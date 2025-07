Una bibliotecaria se fugó con un capitán de yate en el verano de 1968. Ese fue el comienzo de una increíble historia de amor

La primera vez que Beverly Carriveau vio a Bob Parsons, sintió como si un rayo hubiera pasado entre ellos. “Este…

“Este hombre se bajó de un taxi y nos quedamos mirándonos fijamente”, le contó Beverly a CNN Travel. “Hay que recordar que estábamos en los años 60. Las chicas no se quedaban mirando a los hombres. Pero fue un rayo”.

Era junio de 1968. Beverly era una bibliotecaria universitaria canadiense de 23 años que estaba de vacaciones en Mazatlán, México, junto a una buena amiga.

Beverly había llegado a Mazatlán esa mañana. Quedó maravillada con las vistas del océano Pacífico, los coloridos edificios del siglo XIX y las palmeras.

Beverly estaba recorriendo la tienda de regalos del hotel, mientras admiraba un par de aretes, cuando levantó la vista y vio al hombre que bajaba del taxi. La tienda daba al estacionamiento, y allí estaba él.

“Me quedé fascinada”, dijo Beverly. “Era alto y guapo”.

Finalmente, Beverly apartó la mirada, compró los pendientes y salió corriendo de la tienda.

“Nos miramos a los ojos durante tanto tiempo que me sentí avergonzada”, dijo.

No habían intercambiado palabras. Ni siquiera se habían sonreído. Pero Beverly sintió que se había revelado algo de sí misma. Sintió que algo había sucedido, pero no podía explicarlo.

Beverly corrió a encontrarse con su amiga, todavía nerviosa. Durante la cena en el restaurante del hotel, Beverly le contó a su amiga sobre el momento del “rayo”.

Le dije a mi amiga: “Me acaba de pasar algo. Me quedé mirando a este hombre y no pude evitarlo”.

Luego, el camarero se acercó a la mesa de Beverly.

“Dijo: ‘Tengo vino para ti, de parte un hombre de allá’”.

El camarero sostenía una botella de vino blanco mientras señalaba hacia la barra, que estaba abarrotada de gente.

Por lo general, Beverly evitaba aceptar bebidas de hombres en los bares. Nunca se sintió especialmente cómoda con la dinámica de poder que eso implicaba; además, tenía una pareja de muchos años en Canadá.

“Tenía un novio serio en casa y pensaba que mi vida iba por buen camino”, contó.

Antes de viajar a México, Beverly había pasado un año explorando Europa y trabajando en el Reino Unido. Durante este tiempo, había rechazado cortesmente cada vez que los hombres en los bares se ofrecían a invitarla a cócteles.

“No era que hubiera estado conociendo hombres hasta ese punto del viaje”, dijo. “Había estado por toda Europa durante un año”.

Pero esa noche en Mazatlán, tras una breve pausa, Beverly y su amiga aceptaron la botella de vino. Ninguna de las dos estaba muy segura de por qué. Y casi en cuanto el camarero empezó a servir, las dos mujeres entraron en pánico.

Para empezar, no estaban seguras de quién había enviado el vino. El camarero había señalado la barra, que estaba abarrotada. Beverly pensó en el hombre del taxi, pero no lo localizó, y además había mucha gente sentada en la barra.

Empezamos a hablar entre nosotras: “¿Qué vamos a hacer? Tenemos que darle las gracias”, dijo Beverly. “Lo cual era muy gracioso, la verdad”.

Finalmente, la amiga de Beverly la convenció de ir a buscar al misterioso donante de vino. Con cierta cautela, Beverly cruzó el restaurante hacia la barra.

Ella miró a su alrededor a las distintas personas que estaban sentadas en los taburetes del bar bebiendo margaritas y compartiendo aperitivos.

Y entonces, por segunda vez, miró a los ojos al hombre del taxi.

Él sostenía una bebida y la inclinó para saludarla. Esta vez, sonrió. Beverly sintió que se sonrojaba de nuevo.

“Me puse nerviosa”, relató. “Pero le pregunté si quería venir a sentarse con nosotras”.

Beverly regresó a su mesa con el hombre del taxi, para gran diversión de su amiga. Este se presentó por primera vez: Bob Parsons, un capitán de yate estadounidense de 30 años.

Bob manejaba algunos yates, explicó, y su barco principal, el Sugar Shack, estaba estacionado en Mazatlán en ese momento.

“Cenamos muy bien y charlamos un rato”, dijo Beverly. “No era nada agresivo, era un tipo muy tranquilo y directo”.

Durante la comida, Beverly y Bob intercambiaron miradas constantemente. Cada vez, Beverly sentía la misma sensación de “rayo” de más temprano.

Se sintió atraída por Bob. Él también era amable y educado con su amiga. Pero cuando su atención se centraba en Beverly, la sensación fue diferente.

Después de cenar, Bob sugirió que los tres fueran al centro, al Copa de Leche. Era un bar en la playa, explicó. Beverly dudó.

“No sabía qué clase de lugar era ese. Era nuestro primer encuentro”, dijo. “Pero mi amiga quería ir. Así que le dije: ‘Vale, pero quiero que sepas que no significa nada’. Y él dijo: ‘Solo te invité a tomar algo’”.

Bob, Beverly y su amiga pasaron el resto de la noche bebiendo, bailando y charlando en el Copa de Leche, un club Art Decó frente al océano.

“Lo pasamos bien, pero mi padre siempre me habló de los marineros y los estadounidenses, y ya sabes, hay que tener cuidado”, dice Beverly. “Y tenía a Doug, mi novio, en casa. Así que no buscaba nada”.

Pero a pesar de todas sus reservas y dudas, Beverly todavía sentía algo distinto, cada vez que miraba a Bob, que nunca había sentido antes.

“Me quedé atónita y no podía pensar en nada más”, detalló.

Durante la siguiente semana de vacaciones, Beverly vio a Bob todos los días. Se puso límites: nunca estaba sola con él, siempre salían por la noche con su amiga para completar la fiesta.

Pero cuando le pidió sus datos de contacto, Beverly aceptó y le dio a Bob su número de teléfono y dirección.

Después de regresar a su casa en Vancouver, Canadá, Beverly fue directamente a su buzón de correo.

Había estado pensando en Bob durante todo el viaje en avión de regreso a casa.

“Estaba desesperada”, recordó. “En aquella época no podíamos permitirnos hacer llamadas de larga distancia, teníamos que escribir; no teníamos comunicaciones como ahora. Así que esperaba tener noticias suyas, y revisé todo el correo y no encontré ninguna carta… pero al final había una nota de mi compañera de piso que decía: ‘¿Quién demonios es el capitán Parsons del Sugar Shack?’”.

Cuando Beverly vio la nota, se rió a carcajadas. En el fondo, ya sabía que debía darle una oportunidad a esa conexión. El hecho de que él la hubiera llamado ya consolidaba esa certeza.

“Al día siguiente, mi novio, Doug, el que tuve durante tres años, vino a verme. Y antes de que se quitara la chaqueta, le dije: ‘Doug, he conocido a alguien’”, relató.

Beverly le dijo a Doug que ese “alguien” vivía en México, que no había pasado nada entre ellos, pero que había sentido una conexión innegable. Doug se sorprendió, pero lo tomó relativamente bien.

Dijo: “Qué locura. Será mejor que vayas y lo resuelvas”.

A lo largo del mes de julio de 1968, Beverly y Bob se escribieron cartas.

“Pero escribir de ida y vuelta a México fue una locura”, contó. “Nos llevó una eternidad”.

Luego, a finales de julio, Beverly recibió una llamada de un número desconocido. Era la esposa del dueño del Sugar Shack, quien le explicó que se dirigían a California a recoger un yate nuevo el fin de semana siguiente.

“Ella dijo: ‘Nuestro capitán quiere que vueles a San Diego para pasar el fin de semana y me pidió que te consiguiera una habitación de hotel’”, recordó Beverly sobre esa conversación.

Sin dudarlo, Beverly dijo que estaría allí.

Ella sabía que era una locura.

“Solo lo conocía desde hacía una semana y nunca había estado sola con él…”, explicó.

Pero Beverly no podía dejar de pensar en Bob.

Y si no había sido amor a primera vista en México, Beverly y Bob sabían con certeza que se estaban enamorando el uno del otro después de este vertiginoso fin de semana en San Diego.

A Beverly le gustaba estar en compañía de Bob.

“No era nada agresivo, simplemente un tipo muy tranquilo y directo, nada efusivo”, expresó. “Era alto, guapo (…) y eso lo hacía aún más atractivo. Era una presencia.”

Y juntos, simplemente hicieron clic.

“Fui a casa el lunes por la mañana y, con la chaqueta todavía puesta, escribí mi renuncia y se la di a los tres departamentos en los que trabajaba (ciencias políticas, economía y sociología) y les envié una carta a todos”, recordó.

“Llamé a Doug y le dije: ‘Bueno, me dijiste que lo resolviera. No sé qué estoy haciendo, pero tengo que hacerlo’. Mis padres se quedaron atónitos, pero mis amigos estaban aún más atónitos, y yo no podía evitarlo. Sabía que era una estupidez y estaba mal, porque, bueno, en aquella época la gente no hacía este tipo de cosas”.

Pero cada vez que Beverly se enfrentaba a inquietudes o dudas de sus seres queridos, recordaba el momento en que vio a Bob por primera vez. Revivía mentalmente el fin de semana en San Diego. Sabía que había tomado la decisión correcta.

“Estaba tan emocionada”, dijo. “No podía esperar, así que no esperé. Pensé: ‘Si no voy, me quedaré pensando en ello el resto de mi vida’”.

Beverly llegó a Mazatlán a finales de agosto de 1968. Ella y Bob estaban encantados de estar juntos.

En México, Bob gestionó cuatro barcos: el Sugar Shack, El Hefe, el Gold Coaster y el Pussy Cat 2, el barco de la estrella de cine Jerry Lewis, posteriormente llamado Shady Lady. Beverly empezó a trabajar a bordo de los yates de forma informal.

Un día, Beverly y Bob estaban a bordo, cuando Bob la buscó.

“Salió de la sala de máquinas, limpiándose la grasa de las manos, y dijo: ‘Me gustaría casarme’”, recordó Beverly.

Beverly quedó totalmente desconcertada. Y luego se sorprendió a sí misma al pensar en Doug, su exnovio en casa. Y en sus padres.

En su sorpresa, le mencionó a Doug en voz alta a Bob.

“Él dijo: ‘Bueno, si estuvieras preocupada por Doug, estarías en Canadá, no aquí’”, relató Beverly.

Aún incrédula, Beverly dijo que debía llamar a sus padres. Bob accedió. Así que, desde el barco, llamaron a los padres de Beverly, a miles de kilómetros de distancia, en Canadá.

“Llamamos por banda lateral única, lo que significa que se llama desde una radio a un punto donde un operador puede conectarte a un teléfono”, explicó Beverly. “Y, por cierto, todo el océano puede escuchar la llamada, porque se transmite por radio”.

El operador conectó el teléfono y contestó la madre de Beverly.

Gritando por teléfono, Beverly le dijo que ella y Bob se iban a casar.

“Tenías que decir ‘cambio’ cuando se suponía que debías hablar y todo eso”, recordó Beverly. “Y ella decía ‘cambio’ todo el tiempo, y nosotros gritábamos por la radio; no sé por qué teníamos que gritar, pero gritábamos”.

Finalmente, el mensaje se transmitió. Y la respuesta de la madre de Beverly fue directa.

“Ella dijo: ‘Bueno, si te vas a casar, vienes aquí y te casas en la iglesia’.”

Beverly se sorprendió, esperaba que su madre se opusiera o sugiriera que su hija debería esperar.

Mientras tanto, el operador de radio, que podía escuchar toda la llamada, “se reía mucho”.

“Toda la conversación fue una locura”, reflexionó Beverly.

Se despertó al día siguiente sintiéndose un poco aturdida. Feliz, sí. Pero todavía algo en shock.

“Me voy a casar”, pensó. “Necesito un vestido”.

Mientras tanto, en Vancouver, la madre de Beverly estaba ocupada organizando una celebración de último momento.

“Mi mamá, en tres semanas, encontró una cancelación en un lugar hermoso y planeó una cena con orquesta en vivo para 90 personas, ella sola”.

Una nueva amiga que Beverly había hecho en Mazatlán la ayudó a coser su vestido de novia.

“Iba a su casa a las ocho y cosía mi vestido de novia, con perlas bordadas a mano por todo el velo. También hice el velo: encaje mexicano”.

Mientras Beverly perfeccionaba su vestido de novia y buscaba telas para vestidos de dama de honor, se encontró pensando en la decisión de casarse con alguien a quien conocía desde hacía solo unos meses y analizando lo que significaba.

“Estaba emocionada. Tenía miedo. Pero pensaba: ‘Seguí a este hombre de Canadá a México. Lo seguiré adondequiera que vaya. Así que, por lo tanto, debo estar enamorada, y casarme está bien, es lo correcto’”, contó.

“Nos conocimos a finales de junio, vine (a California) en julio, volví a México en agosto y volé para casarme en septiembre”.

Beverly y Bob llegaron a Vancouver con su vestido hecho a mano y vibrantes trajes de dama de honor en la maleta. Bob conoció a los padres de Beverly y a sus amigos canadienses por primera vez. Los padres de Beverly se mostraron entusiastas y acogedores con Bob, y la madre de Beverly le prometió que los planes de la boda habían salido a la perfección.

Para Beverly, la mañana de su boda, se respiraba un aire surrealista. Estaba emocionada, sabía que amaba a Bob y estaba segura de su decisión. Pero no podía creer lo que estaba sucediendo. Y notaba que algunos invitados estaban un poco desconcertados.

“No sabía nada de mi boda, y estoy segura de que todos mis amigos estaban allí, preguntándose quién era este tipo”, dijo Beverly. “Todos eran amigos del otro, de Doug”.

Pero a medida que avanzaba el día, todas las reservas de los seres queridos de Beverly se desvanecieron.

“Bob se levantó y brindó por la novia. Y al hacerlo, se emocionó muchísimo, y entonces todos se enamoraron de él”, recuerda Beverly.

“Así que todos mis amigos y familiares lo amaron desde el principio, y eso fue algo maravilloso, porque hicimos muchos viajes con mis viejos amigos, vacaciones y idas y venidas, y fue realmente maravilloso”.

Al mirar atrás hoy, Beverly se siente agradecida de que la boda haya resultado bien.

“Me alegro mucho de que mi madre me haya obligado a casarme por iglesia”, reflexionó. “Significa mucho, de hecho; es parte del compromiso y de tener a todos tus amigos allí, y fue bueno que ellos también lo conocieran. Así que estuvo bien. Todo estuvo bien”.

Beverly adoptó el apellido de Bob al casarse, y se convirtió en Beverly Parsons. Juntos, Beverly y Bob regresaron a México para reunirse con los dueños del barco.

Esta vez, se dirigían a Cabo San Lucas, ahora una bulliciosa ciudad turística, entonces un tranquilo lugar de playa con poco más de 1.700 residentes.

La pareja alquiló una casa en la playa, con uno de los marineros del yate. Era la ubicación perfecta.

“Bob estaba a solo un paseo en bote del barco. Estaba justo enfrente”, recordó Beverly. “Empecé a aprender español con el marinero que vivía con nosotros. Él me hablaba en español y yo le respondía en inglés, y teníamos una conversación bilingüe. Todavía lo veo de vez en cuando cuando voy a Mazatlán”.

Con el tiempo, Beverly se convirtió en cocinera del yate, y ella y Bob empezaron a vivir a bordo. Se hicieron muy amigos de los dueños del barco.

“Tenían dinero, pero eran gente común y corriente”, dijo Beverly. “Pasamos por momentos difíciles. Pasamos huracanes juntos. Viajamos juntos. Pasamos un año en Acapulco; Bob estaba reconstruyendo otro barco para ellos”.

Era un estilo de vida glamoroso y divertido. A veces, Beverly se sentía como si estuviera viviendo en una película. Esta sensación se acentuó cuando, en más de una ocasión, Bob fue confundido con una estrella de cine.

“Recuerdo haber ido a Las Vegas, y cuando él fue al baño… unas chicas vinieron corriendo hacia mí y me dijeron: ‘Sabemos que es una estrella de cine, pero no podemos identificarlo’”, relató Beverly entre risas.

Beverly y Bob eran felices juntos. Se amaban y disfrutaban de su compañía.

Pero en ocasiones Beverly se sentía menos realizada en términos profesionales.

“A veces me sentía como un pájaro en una jaula de oro”, dijo. “Estaba acostumbrada a ganar mi propio dinero. Había pagado mis estudios universitarios. Me había ido a Europa un año”.

“Pero no sabía que me estaba preparando para la carrera más increíble que cualquier mujer podría tener jamás, creo”.

Después de unos años en México, Beverly y Bob se encontraron en San Diego, donde Bob ahora trabajaba como capitán y navegante en un barco pesquero comercial.

“Un día, recibí una llamada de una gran empresa de yates”, dijo Beverly. “Una amiga mía que trabajaba allí como gerente de la marina me dijo: ‘Bev, no tenemos personal para los fines de semana. ¿Podrías venir los fines de semana?’”.

Este trabajo temporal marcó el inicio de la carrera de Beverly como agente náutica. Con el tiempo, Bob dejó de trabajar a bordo de barcos y se convirtió en corredor de yates. La pareja se instaló en tierra firme, aunque su trabajo aún implicaba salir al mar de vez en cuando.

“Alguien podía comprarle un barco a Bob, asegurarlo con él, alquilarlo, gestionarlo conmigo y alquilarlo. Éramos como un paquete, y tuvimos mucho éxito”, dice Beverly.

Al principio de su relación, Bob y Beverly habían hablado de tener hijos. Cuando vivían en yates, parecía que tener hijos era imposible, pero acordaron retomar la conversación dentro de unos años.

Cuando Beverly cumplió 30, la pareja decidió que seguían en la misma onda: no iban a tener hijos. Tenían una vida plena, feliz y emocionante, y Bob también era muy cercano a sus sobrinos y sobrinas.

Durante las siguientes décadas, la pareja viajó mucho por trabajo, incluso a Turquía, Tahití y por todo el Caribe.

“Teníamos una vida maravillosa, buenos amigos, una industria maravillosa”, dijo Beverly. “Siempre éramos felices (…) Mucha gente dice que no se puede trabajar con la pareja, pero a mí me encantaba”.

Sus primeros años en el yate habían construido una base sólida, contó, tanto para trabajar juntos como para disfrutar de la vida de casados juntos.

“Cuando vives tan cerca de alguien durante cinco años en un barco, lo conoces a fondo. Sabes que confías en él. Le confié mi vida”, relató Beverly. “Confié totalmente en él, en todos los sentidos. Y creo que cuando tienes pareja, necesitas amor —y obviamente lo teníamos—, confianza y respeto. Yo tenía todas esas cosas”.

Al recordar su encuentro con Bob, aquellos primeros años, el trabajo conjunto en todo el mundo y sus 52 años de matrimonio, Beverly dice que se siente “una de las personas más afortunadas del mundo”.

“Lo quería muchísimo y fue genial”, contó. “Al final, (su esposo) desarrolló demencia y no iba a internarlo en ningún centro. Aunque trabajaba, reduje mis horas y lo hice lo mejor posible para él y para mí”.

Bob vivió con demencia durante varios años antes de fallecer a principios de 2020.

“Cuando Bob tenía problemas con su demencia, me ponía en su lugar. Sabía que simplemente estaba asustado —y quién no lo estaría—. Lo abrazaba muy fuerte y le decía: ‘Te quiero, nunca te dejaré y lo siento’. Y se calmaba enseguida”, dijo Beverly.

“Es tan fácil cuando de verdad amas a alguien. Y sé que esa fue una buena parte de nuestra vida… solo fue una etapa diferente”.

En los cinco años transcurridos desde la muerte de Bob, Beverly ha seguido prosperando en el negocio de los yates. Cumple 80 años este año, pero aún ama su carrera y su industria.

A mediados de los 60, antes de conocer a Bob, Beverly tenía sus opiniones sobre la institución del matrimonio. Mantenía largas conversaciones con su compañera de piso de Vancouver sobre la importancia de mantenerse independiente, de no estar atada a nada en una época donde el matrimonio aún se veía desde una perspectiva patriarcal y con roles de género tradicionales.

“Siempre pensamos en el matrimonio como una jaula”, recordó.

Pero ahora, Beverly reflexionó sobre cómo su matrimonio con Bob la impulsó hacia adelante. Él amaba su independencia, y su amor le dio la base y el ancla para explorar el mundo, ser ella misma y encontrar su lugar.

“En nuestra época, podías ser maestra, secretaria o enfermera, básicamente. Y esas eran las tres opciones, y yo pude ser algo más, y con su apoyo, no solo me dio ánimos”, dijo. “Tuve ese apoyo. Siempre me apoyó”.

Hoy en día, Beverly vive en California. Sigue muy unida a todos sus viejos amigos, desde los que la acompañaron, incrédulos, en su boda, hasta la gente que conoció en México, en los yates.

Incluso, quizás contra todo pronóstico, se ha convertido en buena amiga de su exnovio Doug en los últimos años.

Beverly siempre se había sentido un poco culpable por cómo habían terminado. Cuando volvieron a contactar, se disculpó, aunque habían pasado décadas y ella había vivido toda una vida con Bob.

Doug le dijo: “No necesitas pedir perdón”.

Este año, Beverly cumple 80 años y se irá de crucero por Alaska con Doug para celebrarlo.

“Ambos nacimos el mismo mes”, dijo ella.

Cuando piensa en su romance que duró una década con Bob, Beverly a menudo recuerda una conversación que tuvo con su padre el día de su boda, justo después de que Bob sorprendiera a todos con su sincero y emotivo brindis.

“Cuando me casé, me dijo: ‘No puedo imaginar nada peor que tener a mi única hija yéndose a un país extranjero, flotando en un barco, sin poder contactarla, sin saber dónde está o si está a salvo’”, recordó Beverly.

Pero luego dijo: “Los miré a los dos y… no quise detenerlos, porque vi cuánto les importaba”. “Y entonces, ¿cuán afortunado puede ser alguien? ¿Y poder vivir 50 años? Es increíble cuando lo piensas. Me alegro muchísimo de haberme arriesgado, concluyó Beverly.

