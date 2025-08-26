Australia expulsa al embajador de Irán por ataques antisemitas dirigidos por Teherán en su territorio

Australia ha decidido expulsar al embajador de Irán en Canberra después de que la agencia de inteligencia del país descubriera…

Australia ha decidido expulsar al embajador de Irán en Canberra después de que la agencia de inteligencia del país descubriera que Teherán estaba detrás de al menos dos ataques antisemitas en suelo australiano.

La Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia (ASIO, por sus siglas en inglés) había vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI, por sus siglas) con dos ataques incendiarios el año pasado, dirigidos contra un restaurante de propiedad judía en Sydney y la sinagoga Adass Israel en Melbourne, dijo el primer ministro Anthony Albanese en una conferencia de prensa.

“Estos fueron actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano”, afirmó Albanese.

El embajador de Irán, Ahmad Sadeghi, y otros tres diplomáticos tienen siete días para abandonar el país, según Albanese. Es la primera vez que Australia expulsa a un embajador extranjero desde la Segunda Guerra Mundial.

Australia también ha suspendido las operaciones de su embajada en Irán para la seguridad de sus funcionarios consulares, y se ha instado a los australianos en Irán a abandonar el país.

Albanese afirmó que el CGRI de Irán —una rama de élite de las fuerzas iraníes considerada fundamental para reprimir la disidencia interna y proyectar el poder de Irán en el exterior mediante la financiación de milicias en todo Medio Oriente — también sería catalogado como organización terrorista. Estados Unidos decidió declararlo grupo terrorista en 2019.

He dicho muchas veces que el pueblo australiano desea dos cosas: que cesen las matanzas en Medio Oriente y que ese conflicto no se traiga aquí. Irán ha buscado precisamente eso, añadió Albanese.

“Han tratado de dañar y aterrorizar a los judíos australianos y sembrar el odio y la división en nuestra comunidad”, dijo.

El director general de la ASIO, Mike Burgess, dijo que los ataques antisemitas en Australia fueron dirigidos por el CGRI y llevados a cabo por “una serie de capas” de intermediarios.

“Esto fue ordenado por el CGRI a través de una serie de facilitadores y coordinadores en el extranjero que encontraron la manera de asignar tareas a los australianos”, indicó.

Los incidentes vinculados con Irán por ASIO incluyen un ataque incendiario en octubre de 2024 en Lewis’ Continental Kitchen cerca de Bondi Beach en Sydney, que había servido comida kosher a los habitantes de Sydney durante más de 50 años.

El segundo ataque tuvo lugar en la sinagoga Adass Israel de Melbourne en diciembre pasado, cuando se vio a dos agresores enmascarados arrojando líquido dentro del local antes de prenderle fuego.

Investigadores antiterroristas de Victoria han imputado a dos hombres por el ataque a la sinagoga de Adass. El arresto más reciente se realizó la semana pasada. La policía alega que tres individuos irrumpieron en el lugar de culto y le prendieron fuego deliberadamente.

Los incidentes antisemitas en Australia han aumentado desde el inicio de las represalias de Israel por el ataque transfronterizo de Hamas el 7 de octubre de 2023.

“La ASIO sigue investigando la posible participación iraní en varios otros ataques. Pero quiero recalcar que no creemos que el régimen sea responsable de todos los actos de antisemitismo en Australia”, declaró Burgess.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, calificó las acciones de Irán como un “ataque extraordinario” que alcanzó un “nuevo y totalmente inaceptable mínimo”.

“Australia fue atacada y perjudicada”, afirmó Burke.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, instó a los australianos a abandonar Irán porque la capacidad del gobierno para protegerlos sería “extremadamente limitada”.

Insto a cualquier australiano que esté considerando viajar a Irán a que no lo haga. Nuestro mensaje es: si es australiano en Irán, salga ahora si es seguro hacerlo.

La embajada de Irán en Canberra no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Esta es una noticia de última hora. Próximamente se actualizará con más información.

