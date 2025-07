Los smartphones no son seguros para niños menores de 13 años. Aquí está la razón

Según una nueva investigación, los padres deberían evitar que sus hijos preadolescentes usen smartphones y redes sociales. Un estudio publicado…

Según una nueva investigación, los padres deberían evitar que sus hijos preadolescentes usen smartphones y redes sociales. Un estudio publicado este lunes reveló que usar smartphones antes de los 13 años podría perjudicar la salud mental de los niños.

El uso de smartphones por parte de niños menores de 13 años se asoció con pensamientos suicidas, peor regulación emocional, menor autoestima y desapego de la realidad, especialmente entre las niñas, según el estudio, que fue publicado en el Journal of the Human Development and Capabilities.

El estudio encontró que por cada año antes de los 13 años que una persona adquiría un smartphones, su salud mental y su bienestar probablemente eran menores.

Esto probablemente se deba a que los niños que usaron smartphones antes de los 13 años accedieron más a las redes sociales y experimentaron interrupciones del sueño, ciberacoso y relaciones familiares negativas, según el estudio. Los datos se basan en autoinformes de una encuesta a casi 2 millones de personas en 163 países.

Los resultados fueron tan claros que los investigadores pidieron restricciones globales para evitar que los niños menores de 13 años utilicen smartphones y redes sociales.

“Esto requiere una acción urgente para limitar el acceso de los niños menores de 13 años a los smartphones, así como una regulación más matizada del entorno digital al que están expuestos los jóvenes”, dijo la autora principal del estudio, Tara Thiagarajan, fundadora y científica jefa de Sapien Labs, la organización sin fines de lucro que realiza la encuesta.

Si bien las investigaciones anteriores se centraron en cómo el uso de smartphones se relaciona con la ansiedad y la depresión, esta encuesta analizó síntomas que no se estudian comúnmente, incluida la regulación emocional y la autoestima, y descubrió que son muy significativos, dijo Thiagarajan, quien vive en Arlington, Virginia.

Los resultados fueron autoinformados, lo que significa que no fueron verificados independientemente por investigadores. Además, el estudio no puede determinar con precisión qué tipos de uso de smartphones impulsaron los resultados ni explicar cómo podrían cambiar a medida que evolucionan las tecnologías, afirmó Thiagarajan.

El uso del teléfono celular afecta las interacciones entre padres e hijos, incluso cuando los adultos no están conectados.

Aun así, esta investigación me ha convencido de que es una pésima idea darles a los niños smartphones antes de los 13 años. Cuando hablo con padres en escuelas, grupos de padres y otros espacios comunitarios, les sugiero que no dejen que sus hijos usen las redes sociales hasta los 16 años. Una investigación sólida del Reino Unido muestra que el uso de las redes sociales durante la pubertad se asocia con una menor satisfacción con la vida un año después.

El psicólogo social Jonathan Haidt también sugirió esperar hasta los 16 años para permitir que los niños usen las redes sociales en su exitoso libro “La generación ansiosa : cómo el gran reconfiguración de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales”.

Si bien puede parecer casi imposible esperar tanto tiempo, no lo será si hablamos con los padres de los amigos de nuestros hijos y acordamos colectivamente no permitirles usar aplicaciones sociales hasta esta edad.

En todas mis charlas por todo el país como experta en cómo las redes sociales afectan a mujeres y niñas, aún no he conocido a ningún padre o tutor que diga estar entusiasmado con que sus hijos usen las redes sociales. En cambio, les preocupa que sus hijos se vean privados de oportunidades sociales si no están en ellas. Por eso, involucrar a los padres de sus amigos es fundamental.

El grupo Wait Until 8th ha creado un compromiso que los padres pueden firmar colectivamente para no permitir que sus hijos usen smartphones hasta que terminen octavo grado. Otros grupos han creado compromisos similares.

“Averigua si hay uno en tu comunidad, y si no es así y te parece importante, considera iniciar uno”, dijo Melissa Greenberg, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Princeton en Nueva Jersey, quien no participó en el estudio. “Aunque la gente no esté hablando de ello, puede que se sientan aliviados si inicias la conversación”.

Además, “los padres podrían buscar escuelas para sus hijos con políticas más estrictas sobre los smartphones en el campus” o impulsar mejores políticas en las escuelas de sus hijos, dijo Thiagarajan.

Pero los investigadores advirtieron que los padres no pueden resolver estos problemas individualmente sin soluciones sociales. Después de todo, aunque no permita que mis hijas usen las redes sociales antes de los 16 años y convenza a los padres de sus amigos de que hagan lo mismo, eso no impedirá que otros niños las expongan a estas aplicaciones en lugares como el autobús escolar o en eventos extraescolares.

Por eso los padres “también podrían tener una voz más activa en los debates sobre la regulación”, dijo Thiagarajan.

Si ya permitiste que tu hijo usara un smartphones antes de los 13 años o simplemente estás prerocupado por los resultados, “no te asustes”, dijo Greenberg.

“Si estás preocupado, pero no notas ninguno de estos síntomas en su hijo, puedes hablar con él para informarle que algunas personas sufren de ansiedad, baja autoestima y emociones intensas”, dijo. “Puedes decirle que hay ayuda disponible si la necesita y puedes invitarlo a acudir a tí si alguna vez tiene dificultades o necesita apoyo”.

Si nota estos síntomas en su hijo, busque un profesional autorizado que pueda ayudarlo, dijo.

¿Qué pasa si tu hijo ya tiene un smartphones? “Puede que te sientas estancado al leer cosas como esta porque sientes que no puedes volver atrás”, dijo Greenberg. Eso no es cierto. “No tengas miedo de cambiar de rumbo si sientes que lo que ya has hecho no funciona para tu hijo ni para tu familia”, dijo.

Los padres pueden pensar en opciones como usar controles parentales, cambiar a un teléfono plegable o eliminar aplicaciones o funciones, dijo Greenberg.

Por supuesto, puede que los niños no reaccionen agradablemente a ese cambio, pero no dejes que eso te impida actuar si piensas que les beneficiará, dijo.

Los padres pueden usar este guion, sugirió Greenberg: “Cuando les dimos su smartphones por primera vez, desconocíamos cómo podría afectarlos. Muchos científicos y médicos investigan los efectos de los teléfonos inteligentes en los niños, y estamos aprendiendo mucho más de lo que sabíamos antes. Tenemos que hacer algunos cambios porque queremos asegurarnos de que estamos haciendo lo más saludable para ustedes”.

Si los niños se enojan, sean comprensivos con sus preocupaciones, dijo. “Los adultos no siempre reaccionan con la mayor madurez cuando se les quita algo o se les pide que cambien un hábito, y no podemos esperar que nuestros hijos lo hagan tampoco”, dijo Greenberg.

Ella sugirió que los padres hablen sobre sus propias luchas para usar correctamente su smartphone como una forma de (literalmente) conectarse y reconocer que es difícil para todos nosotros resistir su atracción.

¿Qué puedes hacer ahora que sabes que podría ser muy peligroso permitir que los niños pequeños usen smartphones? Si tu hijo aún no tiene uno, empieza a hablar con otros padres de tu comunidad para acordar conjuntamente no permitir que tus hijos los tengan hasta que sean mayores.

Mantener a nuestros hijos alejados de los smartphones podría ser una de las decisiones más inteligentes que tomen los padres.

NOTA DEL EDITOR: Kara Alaimo es profesora asociada de comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Su libro “Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back” se publicó en 2024.

