguientes tres décadas, la embarcación navegó más de 360.000 millas náuticas y atracó en más de 100 países. Incluso fue atacado una vez con granadas por separatistas musulmanes en Filipinas en un incidente terrorista en 1991 que dejó dos evangelistas muertos.

Ahora, tras más de un siglo en el mar, el barco ha llegado a su descanso —en tierra firme— en Bintan, una isla tropical indonesia conocida por sus resorts de playa todo incluido. El empresario de Singapur Eric Saw, el actual propietario del histórico navío (o “guardián”, como prefiere que lo llamen), ha invertido los últimos 15 años y unos 23 millones de dólares singapurenses (US$ 18 millones) de su propio dinero transformándolo en un hotel de lujo.

“Si no tuviera este proyecto, tal vez tendría un Ferrari y un Lamborghini en casa, y estaría navegando por el mundo cada año con mi familia”, reflexionó el hombre de 74 años durante el almuerzo en el restaurante del hotel, parte de una nueva estructura de dos pisos construida hacia la proa de la embarcación. Sin embargo, la enorme tarea de comprar, renovar y llevar el histórico barco a tierra fue “un llamado de Dios”.

Ahora llamado Doulos Phos, o “Sirviente de la Luz” en griego, el barco se encuentra sobre una lengua de tierra en forma de ancla, recuperada del mar de la China Meridional específicamente para el proyecto de Saw. Su enorme hélice, antes oculta bajo la línea de flotación, hoy es completamente visible. También lo es la parte inferior del casco de 130 metros de largo, que, como el del Titanic, fue construido con placas de acero unidas por remaches. (La soldadura no se usó ampliamente en la construcción naval hasta la década de 1930).

Por dentro, los pasillos de techos bajos conducen a cerca de 100 habitaciones y suites.

Algunas aún cuentan con ojos de buey circulares como ventanas. Otras tienen pesadas puertas metálicas, con manijas abatibles, que se abren a cubiertas laterales que antes usaban los marineros para desplazarse por el barco, pero que ahora están subdivididas en balcones privados con vista al mar.

La inauguración original del hotel en 2019 resultó ser un falso comienzo. Las estrictas restricciones de viaje por el covid-19 impuestas por Indonesia y la cercana Singapur, cuyos vacacionistas sostienen la economía turística de Bintan, detuvieron las operaciones casi por completo. Singapur no levantó plenamente las medidas fronterizas hasta 2023. Pero ahora, de nuevo abierto, Saw espera atraer a todo el mundo, desde familias jóvenes hasta aficionados a la historia marítima.

El empresario claramente disfruta ofrecer a los visitantes una experiencia marinera. Mientras guiaba a CNN por el barco, corregía repetidamente el lenguaje asociado a los hoteles convencionales: aquí los empleados no son personal, sino “tripulación”. Los huéspedes no duermen en habitaciones, sino en “camarotes”. Esto no es un piso, es una “cubierta”.

El barco puede estar clasificado ahora como un edificio, legalmente hablando, pero Saw afirma que la vida aquí es tan auténticamente marítima que algunos huéspedes incluso “se sienten un poco mareados, especialmente cuando miran por los ojos de buey y ven las olas”.

“Pero después de unas horas se acostumbran”, bromeó.

Antes de que Saw tomara posesión de la embarcación en 2010, su futuro parecía sombrío.

El MV Doulos ya no se consideraba apto para navegar, y cumplir con las nuevas regulaciones marítimas sobre seguridad de pasajeros y prevención de incendios probablemente habría requerido millones de dólares en inversión adicional.

El antiguo propietario del barco lo envió a un dique seco en Singapur para esperar ofertas de posibles compradores. Entre las partes interesadas había desguazadores de barcos que planeaban desmontar la embarcación para obtener chatarra, según Saw.

El empresario, que en ese momento operaba un restaurante en un barco de paletas de tres pisos al estilo Mississippi en la isla de Sentosa, soñaba con convertir el barco en un proyecto que pudiera beneficiar causas benéficas cristianas. Así que, a pesar de no tener un plan claro, presentó una oferta ganadora de 900.000 euros (US$ 1,1 millones).

Esto resultó ser solo una fracción del costo total del proyecto. Durante más de tres años, Saw perdió dinero en tarifas de atraque y mantenimiento mientras negociaba con las autoridades de su natal Singapur para obtener un sitio permanente. Las negociaciones fracasaron, por lo que buscó opciones más lejanas.

Encontró receptores más dispuestos en Bintan, en un enclave turístico —una empresa conjunta entre los gobiernos de Indonesia y Singapur— establecido en la década de 1990. Inicialmente consideró convertir su barco en un hotel flotante, pero Saw se dio cuenta de que “el mantenimiento sería un gran dolor de cabeza”. Así que propuso uno en tierra firme en su lugar.

Un desarrollador le ofreció recuperar alrededor de 1,2 hectáreas de terreno frente a la costa norte de Bintan, donde Saw podría adquirir un contrato de arrendamiento a largo plazo. “Entonces tuve la osadía de pedir una isla en forma de ancla, en vez de simplemente un terreno rectangular”, recordó con una sonrisa.

Su deseo fue concedido, y la construcción de la península artificial comenzó en 2014.

Mientras tanto, el maltrecho barco había sido remolcado —sus motores ya estaban fuera de servicio— a la isla vecina de Batam para ser renovado. Sin embargo, el mayor desafío técnico aún estaba por venir: trasladar la embarcación de 6.800 toneladas a tierra firme.

En octubre de 2015, el entonces MV Doulos Phos, de 101 años, realizó su último viaje marítimo desde Batam hasta Bintan. El lecho marino junto a su lugar de descanso final fue excavado para crear una cuenca desde la cual la embarcación sería arrastrada a tierra.

La tierra recuperada a menudo tarda años, o incluso décadas, en asentarse completamente, por lo que los ingenieros de Saw diseñaron una plataforma de concreto de 130 x 16 metros, sostenida por pilotes clavados en la roca madre, algunos a más de 40 metros de profundidad, sobre la que permanecería el barco.

Con enormes bolsas de aire que funcionaban como rodillos, una serie de cabrestantes mecánicos comenzaron a arrastrar la embarcación más de 170 metros por una rampa temporal. El arrastre duró siete semanas “de infarto”, dijo Saw, más de tres veces lo previsto. El avance era, a menudo, dolorosamente lento: “En un buen día, cinco metros; en uno malo, ni siquiera un metro”.

“A medida que el proceso se extendía y extendía, supongo que me desanimé. Pero siempre me aferré a la esperanza de que debíamos cumplir la visión que se nos había puesto en el corazón”, comentó Saw.

Vaciar el barco y convertirlo en un hotel de cinco estrellas presentó otra serie de dificultades. Reconfigurar los interiores requirió no solo arquitectos convencionales, sino también navales, para asegurar que la embarcación permaneciera estructuralmente sólida.

“Todas sus cabinas eran muy pequeñas, muy espartanas”, dijo Saw, quien sigue estrictamente la tradición marítima de dar pronombres femeninos a los barcos. “Y muchos de los ojos de buey eran solo pequeños agujeros, colocados en lo alto porque no querían que entrara agua. Una cabina normalmente tenía dos literas dobles, así cuatro personas compartían una cabina”.

Importantes trabajos estructurales implicaron retirar tanques de combustible y mamparos para ampliar los reducidos espacios habitables. Muchas de las 93 habitaciones del hotel ahora cuentan con grandes ventanales y están distribuidas en varios compartimentos, con precios entre 1,7 millones y 3,8 millones de rupias indonesias (US$ 105 a US$ 235) por noche. Se instalaron nuevos sistemas de plomería y electricidad en todo el barco, así como ascensores, salidas de emergencia y otras características necesarias para cumplir con las regulaciones gubernamentales de construcción.

Sin embargo, muchos vestigios del pasado marítimo del barco permanecen intactos, desde un eje de hélice que induce claustrofobia hasta seis botes salvavidas originales colgados de poleas a ambos lados de la embarcación. La antigua sala de máquinas, aunque fuera de servicio, se ha dejado prácticamente intacta y está abierta a los visitantes. También se conservaron algunos camarotes originales como “cabinas de experiencia”, mientras que las cubiertas superiores del barco también están abiertas a los visitantes. Saw dijo que a sus huéspedes les gusta recrear la famosa pose de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet de “Titanic” en el castillo de proa del barco.

Los interiores náuticos del barco también hacen un guiño a la historia. Los remaches originales recuperados de la restauración son un elemento recurrente en los muebles y accesorios. “Sentimos que podíamos conservar el legado de la embarcación”, afirmó Saw, quien se refiere cariñosamente a su barco como la “gran dama de los mares”.

Saw indicó que cada cambio realizado en la embarcación es reversible, en caso de que un futuro propietario desee devolverla al océano. Esta posibilidad, aunque poco probable, es un testimonio del trabajo de los constructores originales, dijo Saw. “Probablemente pueda seguir otros 111 años”, afirmó, “¡pero no sé si yo podré!”.

La oxidación fue, y sigue siendo, un gran desafío. “El problema del óxido siempre está ahí, incluso cuando estás en tierra firme”, señaló, y añadió: “Si empiezas a pintar desde la proa hasta la popa, cuando llegas a la popa es hora de empezar de nuevo en la proa”.

Para Saw, no obstante, esto es más que un proyecto de pasión o un acto de conservación: es una misión. Dice que solo cobra un simbólico salario anual de US$ 1, y que todas las ganancias operativas del hotel se destinan a causas benéficas cristianas, sin importar si alguna vez recupera su inversión de US$ 18 millones.

“Ella no es más que una masa de acero”, reflexionó. “Es lo que hacemos con ella lo que le da sentido”.

