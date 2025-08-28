Ataque ruso con misiles y drones en Kyiv deja al menos ocho muertos, entre ellos un niño

Kyiv fue objeto de un “ataque masivo” por parte de Rusia durante la noche, en el que varios drones y…

Kyiv fue objeto de un “ataque masivo” por parte de Rusia durante la noche, en el que varios drones y misiles causaron la muerte de al menos ocho personas, entre ellas un niño, según informó el jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Hay decenas de heridos”, dijo Zelensky en X.

“Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todos aquellos en el mundo que, durante semanas y meses, han estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia real”, añadió.

Las autoridades ucranianas dijeron que unos 500 rescatistas y 1000 agentes de policía estaban respondiendo en múltiples lugares.

“Se están desplegando alpinistas, adiestradores de perros, psicólogos, ingenieros y equipos de bomberos y rescate. Se está utilizando activamente equipo robótico para despejar la zona y que los rescatistas puedan trabajar más rápido”, dijo el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

