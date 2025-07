Una mujer afgana perdió a sus gemelos. Cree que una antigua clínica financiada por USAID podría haberlos salvado

El llanto de una mujer con un vestido floreado resuena en la sala de desnutrición y en los sofocantes pasillos…

El llanto de una mujer con un vestido floreado resuena en la sala de desnutrición y en los sofocantes pasillos de un hospital en el este de Afganistán: el dolor inaudito de una madre que ve morir a su hijo de un año.

Las familias se acurrucan en camas cercanas, abrazando a sus hijos con más fuerza mientras ven a la madre desplomarse de rodillas, aferrada al cuerpo inmóvil de su bebé.

Mohammad Omar había padecido problemas de salud desde su nacimiento. Y es imposible vincular una muerte concreta con los recortes de ayuda. Pero la escasez de alimentos y medicamentos, agravada por los drásticos recortes a la ayuda humanitaria de Estados Unidos en los últimos meses, podría haber acelerado su declive.

El gobierno estadounidense había estado financiando a médicos, parteras y enfermeras en el Hospital Regional de Nangarhar, donde falleció Mohammad. También donó medicamentos y equipo médico, según informó a CNN el Ministerio de Salud Pública de Nangarhar. Todo esto se suspendió a principios de este año.

El Dr. Anidullah Samim, pediatra de guardia en el Hospital Regional de Nangarhar al momento de la muerte de Mohammad, declaró a CNN que las tasas de mortalidad infantil en ese país han aumentado entre un 3% y un 4% desde que entraron en vigor los recortes de financiación estadounidenses. Esto se debe en parte a que los pacientes ahora deben cubrir el costo de sus propios medicamentos (algo que muchos no pueden permitirse) y a que el cierre de cientos de clínicas en todo el país ha obligado a las personas a recorrer mayores distancias para llegar a los hospitales, que, según los profesionales sanitarios, están desbordados y carecen de recursos.

La sala de neonatología hacina a tres bebés en una sola cuna. Cada habitación está abarrotada de familias, que se abanican en el calor sofocante mientras esperan a que atiendan a sus hijos.

Cuatro años después de la caótica retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, Afganistán lucha por mantenerse a flote. Solo un país, Rusia, ha reconocido recientemente la legitimidad del gobierno talibán, y la economía se ha desplomado.

La reciente rescisión de contratos de ayuda estadounidense por valor de más de US$ 1.700 millones que apoyaban docenas de programas en Afganistán —de los cuales unos US$ 500 millones aún no se habían desembolsado— está teniendo un impacto devastador en el pueblo afgano. A los recortes estadounidenses se sumaron rápidamente los recortes en los presupuestos de ayuda exterior de otros países, como el Reino Unido, Francia y Alemania.

Afganistán ha recibido cerca de US$ 8.000 millones en financiación humanitaria en los últimos cuatro años, según la ONU. Desde la toma del poder por los talibanes en 2021, Estados Unidos afirma haber aportado casi la mitad de esa cantidad, principalmente a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), donaciones que muchos consideraban un deber moral tras dos décadas de guerra estadounidense.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ha declarado repetidamente que el gasto exterior estadounidense debe estar estrechamente alineado con su enfoque de “Estados Unidos primero” y, a principios de este año, Elon Musk se jactó de “inyectar a USAID en la trituradora de madera”. La agencia cerró oficialmente sus puertas este mes tras cancelar miles de programas humanitarios en todo el mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado repetidamente que nadie ha muerto debido al cierre de USAID. “Los programas de asistencia exterior que se alinean con las políticas de la administración —y que promueven los intereses estadounidenses— serán administrados por el Departamento de Estado, donde se ejecutarán con mayor responsabilidad, estrategia y eficiencia”, escribió en una publicación de Substack este mes.

Según el Inspector Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), entre los programas recortados se encontraban los de asistencia alimentaria de emergencia y atención médica maternoinfantil.

Aunque Rubio afirma que Estados Unidos seguirá administrando la ayuda de forma más eficiente, la mayoría de estas contribuciones globales no se han restablecido.

Investigadores de la revista médica The Lancet estiman que más de 14 millones de personas morirán en los próximos cinco años debido a estos recortes. Se espera que casi cinco millones de ellas sean niños menores de 5 años.

En Afganistán, millones de personas podrían verse perjudicadas por los recortes de la ayuda. Los talibanes han minimizado las posibles repercusiones, afirmando que su gobierno está bien equipado para gestionar la situación mediante políticas nacionales y el desarrollo de recursos.

“El presupuesto del país tiene una base nacional”, declaró el portavoz talibán, Zabiullah Mujahid, en un comunicado en enero. “No tiene nada que ver con la llegada o la ausencia de ayuda extranjera”.

Los talibanes rechazaron múltiples solicitudes de entrevista.

El Departamento de Estado de EE. UU. no respondió a la solicitud de comentarios de CNN, pero ha insistido en que Estados Unidos sigue siendo la nación más generosa del mundo.

“Somos, con diferencia, la nación más generosa del mundo en materia de ayuda exterior”, declaró Rubio al Congreso en mayo. “Al mismo tiempo, debe promover nuestro interés nacional y no puede malgastar el dinero de los contribuyentes”.

Informar desde Afganistán conlleva desafíos, en particular, obtener la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno talibán. Sin embargo, en un viaje reciente al país, CNN pudo comprobar la importancia de los programas previamente financiados por USAID para el pueblo afgano, cuya gran mayoría vive en la pobreza extrema. Estos incluyen iniciativas de desminado; programas de educación en línea y clandestina para niñas (bajo el régimen talibán, las mujeres mayores de 12 años aún no pueden asistir a la escuela); programas de desarrollo profesional para mujeres; desarrollo agrícola; ayudas económicas y alimentarias; y atención médica.

“Es absolutamente devastador”, dijo Samira Sayed Rahman, directora de incidencia política de Save the Children Afganistán, sobre la pérdida de la ayuda estadounidense al entrar en lo que hasta hace apenas unas semanas era una pequeña pero funcional clínica financiada por Estados Unidos en la provincia de Nangarhar. Ahora solo queda una polvorienta sala de partos y una sala de espera vacía. Lo que quedaba de medicamentos para afecciones comunes como la desnutrición y la sepsis ha sido saqueado, dijo.

“Cuando se producen suspensiones e interrupciones en los programas estadounidenses que resultan en el cierre de clínicas como esta, significa que estas comunidades no tienen acceso. Significa que las mujeres darán a luz en casa. Esto significa que cada vez más niños morirán durante el parto”, dijo. “Cada vez más mujeres morirán como resultado”.

Afganistán ha tenido durante mucho tiempo una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que una mujer afgana muere cada dos horas a causa del embarazo, el parto o sus secuelas por causas que, en gran medida, se pueden prevenir con atención especializada. Un anciano de la comunidad, cerca de la clínica clausurada de Nangarhar, declaró a CNN que al menos siete personas ya han muerto desde que este único centro cerró sus puertas. Una mujer falleció tan solo un par de días antes de nuestra visita, según el anciano. Tras dar seguimiento a su caso, supimos que, al no poder viajar a un centro médico, tanto ella como su bebé murieron durante el parto en casa. Su familia cree que habría sobrevivido si hubiera tenido una partera a su lado, en la antigua clínica de la aldea.

Las mujeres son particularmente vulnerables; su situación se ha visto agravada por el régimen talibán, que les ha arrebatado muchos de sus derechos y prácticamente las ha borrado de la vida pública. Según la estricta interpretación talibán de la ley islámica, o sharia, las mujeres deben cubrirse el cuerpo y el rostro en público, tienen prohibido viajar largas distancias sin un acompañante masculino; no pueden trabajar en la mayoría de los espacios públicos (ni en muchos privados); no pueden entrar en parques, gimnasios ni salones de belleza; y no pueden alzar la voz en público. A principios de este mes, la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra dos de los principales líderes talibanes, citando la persecución de mujeres y niñas como prueba de crímenes de lesa humanidad.

Los talibanes calificaron las órdenes de arresto de “absurdas” y escribieron en un comunicado que el grupo no reconoce a la CPI.

Durante varias semanas, CNN conversó con más de una docena de mujeres y niñas de todo el país que afirman haberse visto directamente afectadas tanto por los recortes de USAID como por las asfixiantes restricciones impuestas por los talibanes. Se resistían a hablar por temor a las repercusiones de los talibanes, quienes llevan años consolidando su poder y aumentando la vigilancia ciudadana.

“Había una clínica aquí, pero ahora está cerrada. Las mujeres no pueden salir solas de casa”, explicó una mujer de la provincia de Takhar, a quien CNN llama Negar. “Esperé a que mi esposo volviera de la agricultura y me llevara a la clínica (más cercana). No hay ninguna clínica cerca. Mis bebés, que fueron abortados, nacieron a término y tuve que asistirlos en el parto. Eran gemelos”.

CNN pudo verificar la ubicación de una clínica que, según Negar, había cerrado recientemente y que, según ella, podría haber salvado a sus bebés si hubiera tenido acceso a ella. Había sido financiada por USAID, pero cerró cuando se recortaron los fondos.

En el norte de Afganistán, una psiquiatra de veintitantos años recibió su salario de USAID durante los últimos años, pero ahora está sin trabajo. Encontraba su trabajo gratificante y relató la historia de una joven a la que había estado asesorando durante varios meses.

“Sufría una profunda depresión. Lloraba todo el tiempo, lloraba tanto que me dolía el corazón…”, dijo la psiquiatra. Declaró a CNN que, con terapia regular y una receta de antidepresivos, el pronóstico de su joven paciente comenzó a mejorar gradualmente. Esto terminó abruptamente en marzo, cuando se recortaron los fondos estadounidenses y la psiquiatra perdió su trabajo, al igual que muchos otros trabajadores de ONG. La terapia y la receta de la joven se cancelaron repentinamente.

Varios meses después, al no poder visitar a su paciente, la psiquiatra llamó a los vecinos de la joven para preguntarles cómo estaba. “Pero me dijeron con gran tristeza que se había suicidado hacía unos días y había fallecido”. Ella culpa a los recortes de la ayuda estadounidense tanto de la muerte de su cliente como de su propio deterioro mental. “El corte de la ayuda estadounidense causó esto. Ahora estoy sentada en casa sin trabajo… Yo también me deprimí”, dijo.

La abolición total de los fondos estadounidenses que entran en Afganistán lleva mucho tiempo en proceso. El representante republicano del Congreso Tim Burchett lleva años impulsando su “Ley de No Dinero de Impuestos para Terroristas”, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en junio y que se presentará próximamente en el Senado. Burchett afirma que al menos US$ 40 millones semanales del dinero de los contribuyentes estadounidenses han terminado en manos de los talibanes, a quienes Estados Unidos clasifica como Terroristas Globales Especialmente Designados.

La verdad es más matizada. El organismo de control del gobierno estadounidense, SIGAR, logró rastrear US$ 10,9 millones que fueron al gobierno talibán entre agosto de 2021 y mayo de 2023, en forma de impuestos, tasas, aranceles y servicios públicos. Es probable que la cifra total sea mayor, aunque ni de lejos las cifras que cita Burchett.

“Ni siquiera estoy seguro de por qué enviamos un centavo a Afganistán. Estados Unidos no puede ser la cuenta bancaria del mundo”, declaró Burchett a CNN. “Tenemos estadounidenses en la misma situación. Tenemos estadounidenses que tienen problemas con los partos. Teníamos estadounidenses pasando hambre. ¿Y quieren que pidamos dinero prestado y lo enviemos al extranjero…? Siento mucha compasión por el pueblo afgano. Pero creo que es hora de que su gente se levante e instaure el gobierno que necesita, y no los talibanes”.

De vuelta en el Hospital de Nangarhar, una partera envuelve silenciosamente el cuerpo del bebé Mohammad en una tela blanca y lo aparta de la vista de su madre. Más familias han caminado kilómetros con la esperanza de que sus hijos se salven. Llega otra partera y cambia las sábanas de la cama donde acaba de morir, dejando espacio para el siguiente niño enfermo.

