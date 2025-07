Trump dice que quiere más trabajadores cualificados, pero su Departamento de Trabajo busca eliminar programas de formación

Hace 18 meses, aproximadamente a las 7 de la tarde, prácticamente todas las noches, Chloe Lawson comenzaba una caminata de…

Hace 18 meses, aproximadamente a las 7 de la tarde, prácticamente todas las noches, Chloe Lawson comenzaba una caminata de más de seis kilómetros hasta la cadena de comida rápida Subway, donde trabajaba en el turno nocturno y ganaba un dólar más que el salario mínimo federal de US$ 7,25.

Ocho horas más tarde, la joven de 19 años marcaba su salida y regresaba a buscar un lugar donde, con suerte, podría dormir un poco.

No tenía familia ni amigos con los que pudiera quedarse en Splendora, Texas, un pequeño pueblo a las afueras de Houston. A menudo se encontraba en algún hotel de mala muerte o en otros lugares peligrosos.

“Sinceramente, no tenía futuro”, dijo.

Eso ha cambiado en el año y medio que ha transcurrido desde entonces: Lawson, que ahora tiene 21 años, tiene entrevistas programadas para ser conductora de tren, un trabajo que tiene con un salario mínimo anual de US$ 80.000 dólares y podría abrir la puerta a otros puestos con mayores ingresos en los próximos años.

Pero el programa de formación profesional que le permitió a ella y a muchos otros conseguir mejores empleos está en peligro.

Lawson es una de los al menos 21.000 estudiantes actuales cuyos cursos y capacitación práctica se vieron alterados por el anuncio del Departamento de Trabajo a fines de mayo, que adelantó que pausarán las operaciones en Job Corps, un programa residencial de capacitación profesional para jóvenes de bajos ingresos y en riesgo que se inició hace 60 años bajo la “Guerra contra la Pobreza” del expresidente Lyndon B. Johnson.

El Departamento de Trabajo, que alegó déficits presupuestarios y malos resultados, anunció que suspendería los contratos en los 99 centros operados por contratistas privados bajo su jurisdicción para finales de junio y que iniciaría una transición ordenada de los estudiantes del programa residencial a sus respectivas comunidades. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno Trump para recortar drásticamente los programas federales.

“Job Corps se creó para ayudar a los jóvenes adultos a construir un camino hacia una vida mejor a través de la educación, la capacitación y la comunidad”, declaró entonces la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer. También, señaló que un análisis del programa generó inquietudes sobre la seguridad y su salud financiera. “Seguimos comprometidos a garantizar que todos los participantes reciban apoyo durante esta transición y se les conecte con los recursos que necesitan para tener éxito mientras evaluamos las posibilidades del programa”.

La Asociación Nacional del Cuerpo de Empleo, una organización comercial de operadores de centros y otras organizaciones comunitarias y empresariales que apoyan a los centros, ha rechazado las afirmaciones del Departamento de Trabajo, y ha argumentado que el análisis seleccionó datos distorsionados por la pandemia y sensacionalizó el aspecto de seguridad (tópico sobre el que la organización afirmó que fue el resultado de estrictos requisitos de presentación de informes e incluyeron incidentes como lesiones, cortes de energía y estudiantes adultos que abandonaron el campus sin aprobación).

Sin embargo, la suspensión abrupta y el posible cierre a largo plazo de Job Corps conllevan implicaciones de largo alcance, advierten economistas, empleadores, fiscales generales y miembros del Congreso: si Job Corps dejara de funcionar, el Departamento de Trabajo estaría cortando una línea forjada de trabajadores jóvenes y calificados en oficios, en un momento en el que no solo hay escasez sino también cuando el presidente Donald Trump está tratando de revitalizar la industria manufacturera de Estados Unidos.

“Tenemos una gran necesidad de personas que no tienen una licenciatura”, declaró Rachel Sederberg, economista sénior de Lightcast, una firma de análisis y datos del mercado laboral, en una entrevista con CNN. Entre ellos se incluyen trabajadores de mantenimiento, conductores de camiones y puestos en el sector sanitario, como asistentes médicos, añadió: “Estos son empleos cruciales para nuestra economía y para nuestra vida diaria como consumidores”.

“Vamos a empezar a sentirlo muy fuerte si no logramos reparar las cosas en nuestros hogares o si tarda más tiempo en fabricarlas, transportarlas y llegar a nuestras tiendas”.

El abrupto anuncio del 29 de mayo hizo que el personal trabajara a toda prisa en los centros Job Corps de todo el país y, en algunos casos, causó que los estudiantes regresaran a las calles.

Los operadores de varios centros presentaron una demanda ante un tribunal federal de distrito para impugnar la medida del Gobierno. A finales del mes pasado, un juez del caso concedió una prórroga a Job Corps y le otorgó una orden preliminar para suspender sus operaciones.

Sin embargo, es probable que ese salvavidas sea temporal: un fallo reciente de la Corte Suprema que limitó los mandatos judiciales a nivel nacional podría afectar el resultado del caso de Job Corps y, a su vez, el funcionamiento del programa. Y, en última instancia, el funcionamiento continuo de Job Corps depende de si el Congreso continúa financiándolo.

Un portavoz del Departamento de Trabajo declaró a CNN que la agencia no está realizando entrevistas en este momento, pero emitió un comunicado tras la resolución de la orden judicial: “El Departamento de Trabajo está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia para evaluar y cumplir con la orden de restricción temporal. Confiamos en que nuestras acciones se ajustan a la ley”.

El Departamento de Trabajo redirigió a CNN a una sección de preguntas frecuentes en línea sobre la pausa del Job Corps.

“El Departamento de Trabajo está colaborando con socios laborales estatales y locales para ayudar a los estudiantes actuales a avanzar en su capacitación y conectarlos con oportunidades de educación y empleo”, dice en parte de las preguntas frecuentes.

Trump, al igual que los presidentes Obama y Biden, ha manifestado desde hace tiempo su deseo de reactivar la industria manufacturera estadounidense. Trump ha buscado la imposición de aranceles como solución. Sin embargo, economistas y analistas de la cadena de suministro han cuestionado la eficacia de esta salida.

“El programa Job Corps tuvo un rendimiento bajo, con graves problemas de seguridad y un déficit de US$ 140 millones”, declaró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, a CNN el sábado. “En lugar de malgastar el dinero de los contribuyentes en este programa fallido, el presidente Trump ha encomendado a su Gobierno la tarea de revisar y modernizar los programas de mano de obra para preparar a los estadounidenses para empleos cualificados y bien remunerados”.

La Casa Blanca señaló que el Gobierno de Trump, en cambio, ha buscado superar el millón de nuevos aprendizajes activos.

Mientras tanto, los miembros de la industria que llevan mucho tiempo involucrados en el programa Jobs Corps temen estar perdiendo oportunidades de educar, capacitar y colocar nuevos trabajadores para satisfacer la creciente demanda y ayudar a llenar el vacío dejado por los trabajadores jubilados.

Un informe del año pasado de McKinsey & Company estimó que, entre 2022 y 2032, la contratación anual para puestos de “oficios calificados críticos” (como carpinteros, electricistas, plomeros, soldadores y obreros) será 20 veces mayor que la de todos los demás empleos.

El cierre de Job Corps amenaza con repercutir negativamente en la economía, afirmó Arthur Maratea, presidente nacional del Sindicato de Comunicaciones de Transporte/IAM. El sindicato ha impartido formación, capacitación, asesoramiento y ayudado a ubicar a más de 16.000 estudiantes del programa de Capacitación Avanzada de Job Corps en empleos de la industria ferroviaria desde 1971.

“Definitivamente perjudicará el mercado laboral, eso te lo aseguro”, declaró Maratea a CNN, “porque en los oficios no hay muchas oportunidades de aprendizaje. Nos faltan electricistas, nos falta de todo”.

Job Corps ha proporcionado un flujo constante de trabajadores capacitados a los operadores ferroviarios, ayudándolos a encontrar empleados y a ahorrar costos, afirmó Maratea. Sin estos trabajadores adicionales, las cadenas de suministro podrían verse afectadas.

“Si no estamos presentes, los transportistas no tendrán suficiente personal para realizar el trabajo, lo que significa que habrá retrasos en los puertos para la llegada de mercancías”, dijo. “Esto afectará a los viajeros y a nuestras cadenas alimentarias. Esto tiene un panorama más amplio”.

En junio, la tasa de participación en la fuerza laboral de los jóvenes de 16 a 24 años cayó por tercer mes consecutivo y se situó en el 54,9 %, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Esa tasa es 13 puntos porcentuales inferior a la de marzo de 1990, cuando la participación laboral juvenil alcanzó un máximo del 67,9 %. A modo de comparación, la participación laboral general disminuyó 4,4 puntos porcentuales, hasta el 62,3 %, entre marzo de 1990 y junio de 2025, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

“Sabemos que quienes provienen de entornos desfavorecidos pueden beneficiarse de mentoría adicional, de la estabilidad que ofrece un empleo y de comprender diversos aspectos del mercado laboral a los que de otro modo no hubieran tenido acceso”, afirmó Sederberg de Lightcast, quien ha investigado los resultados de los programas de empleo para adolescentes y jóvenes adultos. “Deberíamos esforzarnos más por impulsar cualquier iniciativa que aumente la participación de los jóvenes en la fuerza laboral y las oportunidades”.

En 2019, Jasmine Geib dijo que estaba en camino rápido hacia un trabajo mal remunerado y que se estaba endeudando aún más con préstamos estudiantiles.

“Estaba tomando un descanso de la universidad. No me sentía listo para volver; además, estaba en un momento muy difícil en mi vida, había pasado por una ruptura difícil y simplemente no tenía adónde ir”, dijo Geib, de 29 años, en una entrevista la semana pasada con CNN. “Estaba prácticamente sin hogar, viviendo de sofá en sofá, y un amigo fue a Job Corps antes que yo y me lo contó”.

Geib tenía el sueño de convertirse en asistente de vuelo y buscó educación avanzada en Job Corps; sin embargo, las oportunidades cambiaron y terminó asistiendo al programa de capacitación ferroviaria dirigido por el sindicato en Excelsior Springs, Missouri.

Geib lleva cuatro años trabajando en Union Pacific, donde es conductora e ingeniera con licencia y actualmente ayuda a mover locomotoras en el centro de North Platte, Nebraska, como moza de cuadra. Gana entre US$ 90.000 y US$ 100.000 al año, con el potencial de duplicar esa cifra en cuestión de años.

En las últimas semanas, tanto Geib como Lawson han asumido una posición defensiva a la medida. Han escrito cartas a congresistas y han compartido sus experiencias sobre Job Corps en redes sociales.

“Creo que si necesitan hacer algo, pueden reformarlo, pero no creo que deban cerrarlo por completo”, dijo Geib.

Lawson, quien creció en un pequeño pueblo a las afueras de Houston, Texas, obtuvo buenas calificaciones en la preparatoria, pero la universidad no era la opción ideal. Regresó a casa, pero la echaron y se quedó sin hogar.

“No diré que fue la peor, definitivamente no comparada con otros chicos de aquí; nunca he tenido problemas con la ley”, dijo. “Pero antes de Job Corps, honestamente no tenía nada. Tenía quizás US$ 20 a mi nombre”.

Su exjefe en Subway mencionó Job Corps como una posibilidad de desarrollo profesional, pero el centro de Texas estaba lleno y Lawson reunió lo que tenía para llegar a Job Corps en Collbran, Colorado, un pequeño pueblo ubicado en el valle de Plateau.

Allí aprendió sobre herrería, soldadura y fabricación, y con el tiempo su interés se despertó gracias a las oportunidades en el sector ferroviario. Con la TCU/IAM dirigiendo un programa práctico en Excelsior Springs, se aventuró al este, donde se encuentra hoy.

“Necesitamos profesionales, auxiliares de enfermería certificados, oficiales de prisiones, conductores, soldadores, necesitamos todo esto, y están ayudando a niños que, en realidad, probablemente estarían en la cárcel o muertos”, dijo Lawson. “Están ayudando a niños sin futuro a salir adelante en lugar de trabajar en McDonald’s, en lugar de tener un trabajo mal pagado”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.