China adquiere petróleo ruso mientras cae la demanda india tras los aranceles de Trump

Las refinerías chinas han realizado nuevos pedidos de crudo ruso que se enviará desde puertos que normalmente abastecen a India, ya que la demanda del petróleo de Moscú por parte del país del sur de Asia cae tras los aranceles del presidente Donald Trump.
Las refinerías chinas han asegurado al menos 15 cargamentos de crudo ruso para ser entregados en octubre y noviembre, dijeron analistas.
China e India surgieron como los principales compradores de petróleo ruso tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, que llevó a los países occidentales a rechazar sus exportaciones.
En julio, Trump amenazó con imponer aranceles secundarios a los productos de países importadores de combustible ruso para presionar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania.
A principios de este mes, anunció un arancel adicional del 25 % a las exportaciones indias a EE.UU., además de otro impuesto del 25 % a sus importaciones de crudo y gas ruso. Esto provocó que el país redujera drásticamente sus compras.
Hasta la semana pasada, las refinerías estatales y privadas de gran tamaño de China habían comprado alrededor de 13 cargamentos de combustible del oeste de Rusia para entrega en octubre y al menos dos cargamentos para noviembre, dijo Muyu Xu, analista senior de petróleo crudo de Kpler, que rastrea productos básicos y datos de envío.
Los 15 envíos, cada uno de ellos de entre 700.000 y un millón de barriles, se cargarán desde los puertos del Ártico y del Mar Negro de Rusia, suministros que normalmente van a la India en lugar de a China, dada su distancia, dijo Xu.
Reuters informó a principios de esta semana que China había asegurado 15 cargamentos rusos para el mismo período, citando a analistas.
Xu dijo que la compra reflejaba una decisión “oportunista”, ya que el precio del petróleo ruso seguía siendo al menos US$ 3 por barril más barato que las alternativas de Medio Oriente.
“En cuanto a si China seguirá comprando, personalmente creo que ahora mismo sigue siendo una muy buena oportunidad, porque Trump sigue presionando mucho a India”, dijo.
El viernes, después de su histórica reunión con el presidente Vladimir Putin, Trump le dijo a Fox News que no estaba considerando inmediatamente imponer aranceles de represalia a China por su compra de crudo ruso, pero sugirió que podría hacerlo “en dos o tres semanas”.
“Aprovechando esta oportunidad mientras los precios están bajos, creo que más refinerías probablemente considerarán nuevas adquisiciones, dentro de una semana o dos”, dijo Xu, refiriéndose a las plantas chinas.
El año pasado, India importó combustible de Rusia por valor de US$ 53.000 millones, según datos recopilados por las Naciones Unidas. Antes de los recientes recortes, el suministro ruso representaba el 36 % del mercado indio, lo que convertía al país en su principal fuente de crudo, según Vortexa, una firma de datos energéticos.
China también ha incrementado las importaciones de petróleo ruso a precio reducido desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Rusia aporta el 13,5 % de las importaciones de crudo de China, de acuerdo con Vortexa. El año pasado, China importó combustible ruso por valor de US$ 62.600 millones, según datos de la ONU.
Xu dijo que es poco probable que China compense el déficit de compras de petróleo ruso por parte de la India, ya que la India compra alrededor de 1,7 millones de barriles por día a Rusia, mientras que China compra solo alrededor de 1,2 millones de barriles de crudo ruso transportado por mar cada día.
“Si India sigue postergando las compras, eso será un verdadero problema para Rusia: China simplemente no puede absorber todo el volumen de India por sí sola”, dijo.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.