Cintas, transcripciones, citaciones y giros legales. La tormenta Epstein de Trump se profundiza nuevamente

¡Dios mío, hay cintas!

En el último giro del inmortal escándalo sobre Jeffrey Epstein, CNN informó por primera vez este martes que la administración de Donald Trump grabó conversaciones con la convicta cómplice de trata de personas de Epstein, Ghislaine Maxwell, y está trabajando en una transcripción, que incluso podría publicar.

La revelación sobre las conversaciones del secretario de Justicia adjunto Todd Blanche con Maxwell el mes pasado seguramente renovará las demandas de transparencia de los sectores de la base del presidente que fueron los primeros en avivar la tormenta sobre Epstein.

Y esto ocurre mientras altos funcionarios de la administración planean reunirse en la residencia del vicepresidente J.D. Vance para cenar el miércoles y discutir cómo manejar mejor el caso Epstein, informó el equipo de CNN.

En perspectiva, es un uso extraordinario del poder de una administración que un alto funcionario del Departamento de Justicia pase dos días hablando con alguien condenado por captación, abuso y tráfico de niñas para una figura tan vilipendiada como Epstein. La idea de que funcionarios consideren luego publicar un relato de la reunión para ayudar descaradamente a un presidente a escapar de un escándalo político plantea cuestiones éticas, legales y políticas que reflejan la inimaginable época del segundo mandato de Trump.

Pero es difícil ver cómo la publicación de una transcripción de la entrevista con Maxwell podría terminar haciendo que la gente se interese menos en la intriga, que sería el propósito aparente del ejercicio.

Lo más probable es que una medida de ese tipo corra el riesgo de repetir el ciclo dañino que ha hundido a la Casa Blanca cada vez más en un atolladero político.

Cada vez que el gobierno toma una medida diseñada para sofocar el escándalo, lo único que logra es aumentar las expectativas y generar nuevas teorías conspirativas entre los activistas de MAGA obsesionados con el caso, mientras amplía la exposición pública a un episodio que ha borrado la racha ganadora del verano del presidente.

Tres altos funcionarios de la administración informaron a CNN que se está negociando la publicación de la transcripción de las entrevistas de Maxwell con Blanche en Florida hace dos semanas. Esto fue antes de que la trasladaran, sin explicación alguna, a una prisión menos severa en Texas, una medida que desató nuevas especulaciones y sugerencias de que Trump estaba abusando del poder presidencial para favorecer sus intereses personales.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre los próximos pasos con la transcripción, según uno de los funcionarios.

Pero esta noticia llegó un día en que el tema de Epstein volvió a salir a la superficie en Washington, justo cuando la Casa Blanca esperaba que se estuviera desvaneciendo.

El martes se supo que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había emitido una docena de citaciones al Departamento de Justicia y a figuras demócratas y republicanas de alto perfil para obtener archivos e información relacionados con Epstein.

Y en el último paso de una compleja negociación con la administración, los abogados de Maxwell advirtieron contra la publicación de las transcripciones selladas del jurado investigador sobre el caso Epstein. Afirmaron que esta medida —una forma en que el Departamento de Justicia busca apaciguar las demandas de transparencia de la base de Trump— perjudicaría sus derechos al debido proceso mientras solicita a la Corte Suprema que acepte su apelación.

“Jeffrey Epstein ha muerto. Ghislaine Maxwell no”, recordó el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, en un escrito al juez.

El aforismo es fáctico. Pero la influencia tóxica de Epstein en la política nunca ha sido tan evidente, seis años después de que lo encontraran muerto por suicidio en su celda mientras esperaba el juicio por una serie de horribles cargos de abuso de mujeres jóvenes y niñas.

Muchas de esas víctimas cuestionaron el martes los motivos de la administración Trump en sus tratos con Maxwell y afirmaron que los indicios de que estaba siendo “legitimada” las habían traumatizado de nuevo. Dijeron al juez en el caso de los documentos del jurado investigador que los sobrevivientes apoyaban la transparencia, pero insistieron en que la “seguridad, privacidad y dignidad” de las víctimas deben ser protegidas.

Se ha especulado intensamente sobre la amistad pasada entre Epstein y Trump, ambos famosos de Nueva York y Florida, en la década de 1990 y principios de la década de 2000, antes de que el futuro presidente expulsara al financiero caído en desgracia de su club de Mar-a-Lago. Epstein le “robó” a sus empleados, declaró Trump a la prensa la semana pasada.

No hay evidencia de que Trump haya hecho algo legalmente incorrecto durante su amistad con Epstein, y nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con su conexión.

Sin embargo, el presidente sigue centrando la atención en el caso de Epstein al negarse a descartar un indulto o una conmutación de la pena para Maxwell. En cambio, Trump insiste en que tiene el poder de aliviar la difícil situación de alguien que tiene un gran incentivo para ayudarlo.

“Tengo derecho a hacerlo, pero nadie me lo ha pedido. No sé nada al respecto. No sé nada del caso, pero sé que tengo derecho a hacerlo”, dijo Trump en una entrevista con Newsmax, un medio conservador, la semana pasada.

No está claro de qué hablaron Blanche y Maxwell. Pero el objetivo de publicar una transcripción podría ser demostrar que Epstein conocía a varias personas famosas y no solo a Trump. Esto podría disipar las preocupaciones sobre la relación pasada del presidente con él.

Pero tal liberación también podría ser injusta para las personas que conocieron a Epstein pero que no cometieron ningún delito.

Habría problemas con la credibilidad de Maxwell como testigo, dada la naturaleza de la condena por la que cumple 20 años de prisión. La gente se preguntaría qué obtuvo a cambio de su cooperación. Los sobrevivientes de los abusos de Epstein y la familia de Virginia Giuffre, una de sus víctimas más conocidas, quien se quitó la vida este año, ya han advertido que no debería haber indulgencia.

Trump insistió, al responder una pregunta de Kaitlan Collins de CNN este martes, que no sabía nada sobre el contenido de las conversaciones de Blanche con Maxwell.

“Así que, sé esto. No lo discutí con él, pero cualquier cosa que él haya hablado con ella, o el hecho de que lo haya hecho—no es inusual, número uno, y lo más importante, es algo que sería totalmente transparente”, dijo el presidente.

Pero es sumamente inusual que un secretario de Justicia adjunto se reúna con un preso condenado por tráfico sexual infantil mientras un escándalo relacionado se cierne sobre el presidente que lo nombró.

Y Blanche es el exabogado personal de Trump.

Y, en cualquier caso, la idea de que una transcripción pondría fin al drama de Epstein parece descabellada. El documento tendría que estar censurado exhaustivamente para evitar revelar detalles sensibles como los nombres de las víctimas. Pero esto sin duda alimentaría a los intrigantes marginales que argumentan que el gobierno está involucrado en un encubrimiento masivo.

Es propio de las teorías conspirativas que los esfuerzos por silenciarlas solo desaten nuevos focos de especulación desquiciada. Esto ya ha sucedido. Las revelaciones previas de la secretaria de Justicia Pam Bondi sobre documentos y detalles del caso solo conjuraron acusaciones de un complot del estado profundo para ocultar la verdad, cuando la publicación no cumplió con sus promesas a los activistas del MAGA.

La citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes al Departamento de Justicia exige que se entregue al Congreso cualquier expediente de Epstein que tenga en su poder, con los nombres de las víctimas omitidos.

El panel, liderado por el Partido Republicano, también solicita las comunicaciones entre exfuncionarios de la administración Biden y el Departamento de Justicia relacionadas con el caso.

El Departamento de Justicia suele resistirse a entregar documentos sensibles al Congreso: a menudo se filtran.

Pero el representante demócrata Ro Khanna, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró el martes a Jake Tapper de CNN que reforzaría la exigencia de acción en septiembre, cuando Khanna espera que se vote su proyecto de ley bipartidista que exige la divulgación completa de la información.

“Creo que pronto veremos a muchas víctimas expresarse públicamente sobre la importancia de esto para ellas, en términos de divulgación y transparencia”, declaró Khanna.

El panel, liderado por republicanos, también citó a 10 personas para que declararan a puerta cerrada entre agosto y mediados de octubre. Se trata de los ex secretarios de Justicia Merrick Garland, William Barr, Jeff Sessions, Loretta Lynch, Eric Holder y Alberto Gonzales; el exdirector del FBI James Comey; el ex fiscal especial y director del FBI Robert Mueller III; la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton; y el ex presidente Bill Clinton.

Pero hay grandes omisiones en la lista de citaciones que generan dudas sobre si realmente se busca la transparencia total. Como Trump, mencionado varias veces en los archivos de Epstein, y su secretario de Trabajo, Alex Acosta, durante su primer mandato, quien le ofreció a Epstein un acuerdo favorable con la fiscalía en 2008.

Tampoco hay víctimas —personas que a menudo han sido ignoradas en el actual revuelo político— en la lista de citaciones.

Ryan Goodman, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, afirmó que la omisión de Trump en las citaciones fue “muy flagrante”, ya que un pedido enviado a Bill Clinton indicaba que el expresidente podría tener información sobre Epstein relevante para la investigación.

Lo mismo ocurre con Trump.

“Es lógico que, si buscamos a las personas que aportarían información para la investigación, él (Trump) estaría entre los primeros de la lista”, declaró Goodman a Erin Burnett de CNN.

Las citaciones probablemente impliquen meses de negociaciones y batallas legales sobre el momento y el alcance del testimonio. Así que la saga de Epstein llegó para quedarse.

La inclusión de los nombres de demócratas de alto perfil y exfuncionarios republicanos puede ser un intento de evitar que Trump sea la única persona manchada por la asociación con Epstein.

La advertencia de los abogados de Maxwell de que el testimonio del jurado investigador no debe hacerse público potencialmente pone a su cliente en oposición con el Departamento de Justicia en un momento en el que tiene fuertes incentivos para ayudar a la administración.

El Departamento de Justicia acudió a los tribunales para solicitar la publicación de las transcripciones del jurado sobre Epstein y Maxwell, con la esperanza de apaciguar a la base de los partidarios de MAGA. Sin embargo, se cree que el testimonio es solo una fracción del material de investigación que el Departamento de Justicia conserva. Algunos observadores se preguntan si los funcionarios realmente quieren que se publiquen los documentos del jurado investigador o si solicitaron al juez solo para crear una cobertura política.

Elie Honig, analista legal sénior de CNN, explicó que los abogados de Maxwell están protegiendo sus intereses en caso de que la Corte Suprema acepte su apelación. Su abogado “no querría que este material del jurado investigador se hiciera público”, declaró a Kasie Hunt de CNN.

En conjunto, los acontecimientos del martes significan que el drama de Epstein continuará.

Y la historia de las grabaciones en los escándalos estadounidenses, desde el Watergate en adelante, crea ecos evocadores. El audio y las preguntas sobre su publicación, redacción y edición han sido inseparables de la tradición sobre encubrimientos y artimañas en la política de Washington.

Por eso, en medio de un escándalo anterior, Comey respondió, cuando se le preguntó si existían grabaciones de sus conversaciones con Trump: “¡Dios mío, espero que haya grabaciones!”.

