Los siete puntos menos conocidos del megaproyecto de Trump

Cuando el presidente Donald Trump ponga la firma a su gran proyecto de ley este viernes, buena parte de la atención estará enfocada en sus puntos más importantes: recortes de impuestos, recortes al gasto en Medicaid y cupones de alimentos, y un aumento en la financiación de la seguridad fronteriza.

Sin embargo, los legisladores incluyeron una larga lista de medidas en el enorme paquete de impuestos y gastos que no ocuparán los titulares. A continuación, un vistazo a siete de las disposiciones menos conocidas del megaproyecto:

El transbordador espacial Discovery, estacionado en el anexo del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian en el norte de Virginia desde su desmantelamiento en 2011, será reubicado. Su nuevo hogar: Houston.

El proyecto de ley incluye US$ 85 millones para financiar su reubicación y alojamiento en el Centro Espacial Johnson. La medida se produce tras la iniciativa de dos senadores republicanos de Texas, John Cornyn y Ted Cruz, quienes argumentaron que el papel de Houston en el programa del transbordador espacial debería ser reconocido.

Las compañías de vuelos espaciales comerciales —como SpaceX de Elon Musk— deberán pagar tarifas por sus lanzamientos y reingresos. Estas tarifas se implementarán gradualmente a lo largo de ocho años y su objetivo es ayudar a la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la Administración Federal de Aviación (FAA) a seguir el ritmo del rápido crecimiento de la industria.

Las tarifas comenzarán en 25 centavos por libra (0,45 kilogramos), con un límite de US$ 30.000 por lanzamiento, y llegarán a US$ 1,50 por libra, con un límite de US$ 200.000 por lanzamiento, en 2033, con aumentos vinculados al índice de precios al consumidor a partir de entonces.

La industria del póker, incluyendo a quienes juegan para ganarse la vida, tanto en línea como en casinos, podría verse en serios problemas debido a una disposición que reducirá las ganancias de quienes ganan dinero con las apuestas.

Actualmente, los jugadores pueden deducir sus pérdidas antes de pagar impuestos sobre sus ganancias. Sin embargo, con la ley de Trump, solo podrán deducir el 90 % de sus pérdidas. Por ejemplo: ¿Ganó US$ 100.000, pero perdió US$ 80.000? Ganó US$ 20.000, pero adeuda impuestos por US$ 28.000.

“Esta nueva enmienda al ‘gran y hermoso proyecto’ acabará con las apuestas profesionales en EE.UU. y también perjudicaría a los jugadores ocasionales”, declaró el jugador profesional de póker Phil Galfond en X. “Podrías tener que pagar más impuestos de lo que ganas”.

El proyecto de ley incluye US$ 257 millones para implementar los planes de Trump, frecuentemente mencionados, para la remodelación del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Esta financiación se otorga a pesar de la cancelación por parte del Gobierno de Trump de las subvenciones a programas de arte y humanidades en todo el país.

Trump se apoderó de uno de los principales centros culturales de Washington, reestructurando la junta directiva del Centro Kennedy con aliados políticos. El mes pasado, asistió a la inauguración de “Los Miserables” en el centro, donde fue recibido con una mezcla de vítores y abucheos.

El proyecto de ley elimina la tasa de US$ 200 que se cobra a los propietarios de armas al comprar silenciadores y rifles de cañón corto, así como los requisitos de registro y propiedad.

Estos requisitos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934, una ley de la época de la Prohibición destinada a combatir la delincuencia organizada. Dicha ley sigue vigente para las ametralladoras y los artefactos explosivos.

La senadora de Alaska Lisa Murkowski utilizó su influencia al poseer un voto decisivo en el Senado para obtener una serie de concesiones en el proyecto de ley final para su estado natal. Entre ellas: un aumento de la deducción fiscal por gastos relacionados con la caza de ballenas, de US$ 10.000 a 50.000.

¿Comprará un automóvil fabricado en Estados Unidos entre 2025 y 2028? Podrá deducir hasta US$ 10.000 de los intereses pagados por su préstamo para coche. Alcanzar la deducción completa requerirá la compra de un vehículo de seis cifras, pero quienes compren autos, camionetas y SUV promedio que califiquen para la deducción podrían ahorrar varios cientos de dólares al año.

Por otro lado, quienes busquen vehículos eléctricos verán eliminado a finales de septiembre un crédito fiscal creado por el expresidente Joe Biden, con un valor de hasta US$ 7.500. Originalmente estaba previsto que durara hasta 2032.

