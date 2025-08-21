Ataque a helicóptero de la Policía de Colombia deja al menos 8 muertos y 8 heridos en Antioquia, según Petro

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo este jueves que el ataque al helicóptero de la Policía…

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo este jueves que el ataque al helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, fue perpetrado por el Frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Información reciente de @PoliciaColombia confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá. Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

El ministro de Defensa añadió que cuando se tenga más información, se comunicará debidamente, y que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen operaciones con “toda la determinación y contundencia contra las estructuras criminales”.

El hecho ocurrió mientras la aeronave apoyaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la zona. El ataque dejó ocho policías muertos y varios heridos, según informó previamente el presidente Gustavo Petro.

“Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi”, escribió Petro en su cuenta de X.

En un principio, no estaba claro quién estaba detrás del ataque. Más temprano, en otro tuit, Petro relacionó el ataque con la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá, y apuntó inicialmente al Clan del Golfo. Luego atribuyó el hecho al Frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, calificó el hecho como una “acción terrorista” y señaló que ya están desplegados en la zona para atender a los heridos y continuar con las operaciones.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había advertido también que en la región operan tanto el Clan del Golfo como disidencias de las FARC. Dijo que el ataque se habría producido mediante el uso de un dron y criticó la falta de coordinación del gobierno nacional.

“El Gobierno no se pone de acuerdo con los responsables. Desde la @GobAntioquia supimos siempre que se trata de disidencias FARC al mando de Calarcá: es su modus operandi, aliados con ELN. Urge articulación y coordinación en el gobierno nacional. Se trata de un asunto de vida y muerte”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

