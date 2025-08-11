Tres muertos y un sospechoso detenido tras tiroteo en un estacionamiento de Target en Austin, según la policía

Al menos tres personas murieron tras un tiroteo en un estacionamiento de Target en Austin, Texas, informaron las autoridades. La…

Al menos tres personas murieron tras un tiroteo en un estacionamiento de Target en Austin, Texas, informaron las autoridades.

La policía recibió una llamada a las 2:15 p.m., hora local, y llegó en cuatro minutos, donde encontró a tres personas heridas de bala en el estacionamiento, informó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

Dos de las personas murieron en el lugar y una tercera fue declarada muerta en el hospital, informó el jefe de Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis, Robert Luckritz. Una cuarta persona también recibió atención médica por lesiones no relacionadas con disparos, agregó.

Davis agregó que hasta el momento se desconoce qué provocó el tiroteo. Las autoridades no han compartido información sobre las víctimas.

El sospechoso, quien “tiene antecedentes de salud mental” y antecedentes penales, robó un auto en el lugar, lo estrelló y luego tomó un Volkswagen de un concesionario, dijo Davis.

El sospechoso fue detenido en el sur de Austin, indicó Davis.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, calificó el tiroteo como “un acto repugnante y cobarde de violencia armada”.

“Esta es una situación devastadora y estoy con las víctimas y sus familias”, afirmó en una publicación en X.

Target aseguró estar “devastado por la violencia” en la tienda de Austin y colabora con las fuerzas del orden en la investigación.

La policía indicó que quienes tengan autos en el estacionamiento no pueden retirarlos, debido a que el lugar forma parte de una escena de crimen en desarrollo, y recomendó buscar un transporte alternativo para regresar a casa.

