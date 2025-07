“The Fantastic Four: First Steps” recauda US$ 118 millones en EE.UU. en su primer fin de semana

“The Fantastic Four: First Steps”, de Disney, arrasó en la taquilla nacional y superó a su competidor en la trama…

“The Fantastic Four: First Steps”, de Disney, arrasó en la taquilla nacional y superó a su competidor en la trama de superhéroes, “Superman”, y culminó en el primer lugar con US$ 118 millones.

El reboot representó un gran regreso para la saga, ubicándose dentro del rango de las expectativas de los analistas, aunque por debajo de los US$ 130 millones previstos. “The Fantastic Four” también logró el mejor fin de semana para una película de Marvel este año, superando con facilidad a “Captain America: Brave New World” en febrero (US$ 88,5 millones) y a “Thunderbolts” en mayo (US$ 74,3 millones).

“Esta nueva etapa para Marvel es realmente importante para la marca”, dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de Comscore, quien añadió que “refuerza el éxito de ‘Thunderbolts’ y demuestra que al público le sigue gustando ir al cine a ver películas de superhéroes”.

Shawn Robbins, director de análisis en Fandango y fundador de Box Office Theory, calificó a “The Fantastic Four” como un estreno “sin necesidad de conocimientos previos”, ya que se mantiene al margen de las tramas establecidas del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Ese es exactamente el lugar donde la franquicia necesita estar ahora, mientras buscan no solo retener a los fanáticos más fieles, sino también atraer de nuevo a los espectadores más casuales”, señaló Robbins.

Mientras algunos expertos de la industria han advertido sobre una posible “fatiga de superhéroes” entre los espectadores, Daniel Loria, director editorial de BoxOffice Pro, opinó que Marvel podría estar experimentando una “fatiga de franquicia”. Marvel Studios ha estrenado 37 películas desde “Iron Man” en 2008, y las cuatro entregas de “Avengers” entre 2012 y 2019 recaudaron en conjunto unos US$ 10.000 millones, ajustados por inflación.

Quizás contribuyó a esa fatiga el hecho de que Disney lanzara series del Universo Cinematográfico de Marvel en su plataforma de streaming, lo que complicó la franquicia, según Dergarabedian. Tampoco ha ayudado que, desde la pandemia, las películas de Marvel no hayan tenido estrenos exitosos, con la excepción de “Deadpool & Wolverine” en 2024 (US$ 211 millones) y “Spider-Man: No Way Home” en 2021 (US$ 260 millones).

“Gran parte de la franquicia está fácilmente disponible en casa”, dijo Loria. “No creo que ‘The Fantastic Four’ entre en esa categoría. Es una experiencia nueva y fresca, y creo que el público está respondiendo a eso”.

“The Fantastic Four: First Steps” debería ayudar a revitalizar la franquicia tras la decepción en taquilla de la versión de 2015 de 20th Century Fox, que recaudó solo US$ 76,3 millones en todo su recorrido, ajustados por inflación.

En el segundo lugar de la taquilla de EE.UU. del fin de semana quedó “Superman”, de Warner Bros. Pictures, que recaudó casi US$ 25 millones. “Superman”, parte del renovado universo cinematográfico de DC, ha sumado hasta ahora US$ 289,5 millones desde su estreno el 11 de julio. Dergarabedian afirmó que el éxito de estas dos películas de superhéroes este mes demuestra que “si ese género o categoría desapareciera, sería devastador para la industria”.

Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

“Jurassic World: Rebirth”, de Universal Pictures, ocupó el tercer lugar en la taquilla nacional, con US$ 13 millones en su cuarta semana en cartelera. Hasta ahora ha recaudado US$ 301,5 millones en el mercado nacional.

Robbins destacó que no suele haber ejemplos importantes de una película de DC y una de Marvel en cartelera al mismo tiempo. Añadió que los aficionados casuales a los cómics, que normalmente elegirían ver solo una película, podrían hacer una excepción y ver ambas en el cine.

Loria mencionó una cartelera diversa como factor para el impulso continuo de la asistencia al cine. Además de “Superman” y “The Fantastic Four: First Steps”, la comedia de Paramount Pictures “The Naked Gun”, que se estrena el viernes, ofrecerá “un género nuevo y fresco”.

La cartelera de este mes ha impulsado la taquilla un 12,3 % en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de Comscore.

Y la taquilla aún podría alcanzar los US$ 4.000 millones este verano, según Dergarabedian, lo que marcaría el segundo verano pospandemia en el que la recaudación llega a ese nivel.

“‘The Fantastic Four: First Steps’ va a impulsar un mes de agosto muy fuerte. Así que es un gran tramo final para la industria”, concluyó.

