“Cibeles”: Sergio Ramos lanza dardos en una canción por su salida del Real Madrid

El 17 de junio de 2021 parece haber quedado marcado a fuego en la carrera de Sergio Ramos. El defensor español pasó 16 años en la “Casa Blanca” del fútbol, llenando las vitrinas del club más ganador de España y de toda Europa.

Hoy, más de cuatro años después desde ese adiós, el zaguero campeón del mundo en 2010 parece recordar con cierta amargura su salida, al punto de lanzar varios dardos con una sorpresiva canción que se viralizó este fin de semana.

“Cibeles”, se titula, en alusión a la plaza y la fuente por la que tantas veces desfiló para celebrar títulos con el Real Madrid.

Si bien no menciona nunca al Merengue, no es necesario: “Te puse corona, tú me pusiste alas, no sabía que eran solo para que me alejaras”, reza en un par de líneas. “Un partido dura 90’, y te di 93 más de la cuenta”, dice en otro apartado, en referencia a aquel cabezazo salvador al minuto 93 que envió la final de la Champions League 2013-2014 al tiempo suplementario, donde posteriormente el Madrid ganaría la décima Orejona.

La canción lleva un sonido entre el flamenco y el urbano. El video está lleno de imágenes de Ramos vistiendo la camiseta del Real Madrid mezcladas con algunas tomas del hoy defensor del Monterrey frente a cámara.

“Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal, menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual”, dice Ramos en Cibeles.

Sergio Ramos jugó 671 partidos con la camiseta “Merengue”. Marcó 101 goles y dio también 40 asistencias, números con los que hasta un delantero sueña tener. El gol más recordado es el de aquella noche en el Estadio da Luz de Lisboa, para darle vida al Real Madrid frente a su clásico rival de la ciudad, el Atlético de Madrid.

Con el Real Madrid ganó cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, cinco Ligas de España, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro supercopas de Europa.

Números que no pudo replicar en su corto paso por el Paris Saint-Germain y, mucho menos, en su regreso al Sevilla.

