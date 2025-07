Sheinbaum condena la xenofobia tras protestas en Ciudad de México: “No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes tras las protestas ocurridas el fin de semana en Ciudad…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes tras las protestas ocurridas el fin de semana en Ciudad de México, motivadas por denuncias de gentrificación y desigualdad urbana.

Las protestas se desarrollaron en las calles del barrio de la Condesa, lugar que los manifestantes denuncian que se ha encarecido luego de que una oleada de extranjeros llegara para alquilar viviendas y que, aseguran, ha modificado la cotidianeidad de los locales que siempre han vivido en esta zona.

Sin embargo, las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía local y se registraron expresiones discriminatorias hacia agentes y ciudadanos.

En un mensaje enfático, Sheinbaum condenó los discursos de odio y llamó a la ciudadanía a rechazar todo tipo de discriminación. “Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. (…) La discriminación también es un delito penal”.

“Cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país tiene que respetarnos de igual manera que nosotros debemos respetarlos. Pero estas actitudes no solo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas el año pasado”, agregó la mandataria.

Sobre los episodios de violencia que se difundieron en redes sociales, Sheinbaum afirmó: “La gentrificación es un fenómeno que hay que atender, pero no se pueden justificar actitudes xenofóbicas. Eso no. Cualquier persona que venga a vivir a nuestro país será bien recibida siempre que cumpla con las leyes, con las normas y también que sepa apreciar a un pueblo maravilloso que es el pueblo de México”.

Sheinbaum destacó además la histórica tradición de México como un país abierto y solidario, que ha recibido a refugiados y migrantes de diversas nacionalidades en momentos críticos del siglo XX.

“México ha sido fraterno siempre. Recibimos a guatemaltecos que huyen de violencia y discriminación. México no es discriminatorio, y no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas observadas en estas protestas”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Además, adelantó que buscará un plan para evitar el desplazamiento en la capital del país. “En efecto, particularmente (en los barrios) la Condesa, la Roma, hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios”, comentó.

Sus declaraciones se producen luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) hiciera dos publicaciones irónicas en X sobre los disturbios de las manifestaciones en México.

En uno de los mensajes, el DHS escribió: “Si estás en Estados Unidos de manera ilegal y deseas unirte a la próxima protesta en Ciudad de México, utiliza la aplicación CBP Home para facilitar tu salida”. Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impulsado la aplicación CBP Home como herramienta para facilitar la autodeportación de migrantes indocumentados, eliminando pasos judiciales y ofreciendo incentivos para salir voluntariamente de EE.UU.

En otra publicación, solo escribió “Oh.” al compartir imágenes de las protestas en las que se veía a un manifestante con una pancarta que decía “paga impuestos, aprende español, respeta mi cultura” y a otro escribiendo “no es tu hogar” en un grafiti.

Estados Unidos y México acumulan varios meses de tensiones desde que Trump lanzó una ofensiva contra la inmigración, con medidas que incluyen aumentos en las deportaciones aceleradas, la restricción de permisos temporales y un refuerzo general de las acciones de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas.

