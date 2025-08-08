Así quedan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025: cruces, partidos y fechas

Los cuartos de final de la Leagues Cup ya quedaron definidos. Cuatro equipos de la MLS y cuatro de la…

Los cuartos de final de la Leagues Cup ya quedaron definidos.

Cuatro equipos de la MLS y cuatro de la Liga MX entran en la etapa de eliminación directa, del joven torneo que dejó algunas sorpresas y varias decepciones en los cruces de la denominada fase de grupos.

Por parte de la Liga MX avanzaron el Toluca, el Pachuca, los Tigres y el Puebla, mientras la MLS estará representada por los Sounders de Seattle, el Inter Miami, el Galaxy de Los Ángeles y el Orlando City.

Los cuartos de final se disputarán el 19 y 20 de agosto con las sedes y horarios por definir.

Tigres vs. Inter Miami

Toluca vs. Orlando

Seattle Sounders vs. Puebla

Pachuca vs. LA Galaxy

2019 Cruz Azul (Liga MX)

Cruz Azul (Liga MX) 2021 León (Liga MX)

León (Liga MX) 2023 Inter Miami (MLS)

Inter Miami (MLS) 2024 Columbus Crew (MLS)

