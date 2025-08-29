Abogados de Ábrego García solicitan al juez una orden de silencio contra funcionarios de la administración Trump

Los abogados de Kilmar Ábrego García, el hombre deportado injustamente a El Salvador a principios de este año, están pidiendo…

Los abogados de Kilmar Ábrego García, el hombre deportado injustamente a El Salvador a principios de este año, están pidiendo nuevamente al juez federal que supervisa su caso penal de supuesto tráfico de personas que ordene a los funcionarios de la administración Trump que dejen de hacer comentarios negativos que, según ellos, podrían poner en peligro el derecho de su cliente a un juicio justo.

La solicitud hecha este jueves al juez federal de distrito Waverly Crenshaw en Tennessee llega mientras la atención pública se ha vuelto hacia el padre de Maryland, tres días después de que fue liberado de la custodia penal en espera de juicio, solo para enfrentar nuevos esfuerzos por parte del gobierno para deportarlo nuevamente de forma rápida.

Los abogados de Ábrego García dicen que los comentarios en los últimos días de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, así como las publicaciones realizadas en la cuenta X del Departamento de Seguridad Nacional y las declaraciones de otros, han presentado una “probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” su juicio, que está programado para comenzar en enero.

“Este viernes pasado, la liberación del Sr. Ábrego de la prisión preventiva reavivó los esfuerzos de los funcionarios de todo el Poder Ejecutivo, y en particular del DHS, para desprestigiar tanto al Sr. Ábrego como a los tribunales en una campaña para juzgar este caso ante la opinión pública”, escribieron sus abogados en un expediente de 15 páginas dirigido al juez.

Crenshaw, designado por el expresidente Joe Biden, le dijo anteriormente a la administración Trump que los funcionarios deben moderar sus comentarios públicos sobre Ábrego García para garantizar que reciba un juicio justo.

En una orden emitida a finales del mes pasado, el juez recordó a todos los abogados y a quienes trabajan con ellos que deben seguir las reglas que prohíben las declaraciones extrajudiciales que puedan interferir con que un acusado penal tenga un juicio justo.

Pero los abogados de Ábrego García afirmaron en su presentación de este jueves que los comentarios recientes violan precisamente esas normas.

Señalaron declaraciones realizadas hasta la mañana del jueves, cuando el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, afirmó durante una aparición en Fox News que es un “pandillero, terrorista, maltratador de esposas, pedófilo, traficante de personas y contrabandista de inmigrantes”.

Noem también atacó a Ábrego García esta semana, escribiendo en una publicación el lunes: “El pueblo estadounidense está más seguro sin este pandillero de la MS-13 en nuestro país, que andaba suelto por nuestras calles. Ya no. ¡Qué alivio!”.

“Lamentablemente, los esfuerzos previos tanto del tribunal como de la defensa no han dado resultado. No han frenado la oleada de declaraciones extrajudiciales incendiarias de funcionarios del Gobierno”, escribieron los abogados de Ábrego García. “Es necesaria una mayor intervención del Tribunal para proteger el derecho del Sr. Ábrego a un juicio justo y la integridad de este proceso”.

