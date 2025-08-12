Cómo ver en orden las películas de la saga ‘Alien’ antes del estreno de la serie ‘Alien: Earth’

En el espacio, nadie puede oírte gritar, pero seguro que pueden oírte rascarte la cabeza mientras intentas entender el extenso…

Mientras que la historia de terror espacial “Alien” de Ridley Scott en 1979 –una casa embrujada en el cosmos– pudo haber dado el puntapié inicial y reinventado la ciencia ficción tal como la conocemos en el proceso, esa película es ahora solo un punto intermedio en la línea de tiempo de múltiples capítulos que narra la historia del xenomorfo, el monstruo en el centro de la saga.

Noah Hawley, el cerebro ganador del Emmy detrás de la serie de antología televisiva “Fargo”, está listo para presentar “Alien: Earth”, la última incorporación a la franquicia y su primera incursión en la televisión, este martes. Las películas abarcan décadas en tiempo real y siglos en el universo de “Alien”, pero Hawley no está demasiado preocupado por cómo la serie encaja perfectamente –o no– en la línea de tiempo del mundo.

“No hemos trazado un calendario literalmente”, dijo en un evento de prensa de la serie en primavera. Y aunque sabemos bastante sobre los propios alienígenas, la decisión de llevar la acción a la Tierra por primera vez abrió “una zona gris en la que podemos jugar,” dijo, ya que se sabe poco sobre la Tierra dentro del mundo de “Alien”. “Fue un regalo recibir una franquicia tan grande con tan poca mitología”.

Sin embargo, el estreno del programa brinda el momento perfecto para trazar el mundo viscoso y amenazante de Ellen Ripley y compañía en su batalla épica contra una de las criaturas más feroces de la galaxia.

A continuación se muestra una lista de las películas de la franquicia y la nueva serie de TV, en orden de cuándo ocurren en la cronología del universo “Alien”. Nota: Dado que existe debate sobre qué es siquiera “canon” en este mundo, para fines de brevedad y simplicidad, esta lista omite proyectos que cruzan con la franquicia “Predator”, específicamente “Alien vs. Predator” de 2004 y su secuela tres años después, ambas poco apreciadas.

Es bastante alucinante pensar que cualquier cosa del mundo loco y amenazante de “Alien” podría tener lugar en este siglo, pero eso es precisamente lo que ocurre en esta especie de precuela del director original de “Alien”, Ridley Scott. La película ofrece esencialmente una posible visión de los inicios de varias especies representadas en la película original de 1979, incluidos los humanos. Cualquiera que busque una manera sencilla de encajar esta película en los eventos establecidos por “Alien” no quedará muy satisfecho. Esta película y su secuela “Covenant” presentada a continuación plantean muchas más preguntas que respuestas, y en gran parte por eso Hawley ha dicho previamente que está eligiendo no centrarse en las historias presentadas en ellas como parte de su nuevo proyecto.

La confusión de la precuela continúa en esta secuela de “Prometheus” que tiene lugar 11 años después y sigue los pasos de la clásica secuela “Aliens”, siguiendo a una tripulación que responde a una llamada de auxilio y aterriza en un planeta misterioso con resultados desastrosos. Excepto por una escalofriante actuación de Michael Fassbender como el androide David.

Hawley se propuso presentar a las criaturas titulares “dentro de un ecosistema más amplio”, como lo describió a miembros de la prensa, y también ubicarlas en un lugar impactante donde nunca antes se las había visto: aquí mismo, en la Tierra. La serie tiene lugar dos años antes de los eventos representados en la original “Alien” y presenta a corporaciones globales rivales –que incluyen a Weyland-Yutani, la despiadada “compañía” mencionada en la primera película– y una jerarquía de seres humanos y humanoides que compiten por el control después de que una nave espacial se estrelle en la Tierra transportando una carga increíblemente valiosa y peligrosa.

Como Ellen Ripley (Sigourney Weaver) misma, esta es la madre de todo. Tras el fatídico encuentro de la tripulación del Nostromo –un grupo heterogéneo de “camioneros” espaciales– con el xenomorfo de dientes afilados, abrazacaras, revientapechos y sangre ácida, “Alien” proporcionó el modelo no solo para las demás películas que siguieron en esta franquicia, sino para todos los títulos de ciencia ficción y de monstruos que vinieron después.

Una entrega destinada a revitalizar la franquicia después de un período de inactividad, “Alien: Romulus” tiene lugar entre las dos primeras películas de la franquicia, mientras Ripley está varada en hipersueño tras los angustiosos acontecimientos de la primera película.

Esta entrega dirigida por James Cameron rompió el molde al aumentar el terror y la acción, al mismo tiempo que creaba un drama humano convincente, lo que resultó en una nominación al Oscar para Weaver, una hazaña poco común para una película de género. La película tiene lugar más de medio siglo después de “Alien”, con Ripley descubriendo que su cápsula de escape pasó desapercibida y que todos los que conocía en la Tierra han muerto de vejez. A partir de ahí, las cosas solo empeoran.

La única entrega que tiene lugar inmediatamente después de los acontecimientos de la anterior, “Alien 3” comienza cuando la última nave de escape de Ripley se estrella en un planeta prisión, con una criatura peligrosa a bordo. Ripley no tiene suerte con sus cápsulas de escape, y el final de esta película presenta una desaparición asombrosa de una de las mayores heroínas del cine.

Una entrada disparatada que mejora un poco con cada visionado, esta visión futurista –del famoso Jean-Pierre Jeunet de “Amélie”– trae de vuelta a Ripley como un clon cuyo ADN está fusionado con el del xenomorfo. Aunque en esta vemos a los alienígenas nadar (¡impresionante!), la historia tiene lugar tan lejos en el futuro que –similar a las precuelas– Hawley dijo que no se preocupó por ello al construir la nueva serie.

