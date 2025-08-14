Asesor de Putin comparte detalles de la cumbre con Trump y afirma que los presidentes ofrecerán una rueda de prensa conjunta

Un alto asesor de Vladimir Putin compartió detalles sobre los planes para la reunión del presidente de Rusia con el…

Un alto asesor de Vladimir Putin compartió detalles sobre los planes para la reunión del presidente de Rusia con el presidente de Estados Unidos Donald Trump el viernes en Alaska, y confirmó que ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras sus conversaciones.

Yury Ushakov, asesor de política exterior de Putin, dijo a los periodistas este jueves que la cumbre se celebrará en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, a las 11:30 a. m. hora local (3:30 p. m. ET) del viernes.

Según Ushakov, los presidentes mantendrán primero una conversación privada, con la ayuda de intérpretes, antes de continuar las conversaciones durante un almuerzo de trabajo. No especificó cuánto durarán las conversaciones, diciendo que “dependerá de los presidentes”.

Tanto la delegación rusa como la estadounidense estarán compuestas por cinco miembros, con otros grupos de expertos cerca, dijo.

Además de Ushakov, el equipo ruso está compuesto por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov; el ministro de Defensa, Andrey Belousov; el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y Kirill Dmitriev, negociador principal y director del fondo soberano de Rusia.

Ushakov afirmó que se espera que los equipos se centren principalmente en la resolución de la guerra en Ucrania, así como en las perspectivas de cooperación entre Rusia y Estados Unidos en cuestiones comerciales y económicas.

