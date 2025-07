Qué significa la amplia ley de política interna de Trump para los trabajadores estadounidenses

El megaproyecto de ley del presidente Donald Trump es ahora una megaley con implicaciones de amplio alcance para muchos estadounidenses.…

El megaproyecto de ley del presidente Donald Trump es ahora una megaley con implicaciones de amplio alcance para muchos estadounidenses.

Trump ha promocionado que su ley de impuestos y gastos impulsará la economía y pondrá más dinero en los bolsillos de la gente, especialmente para los trabajadores por hora.

Sin embargo, como sucede con la mayoría de las leyes federales (especialmente una que tiene casi 900 páginas y está plagada de añadidos de última hora), los resultados no siempre son tan claros.

La aprobación de la ley “se produjo de la noche a la mañana, durante un fin de semana festivo”, declaró Nisha Verma, socia del departamento laboral de Dorsey & Whitney. “Esto cambiará la vida de los estadounidenses, pero aún queda por determinar cómo”.

He aquí un vistazo rápido a algunas de las disposiciones más notables que podrían tener un impacto significativo en los trabajadores estadounidenses:

En la campaña presidencial de 2024, tanto Trump como la vicepresidenta Kamala Harris apoyaron las propinas libres de impuestos. Sin embargo, algunos expertos fiscales y economistas se opusieron a estas propuestas, alegando que los costos podrían superar los beneficios y que dicha ley podría tener efectos colaterales, como limitar los salarios de los trabajadores con bajos ingresos y crear una deducción susceptible de abuso.

Bajo la “gran y hermosa ley”, los trabajadores que recibieron propinas calificadas podrán deducir US$ 25.000 de dichas propinas anualmente de sus ingresos tributables. Esta disposición, que establece un límite de ingresos de US$ 150.000 (US$ 300,000 en caso de declaración conjunta), será retroactiva, ya que se aplicará a la temporada de impuestos de 2025.

El recorte se considera una deducción por encima de la línea, lo que significa que se aplicaría a los contribuyentes que toman la deducción estándar además de aquellos que detallan.

Sin embargo, al igual que la norma de “ningún impuesto a las horas extras”, esta no es una exención fiscal permanente: expirará a fines de 2028.

Las “propinas calificadas” incluyen las propinas en efectivo pagadas voluntariamente a una persona que trabaja en un empleo o negocio que tradicionalmente recibe propinas. Se espera que el Departamento del Tesoro publique más directrices sobre las ocupaciones e industrias calificadas.

A primera vista, “ningún impuesto a las propinas” suena como un claro beneficio para los trabajadores; sin embargo, no es tan simple, dijo a CNN la economista Martha Gimbel, directora ejecutiva y cofundadora del Budget Lab de Yale.

“Quizás estés leyendo sobre esto en las noticias y veas que no hay impuestos sobre las propinas, y pienses: ‘Me parece genial’. Sin embargo, no te tomas el tiempo de pensar: ‘Bueno, espera, ya no pagaba impuestos federales sobre la renta por mis propinas, porque ganaba demasiado o muy poco dinero’”.

La ausencia de impuestos sobre las propinas también podría tener algunos efectos dominó inesperados en todo el mercado laboral y, particularmente, en el sector de servicios, señaló Verma de Dorsey & Whitney.

“Ahora que las propinas son más valiosas, ¿significa eso que las reglas como la acumulación de propinas… van a ser más examinadas?”, preguntó. “¿Veremos a los meseros (camareros) desafiar las reglas de acumulación?”

Y, como las propinas están ganando valor, eso también podría desincentivar a los empleadores a aumentar los salarios y a los responsables de las políticas a considerar un salario mínimo más alto para las propinas, que se sitúa en US$ 2,13 por hora, dijo.

“Sí, la persona obtiene un beneficio al no tener que pagar impuestos sobre sus propinas, pero existen otros desafíos que conlleva depender de las propinas para sus ingresos, por lo que puede estar sujeto a un mayor comportamiento de acoso sexual, o puede que no pueda defenderse tanto como quisiera frente a los clientes cuando ni siquiera tiene la seguridad de US$ 7,25 por hora de su empleador”, dijo.

Esta deducción por encima de la línea permitiría deducir hasta US$ 12.500 (US$ 25.000 en caso de declaración conjunta) en compensación por horas extra calificadas para quienes ganen US$ 150.000 (US$ 300.000 en conjunto) o menos. Se aplicaría a las horas extras superiores a 40 horas semanales.

Esta disposición también entraría en vigor para el año fiscal 2025 y expiraría a fines de 2028 y se aplicaría únicamente a los impuestos federales.

Si bien las propuestas de no imponer impuestos a las horas extras han ganado popularidad en varios estados de Estados Unidos, los críticos han advertido de que podrían ser contraproducentes al incentivar horas de trabajo excesivas y podrían abrir las puertas para que quienes más ganan manipulen el sistema.

Sin embargo, todavía queda por ver cómo se aplicará la deducción y si los empleadores tendrán tiempo suficiente para poner en orden sus impuestos, dijo Verma.

“No todos los empleadores solo pagan horas extra a nivel federal, lo que exige tiempo y medio después de 40 horas trabajadas”, dijo. “Hay cuatro estados (además de Oregón en algunas industrias) donde existe un requisito estatal de pagar horas extra si la persona excede cierta cantidad de horas trabajadas por día”.

“La mayoría de los comprobantes de salario que he visto no desglosan ni especifican si se paga una hora porque se trabaja más de ocho horas al día o porque se trabaja más de 40 horas a la semana”, añadió.

Becas Pell para la fuerza laboral: Esta disposición ampliaría la venerable beca federal de educación basada en la necesidad a los estudiantes en un programa laboral elegible para empleos de alta habilidad, alta demanda y altos salarios.

Los defensores dicen que al ampliar las becas Pell a una gama más amplia de programas, incluidas las ofertas de corto plazo y de educación postsecundaria, esto podría ayudar a abordar una necesidad crítica: capacitar a más trabajadores calificados.

Se espera que la disposición entre en vigor el 1 de julio de 2026 y se aplique a programas que impartan entre 150 y 600 horas de instrucción durante entre ocho y 15 semanas.

Mejora del crédito fiscal por cuidado infantil proporcionado por el empleador: Esta disposición aumenta el crédito fiscal para los empleadores que brindan cuidado infantil a sus empleados. A partir del año fiscal 2026, las empresas podrán deducir hasta el 40 % de los gastos calificados de cuidado infantil, hasta un máximo de US$ 500.000. La disposición también amplía el crédito para las pequeñas empresas, que podrán deducir hasta el 50 % de sus gastos calificados, hasta un máximo de US$ 600.000.

Se ha demostrado que el cuidado infantil accesible, disponible y asequible impulsa la participación laboral, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, datos recientes muestran que el cuidado infantil proporcionado por el empleador suele limitarse a las grandes empresas, y menos de 300 empresas se atribuyeron este mérito en 2016 (según el Centro para el Crecimiento Equitativo de Washington, que publicó un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. de 2022).

Exclusión de los pagos de préstamos estudiantiles por parte de los empleadores: La OBBB declara permanente una ley que permitía a los empleadores ofrecer hasta US$ 5.250 en asistencia para el pago de préstamos estudiantiles, libre de impuestos. A partir del año fiscal 2026, esa cantidad se ajustaría por inflación en incrementos de US$ 50.

Es poco probable que la continuación de la desgravación fiscal beneficie a todos los prestatarios de préstamos estudiantiles. Un estudio de la Brookings Institution reveló que el 9 % de los trabajadores pertenecientes al 25 % con mayores ingresos tuvieron acceso a beneficios para el pago de préstamos estudiantiles, frente a tan solo el 3 % de los trabajadores pertenecientes al 25 % con menores ingresos.

Los mayores beneficiarios serán los trabajadores administrativos con mayores ingresos de grandes empresas empleadoras, según Brookings.

