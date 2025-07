¿Quiénes califican para la deducción de intereses de préstamos para vehículos nuevos?

El proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos del presidente de EE.UU., Donald Trump, que se convirtió en…

El proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos del presidente de EE.UU., Donald Trump, que se convirtió en ley la semana pasada, contiene muchas disposiciones fiscales nuevas.

Una de ellas es la nueva deducción temporal del impuesto sobre la renta por los intereses pagados sobre préstamos para la compra de vehículos de pasajeros calificados. Esta disposición solo estará vigente para las compras realizadas en 2025, 2026, 2027 y 2028.

La disposición limita los tipos de vehículos y préstamos que califican. También limita la cantidad de intereses que se pueden deducir en un año determinado y quién puede hacerlo.

Esto es lo que necesitas saber.

La deducción se aplica a una amplia gama de vehículos, pero no a todos.

Solo para uso personal: para calificar, el vehículo que compres debe ser para uso personal (es decir, no comercial ni empresarial). Puede incluir automóviles, motocicletas, minivans, furgonetas, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y camionetas pickup, explicó David Mellem, agente registrado de Ashwaubenon Tax Professionals en Wisconsin.

Solo vehículos nuevos: la deducción solo aplica a los vehículos nuevos que compre, no a los usados. La ley se refiere a vehículos cuyo “uso original […] comienza con el contribuyente”. Dicho esto, no está claro si podría haber una excepción si compra un modelo de exhibición que haya sido usado por empleados, dijo Mellem.

Ensamblaje final en EE.UU.: el vehículo que compres solo podrá deducirse de los intereses del préstamo si su ensamblaje final se realizó en Estados Unidos. No se sabe con certeza cómo lo sabrá el comprador. Pero es probable que los concesionarios anuncien los autos que califican para la deducción y quizás deban entregarle un certificado. O, como se hizo con los créditos fiscales para vehículos limpios, que ya están a punto de vencer, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) podría compilar una lista que pueda consultar, dijo Mellem.

La ley también exige que las entidades que otorgan préstamos para vehículos proporcionen a los compradores un formulario de declaración de impuestos. Este formulario incluirá detalles sobre el préstamo, así como sobre el vehículo adquirido que lo garantiza, incluyendo el número de identificación vehicular.

Los entusiastas del monociclo parecen no tener suerte, porque la ley especifica que el vehículo debe tener al menos dos ruedas.

Lo mismo ocurre con los conductores de carros de golf, ya que otro requisito para aplicar la deducción es que el vehículo debe estar fabricado para su uso en vías públicas, carreteras y autopistas, señaló Mellem.

No.

Si recibes un préstamo de familiares o amigos, no podrás deducir los intereses que les pague, dijo Mellem. Lo mismo aplica para préstamos para vehículos que planees vender por piezas o cualquier financiamiento de arrendamiento.

Se te puede permitir deducir el interés de un préstamo refinanciado sobre un vehículo personal, pero solamente sobre el monto que todavía debes al momento de la refinanciación, y solamente si el banco todavía tiene el primer gravamen sobre su auto, agregó Mellem.

La nueva deducción estará disponible para todos los compradores de vehículos elegibles, independientemente de si detallan sus deducciones o toman la deducción estándar.

Pero no podrá deducir más de US$ 10.000 al año en intereses.

Además, tu deducción se verá aún más limitada si tu ingreso bruto ajustado modificado supera los US$ 100.000 (US$ 200.000 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Tu deducción se reducirá en US$ 200 por cada US$ 1.000 que tus ingresos superen los límites del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés).

No podrás deducir ningún interés del préstamo si tu MAGI es más de US$ 149.000 (US$ 249.000 para contribuyentes conjuntos), dijo Mellem.

Otro grupo que podría no beneficiarse de la deducción son los contribuyentes con ingresos más bajos, quienes podrían no tener suficiente obligación tributaria sobre la renta para aplicar la deducción.

Una deducción reduce tu factura de impuestos en una cantidad igual a su tasa impositiva máxima multiplicada por la cantidad que está deduciendo. Por lo tanto, si tu tasa impositiva máxima es del 12 %, reducirá tu obligación tributaria federal sobre la renta en US$ 12 por cada US$ 100 que deduzca. Si te encuentras en el tramo del 22 %, reducirá tu factura de impuestos en US$ 22 por cada US$ 100 que deduzcas.

Basándose en los límites de ingresos para la deducción de intereses vehiculares, Mellem prevé que pocas personas con tasas impositivas máximas superiores al 22 % podrán acogerse a la deducción. Y la reducción máxima en su factura fiscal —suponiendo que deduzca los US$ 10.000 en intereses a una tasa máxima del 22 %— sería de US$ 2.200.

Pero es probable que la mayoría de los compradores de automóviles no se acerquen ni remotamente a ese máximo.

En mayo de este año, el interés total promedio pagado durante la vigencia de un préstamo para un vehículo nuevo ascendió a US$ 9.851, según datos de Edmunds.com. El plazo promedio de estos préstamos, al primer trimestre de este año, fue de 69,5 meses.

El valor de la deducción para quienes tienen derecho a ella también podría sopesarse frente a cualquier posible aumento de precio de los vehículos debido a la entrada en vigor de los aranceles. Si bien estos aumentos en gran medida aún no se han materializado, de materializarse, la deducción podría no ser suficiente para compensarlos.

El Instituto de Impuestos y Política Económica, un grupo de investigación de izquierdas, estima que si el precio de un vehículo aumenta un 5 %, “la deducción compensará aproximadamente una cuarta parte o menos del costo del arancel para contribuyentes solteros que ganen US$ 63.475 o menos y para contribuyentes conjuntos que ganen US $126.950 o menos. En todos los niveles de ingresos elegibles, la deducción no compensaría ni siquiera un aumento de precio del 3 % debido a los aranceles, lo cual se encuentra en el extremo inferior de las expectativas de los economistas”.

