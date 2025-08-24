Cómo los aranceles de Trump elevan gradualmente los costos para los consumidores estadounidenses

Cuando se aplican aranceles a muchos productos importados, alguien tiene que pagar la cuenta. Según el presidente de EE.UU. Donald…

Según el presidente de EE.UU. Donald Trump, los países extranjeros y las empresas del exterior asumen el costo. Pero la evidencia muestra que los consumidores y empresas estadounidenses son quienes están pagando los aranceles que la administración ha implementado como su principal herramienta de política.

“Se ha demostrado que, incluso en esta etapa tardía, los aranceles no han causado inflación ni ningún otro problema para Estados Unidos, aparte de enormes cantidades de DINERO entrando en las arcas de nuestro Tesoro”, publicó Trump en su red social, Truth Social, a principios de este mes. “Además, se ha demostrado que, en su mayor parte, los consumidores ni siquiera están pagando estos aranceles, son principalmente las empresas y los gobiernos, muchos de ellos extranjeros, quienes están pagando la cuenta”.

La publicación de Trump no incluyó ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones.

Existe un creciente conjunto de pruebas que indican lo contrario: los datos económicos, la investigación académica, los gastos de las empresas y las experiencias directas de las personas muestran que son las empresas y los consumidores estadounidenses quienes están enfrentando costos cada vez más altos debido a los aranceles.

Se espera que esa carga solo aumente en los próximos meses —y, potencialmente, años— a medida que entren en vigor más aranceles y otros se arraiguen más profundamente en las cadenas de suministro.

Si los exportadores extranjeros están absorbiendo los costos de los aranceles, una forma posible de verlo en los datos económicos de EE.UU. sería si están bajando sus precios de exportación previos al arancel.

Si ese fuera el caso, se reflejaría en precios de importación más bajos o en descenso en EE.UU.

Sin embargo, los datos de los últimos meses han mostrado que los precios de importación (que excluyen los costos de aranceles, seguros y envío) se han mantenido mayormente estables. Han subido un 0,5 % desde las elecciones de noviembre y un 0,2 % desde marzo, después de que se anunciara la mayoría de los nuevos aranceles, según una nota reciente de Pantheon Macroeconomics.

“Un argumento que parecía plausible hasta hace poco era que los precios de importación se habían sostenido por el almacenamiento previo a los aranceles en [la última parte de 2024 y los primeros tres meses de 2025], lo que llevó las importaciones de bienes a máximos históricos”, escribieron los economistas de Pantheon, Samuel Tombs y Oliver Allen, en una nota del 19 de agosto. “

Eso dejó a los exportadores extranjeros con muchos pedidos, lo que les dio poco incentivo para reducir los precios previos al arancel para seguir siendo competitivos.

Pero los precios de importación se han mantenido resistentes a pesar de que las importaciones de bienes cayeron bruscamente en [el segundo trimestre], lo que sugiere que es poco probable una fuerte caída de precios en el futuro cercano”, explicaron.

Un análisis más detallado de los datos de precios de importación indica que hay una ligera disminución en los precios de importación desde China; sin embargo, para la gran mayoría de los países, básicamente se han mantenido planos, dijo Olu Sonola, jefe de investigación económica de EE.UU. en Fitch Ratings, a CNN en una entrevista.

“Así que eso te dice que todo eso lo pagan los importadores”, comentó. “Ahora la cuestión es, ¿es el fabricante, son los minoristas o es la pequeña empresa que lo trae? En este momento tienen que averiguar, ‘¿Cuánto de esto puedo asumir y cuánto de esto trasladaré?’”.

“Es muy probable que trasladen la mayor parte”, añadió.

Hasta ahora, los consumidores han estado mayormente protegidos de aumentos bruscos de precios.

Hasta junio, los consumidores estadounidenses habían absorbido el 22 % de los costos de los aranceles, pero se esperaba que esa proporción aumentara al 67 % para octubre, según una estimación del 10 de agosto de economistas de Goldman Sachs.

Esa evaluación llevó a Trump a exigir que el gigante de inversiones despidiera a su economista jefe.

Los economistas de Goldman Sachs dijeron que esperan que aproximadamente el 70 % de los costos directos de los aranceles recaigan finalmente en el consumidor, y que el total podría llegar al 100 % si se incluyen los efectos indirectos de los productores nacionales que aumentan sus precios (algo que ya ha ocurrido y se espera que continúe).

Hay una larga lista de razones por las cuales los aumentos de precios impulsados por aranceles son una cocción lenta: las empresas llenaron sus almacenes con productos adquiridos antes de los aranceles; los mayores costos se han repartido entre las entidades a lo largo de la cadena de suministro, lo que reduce el impacto en la tienda minorista; y el enfoque errático de Trump respecto a los aranceles ha significado que la mayoría de ellos no entraron en vigor durante meses, y muchos artículos están exentos (al menos por ahora).

Al mismo tiempo, la inflación se ha mantenido relativamente moderada por razones tanto buenas como no tan buenas: tendencias deflacionarias persistentes en áreas clave, lo que marca una continuación del desmantelamiento de la escasez y los picos de precios de la era pandémica; la caída de los precios de la gasolina (han bajado un 9,5 % desde julio del año pasado) en medio de la incertidumbre económica global; y también debido a la baja demanda de los consumidores en áreas como los viajes.

Aun así, los informes recientes del Índice de Precios al Consumidor revelan aumentos en el costo de ciertas importaciones de las que Estados Unidos depende en gran medida, incluyendo mobiliario para el hogar, ropa de cama, herramientas, juguetes y artículos deportivos.

Al 8 de agosto, los bienes importados cuestan un 5 % más de lo que predecían las tendencias previas a los aranceles y los bienes producidos localmente están un 3 % más altos, según una investigación recientemente publicada por el profesor de Harvard Business School, Alberto Cavallo, y sus colegas.

Cavallo, en entrevista con CNN, dijo que espera que el traspaso continúe en incrementos constantes, aunque podría estar limitado en algunos casos dependiendo de la competitividad de la categoría de producto y la industria.

“Creo que podría tomar más de un año para que veamos algunos de los efectos de estos aranceles”, afirmó. “Pero dentro de un año, tal vez dos, notaremos que los consumidores terminaron pagando una parte significativa de los aranceles, incluso si no notaron los incrementos de inmediato”.

Una nueva investigación la semana pasada del Banco de la Reserva Federal de Atlanta mostró que las empresas — tanto las expuestas directamente a los aranceles como las que no lo están — esperan subir los precios este año.

A finales de 2024, las empresas encuestadas anticipaban aumentar sus precios en un 2,5 % durante el año siguiente. Para mediados de mayo, esas estimaciones subieron a 3,5 %, según la Fed de Atlanta, que encontró que existía poca diferencia en las expectativas de crecimiento de precios entre las empresas con o sin exposición extranjera.

Sin embargo, la encuesta mostró algunos aumentos más pronunciados esperados entre las empresas proveedoras de servicios, lo que generó preguntas sobre si estos incrementos de precios podrían generar un impulso inflacionario como el que se vio hace tres años.

“La principal preocupación respecto al impacto de los aranceles es si experimentaremos el mismo fenómeno que presenciamos durante la pandemia. Es decir, ¿se extenderán las presiones sobre los precios más allá de los precios directamente afectados por el aumento de los aranceles a las importaciones?”, escribieron los investigadores de la Fed de Atlanta en el informe.

Pero en los próximos meses, se espera que el traspaso de los aranceles sea gradual y prolongado, dijo Matt Bush, economista de Estados Unidos en Guggenheim Investments, a CNN en una entrevista.

“Las empresas dicen que están trabajando tanto con los proveedores como con los consumidores para ayudar a compartir parte de la carga de costos”, dijo Bush.

“Indican que están dispuestas a absorber parte del costo por ahora. Pero creo que a medida que se den cuenta de que estos aranceles no van a bajar, comenzarán a trasladar más a los consumidores”.

El minorista más grande del mundo lo dijo el jueves: el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, dijo que los costos de la empresa han aumentado cada semana debido a los aranceles, pero que buscarán mantener los precios bajos “todo el tiempo que podamos”.

Pequeños incrementos a lo largo del tiempo podrían facilitar que algunos consumidores los manejen; sin embargo, para otros — especialmente aquellos con poco o ningún margen en sus presupuestos — esa combustión lenta podría sentirse como una lenta hemorragia.

“Los estadounidenses de bajos ingresos son tristemente expertos en hacer malabares con sus gastos y tratar de que cada centavo cuente”, escribió Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, en un correo electrónico a CNN. “Pueden dejar de comprar carne o café una semana para poder comprar zapatos para sus hijos. La semana siguiente, tal vez se salten el pago del auto para cubrir la factura de la luz y un gasto médico. Es un malabarismo constante en el que destinan el dinero a su necesidad más urgente en ese momento”.

Los minoristas y las grandes marcas saben que muchos estadounidenses viven de sueldo en sueldo, por lo que están utilizando la “sneakflation” para trasladar los aranceles en pequeños incrementos con la esperanza de que los consumidores no lo noten o puedan absorberlo mejor, agregó Long.

