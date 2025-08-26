Allanamientos y miles de dólares secuestrados: el escándalo por presunta corrupción que acecha a Karina Milei en Argentina

El gobierno de Argentina transita horas de tensión luego de que la hermana del presidente y secretaria general de la…

El gobierno de Argentina transita horas de tensión luego de que la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, fuera señalada como presunta beneficiaria directa de un circuito de posible corrupción con retorno de fondos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La investigación, que se encuentra en la justicia federal bajo secreto de sumario, ocurre luego de que un informe periodístico del canal local de stream Carnaval revelara audios en los que se escucha supuestamente a quien fuera director de la Andis, Diego Spagnuolo, contando en una conversación privada un esquema de coimas que involucraría a Karina Milei y a uno de sus más cercanos colaboradores, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999). CNN no ha podido verificar los audios de manera independiente.

No es la primera polémica de posible fraude que roza a los Milei en menos de dos años de gobierno. En febrero, la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que subió vertiginosamente para desplomarse a las pocas horas, le implicó múltiples denuncias penales en su contra, incluso, en Estados Unidos, que continúan en curso. Entonces, Milei negó haber promocionado el activo digital.

Pero esta nueva acusación se da en plena campaña electoral, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para el domingo 7 de septiembre, y a dos meses de los comicios nacionales, a realizarse el 26 de octubre.

Los señalamientos golpean de lleno contra una de las banderas más fuertes de Milei. El autoproclamado “mejor amigo” de Donald Trump en América Latina se presenta como un outsider, dispuesto a romper con los manejos sucios de la política y los derroches del gasto estatal.

Sin embargo, según relata Spagnuolo en dichos audios -cuyo contenido se replica en una denuncia penal a la que tuvo acceso CNN-, a través de la droguería Suizo Argentina el gobierno presuntamente ejecutó un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos de la Andis, generando un sobreprecio del 8 %, del cual 3 % era enviado a la Secretaría general de la Presidencia.

En la presentación penal, instruida por Gregorio Dalbón, también abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se denuncia al presidente Javier Milei, a su hermana, a Eduardo “Lule” Menem y al dueño de la droguería, Eduardo Kovalivker.

“Lo revelado en los audios confirma el circuito de corrupción estructurado donde confluyen la más alta jerarquía política del país y operadores estratégicos. Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, Eduardo ‘Lule’ Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina -perteneciente a Eduardo Kovalivker- funciona como canal indispensable para cobrar y distribuir las coimas, consolidando así un triángulo de poder entre el Ejecutivo, la Secretaría General y el sector privado”, dice la denuncia.

De acuerdo con lo señalado por Spagnuolo en los presuntos audios, el exfuncionario habría advertido al presidente sobre lo ocurrido: “Yo hablé con el presidente, tengo todos los WhatsApps de Karina”.

Tras la difusión del material, el Gobierno de Argentina anunció el miércoles pasado a medianoche la remoción de Spagnuolo de su cargo.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, dice el comunicado en X de la Vocería Presidencial de Argentina.

Además, asignó a Alejandro Vilches como interventor para que “evalúe el funcionamiento de la Andis y asegure una gestión eficiente y transparente”, según se comunicó oficialmente.

CNN está intentando contactar a Spagnuolo, al que le han incautado su teléfono, pero aún no ha podido comunicarse con él.

En el marco de la investigación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó 15 allanamientos a domicilios particulares, la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y la sede de la Andis, le dijo a CNN una fuente con acceso a la investigación.

Entre los domicilios particulares allanados se encuentran el de Spagnuolo, así como el de los dueños de la droguería, Eduardo Kovalivker e hijos Emmanuel y Jonathan.

“Durante los procedimientos, se logró el secuestro de abundante material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa”, dijo la fuente con conocimiento de estos operativos.

Además, se incautaron US$ 266.000 y 7 millones de pesos (equivalentes a US$ 5.000).

De acuerdo con la misma fuente, en el laboratorio de la droguería se secuestraron 15 cajas con documentación de interés y un pendrive.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la droguería Suizo Argentina dijo que “desarrollan sus actividades de forma íntegra y transparente” y que “la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor” (…) “en pleno convencimiento de haber actuado on total apego a las leyes vigentes”.

Martín Magram, abogado de los empresarios Kovalivker y de la droguería Suizo Argentina, negó a CNN toda imputación penal contra sus representados y dijo que se está trabajando en la defensa.

El presidente de Argentina, que se había mantenido en silencio sobre el asunto desde que se disparó la polémica de los audios de la ANDIS –pese a haber participado de múltiples actos públicos–, reaccionó por primera vez este martes al compartir en sus redes el comunicado de la droguería Suizo Argentina.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo de “Lule”, concedió una entrevista en el canal A24, en la cual afirmó que se trata de una “monumental operación a dos semanas de las elecciones”. El hombre, muy cercano a Karina Milei, atribuye lo ocurrido a una campaña sucia. “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”, dijo.

Por su parte, Eduardo “Lule” Menem, se expresó en sus redes durante el fin de semana en la misma línea: “No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, escribió en X.

Karina Milei, que no suele hacer declaraciones públicas, ha guardado silencio, aunque difundió en sus redes las entrevistas que daría Martín Menem este lunes.

CNN consultó a la Casa Rosada sobre las acusaciones contra Karina Milei y respondieron que adhieren a las declaraciones públicas de Martín Menem.

El fiscal Franco Picardi le dijo a CNN que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

El caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ocurre en medio de un enfrentamiento del Gobierno argentino con el sector de personas con discapacidad y prestadores de servicios, por el desfinanciamiento del área.

El mismo miércoles en el que se conocieron los audios, la Cámara de Diputados rechazó un veto presidencial contra una ley que declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2027.

La normativa, que se encuentra a la espera de la ratificación en el Senado —debe definir si sostiene o no el rechazo al veto—, busca actualizar las pensiones por discapacidad y aranceles de prestaciones, entre otras demandas. El gobierno advierte que la ley compromete su política de déficit cero.

De acuerdo con la denuncia presentada por Dalbón, el 3 % que obtendría de retorno la Secretaría General de la Presidencia “representa alrededor de US$ 800.000 por mes”, además del pago a intermediarios que recaudarían “alrededor de US$ 30.000” en el mismo período.

