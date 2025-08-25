Así es la temporada 2 de la serie “Peacemaker”: actores, fecha de estreno, temporadas y más

De todos los superhéroes de DC Comics, Peacemaker es el que más semeja al Capitán América de Marvel. Viste con…

De todos los superhéroes de DC Comics, Peacemaker es el que más semeja al Capitán América de Marvel. Viste con los colores de la bandera, su mejor amigo es un águila y es un pacifista, pero hasta aquí es a dónde llegan las comparaciones: Peacemaker es un pacifista extremo, al punto que está dispuesto a cargarse a medio mundo si con ello logra la paz que ansía.

Esos contrastes, que acercan a Peacemaker a ser un antihéroe más que un superhéroe clásico, son los que animaron al director James Gunn a revivir al personaje –creado en 1966 por Joe Gill y Pat Boyette para Charlton Comics, luego adquirida por DC Comics– y ponerlo de protagonista en los proyectos que ha dirigido para DC, Warner Bros Studios y HBO Max. (DC, Warner Bros Studios y HBO Max forman parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros Discovery).

James Gunn ha usado a Peacemaker, encarnado por la estrella de la lucha libre profesional John Cena, en “The Suicide Squad”, de 2021; en “Superman”, de 2025, en el que hace una breve aparición; y finalmente su propia serie, “Peacemaker”, lanzada en HBO Max en 2022 y de la que se estrenó su segunda temporada el 21 de agosto.

La segunda temporada de “Peacemaker” se desarrolla un mes después de los acontecimientos vistos en la película “Superman”, pues ambas historias tienen lugar en el llamado Universo DC, por lo que comparten personajes y sus argumentos están relacionados.

En los nuevos episodios, el mercenario Chris Smith (John Cena), quien usa la identidad de Peacemaker para “luchar por la justicia”, descubre una puerta en la cámara cuántica que usa como almacén, con la que consigue tener acceso a varias realidades alternativas. Así que la temporada 2 lidiará con un multiverso, en el que veremos a Peacemaker enfrentando a una (¿o varias?) versión de sí mismo.

El hallazgo de una realidad alternativa permtirá que Peacemaker confronte un mundo en el que quizás las situaciones sean como él habría querido que fueran, lo que hará revivir traumas de su pasado.

James Gunn escribió los ocho nuevos episodios y dirigirá el final de temporada.

La temporada 2 de “Peacemaker” cuenta con ocho episodios, que se emitrán cada jueves por HBO Max.

Estos son las fechas de emisión y los títulos que se han divulgado de los capítulos:

Episodio 1: “The Ties that Grind”. Emisión: 21 de agosto

Episodio 2: “A Man Is Only as Good as His Bird”. Emisión: 28 de agosto

Episodio 3: “Another Rick Up My Sleeve”. Emisión: 4 de septiembre

Episodio 4: “Need I Say Door”. Emisión: 11 de septiembre

Episodio 5: “Back to the Suture”. Emisión: 18 de septiembre

Episodio 6. Emisión: 25 de septiembre

Episodio 7. Emisión: 2 de octubre

Episodio 8. Emisión: 9 de octubre

John como Chris Smith/Peacemaker

Danielle Brooks como Leota Adebayo

Freddie Stroma como Adrian Chase

Jennifer Holland como Emilia Harcourt

Steve Agee como John Economos

Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Robert Patrick como Auggie Smith/White Dragon

Al desarrollarse en el mismo Universo de la película “Superman”, algunos personajes del filme harán breves apariciones en los nuevos episodios, como Green Lantern (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced) y Maxwell Lord (Sean Gunn). Rick Flag Sr (Frank Grillo), a quien vimos en “Superman”, será un personaje regular en la temporada 2 de “Peacemaker”.

Y, por supuesto, Eagly, el águila calva que sirve de patriótica mascota a Peacemaker, regresa para la segunda temporada, con la voz aportada por Dee Bradley Baker.

La temporads 2 de “Peacemaker” ya está disponible en streaming en HBO Max.

