Trump dijo que nunca “dibujó una imagen”. Esta mujer le pidió dos dibujos

Después de que el Wall Street Journal informara el jueves por la noche sobre una carta de 2003 dirigida a Jeffrey Epstein que incluía el nombre de Donald Trump y el boceto de una mujer desnuda, la negación del presidente fue rotunda.

“Nunca en mi vida he escrito con una imagen. No dibujo mujeres”, declaró a The Wall Street Journal. “No es mi lenguaje. No son mis palabras”.

“No dibujo”, escribió más tarde en Truth Social.

Sin embargo, la directora de una organización benéfica declaró a CNN que en 2004 Trump le envió dos dibujos firmados para una subasta benéfica en Ohio. Además, según otros reportes, otros dibujos suyos se han vendido por miles de dólares.

La Dra. Lowery Lockard, que dirigió la subasta para Hattie Larlham, una fundación sin ánimo de lucro, dijo que estaba “sorprendida e impresionada” por la naturaleza artística de los garabatos del entonces magnate inmobiliario y presentador de reality shows Donald Trump.

“Era alguien a quien nos dirigimos”, dijo Lockard. “Simplemente no era algo que yo hubiera esperado”.

Los dibujos plantean dudas sobre la rotunda negación de Trump de que dibuja. (Su hijo mayor, Donald Trump Jr., también dijo que nunca había visto a su padre garabatear). Trump también ha negado haber escrito la carta que, según el Wall Street Journal, había revisado y que formaba parte de una colección de notas entregadas a Epstein por su 50º cumpleaños.

En una declaración sobre esta noticia, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo: “Como ha dicho el presidente, el Wall Street Journal publicó noticias falsas y él no dibuja cosas como las que describe el medio”.

En 2004, Lockard recopiló alrededor de 150 dibujos de famosos para la subasta, enviándoles un “kit de garabatos” en el que podían dibujar lo que quisieran. En consonancia con su imagen de magnate de la gran ciudad, Trump eligió el skyline de Nueva York para sus garabatos.

Según Lockard, las celebridades devolvieron los garabatos con una carta de cesión de derechos firmada, autentificándolos y permitiendo que se vendieran en una subasta. “Firman una autorización en la que reconocen que vamos a venderlos”, dijo Lockard, quien dijo que todavía tiene la autenticación de Trump.

Cuando se le preguntó sobre la negación de Trump a The Wall Street Journal de que nunca “escribió con un dibujo”, Lockard pareció perpleja.

“’Escribir con un dibujo’ es un poco diferente a hacer un garabato, supongo. No estoy muy segura de lo que significa ese término. Pero lo que quiero decir es que tenemos una firma auténtica. Se autentificó cuando la recibimos”.

Lockard dijo que el dibujo de Trump estaba hecho con un rotulador dorado.

Otros dibujos de Trump también han llegado a las casas de subastas.

Un dibujo de un árbol del que caen billetes de dólar, firmado “Donald Trump” con un rotulador dorado, se vendió por US$ 8.500, y un dibujo del edificio Empire State se vendió por US$ 16.000 en Julien’s Auctions, en Los Ángeles, en 2017. Ese mismo año, un boceto minimalista del skyline de Nueva York con una firma en rotulador dorado se vendió por US$ 29.184.

Uno de los dibujos que se subastó en 2004 fue posteriormente donado a otra organización benéfica y se subastará en septiembre. El ganador de la subasta recibirá lo que Lockard describe como la carta de autenticación firmada por Trump.

“Esto debería recaudar una buena suma”, dijo Lockard, que tiene previsto comenzar la subasta con US$ 10.000. “Es un gran garabato”.

